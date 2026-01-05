Acasă » Exclusiv » Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul cu lacrimi amare, după ani de luptă cu fostul soț pentru copil: “Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic”

Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul cu lacrimi amare, după ani de luptă cu fostul soț pentru copil: “Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic”

De: Keva Iosif 05/01/2026 | 23:40
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul cu lacrimi amare, după ani de luptă cu fostul soț pentru copil: “Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

CANCAN.RO  a aflat detalii tulburătoare despre familia adolescentului român care a murit în incendiul din Crans-Montana. Surse apropiate ne-au declarat că bunica și unchiul lui Guillaume Oană au plecat de urgență în Elveția pentru a fi alături de mama lui, Roxana, care este în stare de șoc.

O altă veste cutremurătoare a venit după incendiul care a curmat viața a peste 40 de adolescenți în stațiunea elvețiană Crans-Montana, în timpul petrecerii de Revelion. Printre victime a fost identificat și românul Guillaume Oană, a cărui mamă este originară din Gorj.

Inițial, Guillaume a fost dat dispărut după incendiu, iar mama sa și-a pus toate speranțele că fiul său este în viață, internat în spital.

Adolescentul român a mers la petrecerea fatidică în urma invitației unui prieten elvețian, fiul unui avocat cu reputație în Lausanne. Potrivit surselor, cei doi ar fi ajuns la destinație cu un avion privat. Din păcate,după declanșarea incendiului, amândoi au rămas blocați în infernul pornit în club.

Guillaume (stânga) și prietenul său, Tristan, nu au mai putut fi salvați din incendiu

”Guillaume a fost crescut doar de mamă”

Această tragedie de nedescris a lăsat urme adânci în familia lui Guillaume Oană. CANCAN.RO a vorbit cu apropiați ai familiei care ne-au declarat că mama lui este devastată, iar rudele din România au plecat de urgență în Elveția pentru a-i fi alături.

Un român și-a pierdut viața în incendiul din Crans-Montana /Foto: X Focus

”Fratele mamei lui și bunica au plecat în urmă cu două zile în Elveția, Roxana este în stare de șoc. Ea l-a crescut singură pe băiat, aveau o relație foarte strânsă. Relația cu fostul partener a fost mereu la cuțite, dar Guillaume avea parte de o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic, ea avea o situație financiară foarte bună. Tatăl lui este un arhitect cunoscut în Elveția, cred că se implica și el financiar. Roxana era plecată din Rovinari de aproape 20 de ani, fiul ei a venit pe aici de puține ori, bunica lui îl vizita mai des”, a declarat o sursă apropiată familiei Oană.

Românul este printre cele 24 de victime identificate până acum de către legişti. Cea mai tânără este o elveţiancă de doar 14 ani. Şi 6 italieni de 15 şi 16 ani şi-au pierdut viaţa, unul dintre ei fiind jucătorul de golf Emanuele Galeppini. Nici Benjamin, un boxer elveţian de 18 ani, care s-a oprit să ajute o prietenă să iasă din club, nu a mai scăpat. Acceaşi soartă a avut-o şi Arthur, un adolescent francez de 16 ani, căutat cu disperare de părinți.

„Arthur al nostru a plecat să petreacă în rai. Acum putem începe doliul știind că este în pace, înconjurat de lumină”, a declarat Laetitia, mama unei victime.

În acest timp, medicii se luptă să ţină în viaţă zecile de tineri aflaţi în stare critică. Mulţi au arsuri pe 40 sau chiar 60 la sută din suprafaţa corpului şi sunt în comă indusă artificial.

Citește și:

Cine deține barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, de fapt. Ce s-a întâmplat cu patronii chiar în noaptea incendiului

Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Denise Rifai a făcut parada modei printre gogonele. Stilul nu ia pauză nici la piață
Exclusiv
Denise Rifai a făcut parada modei printre gogonele. Stilul nu ia pauză nici la piață
Dan Capatos, despre seara în care Vadim Tudor a “explodat”. Un moment scăpat de sub control a intrat în istorie: „Efectiv eram șocat”
Exclusiv
Dan Capatos, despre seara în care Vadim Tudor a “explodat”. Un moment scăpat de sub control a intrat…
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Atenție la poziția în care dormi: specialiștii avertizează că poate provoca leziuni nervoase permanente
Adevarul
Atenție la poziția în care dormi: specialiștii avertizează că poate provoca leziuni nervoase...
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela
Digi24
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului...
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Click.ro
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va fi următoarea mișcare a Kremlinului
Digi24
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce s-au supărat fanii pe The Odyssey a lui Christopher Nolan: costumele care au aprins internetul
De ce s-au supărat fanii pe The Odyssey a lui Christopher Nolan: costumele care au aprins internetul
Denise Rifai a făcut parada modei printre gogonele. Stilul nu ia pauză nici la piață
Denise Rifai a făcut parada modei printre gogonele. Stilul nu ia pauză nici la piață
Marius Mihalache și Crina Matei, iubire cu țambal, șpriț și zoaie! Când mahalaua Bucureștiului ...
Marius Mihalache și Crina Matei, iubire cu țambal, șpriț și zoaie! Când mahalaua Bucureștiului a cântat în doi
Concurentul care a început să plângă la Power Couple! „Este luna noastră de miere, pentru că ...
Concurentul care a început să plângă la Power Couple! „Este luna noastră de miere, pentru că nu am avut ocazia”
Dan Capatos, despre seara în care Vadim Tudor a “explodat”. Un moment scăpat de sub control a intrat ...
Dan Capatos, despre seara în care Vadim Tudor a “explodat”. Un moment scăpat de sub control a intrat în istorie: „Efectiv eram șocat”
Roboții umanoizi vor putea să simtă durerea și să aibă reflexe. Noua invenție a oamenilor de știință
Roboții umanoizi vor putea să simtă durerea și să aibă reflexe. Noua invenție a oamenilor de știință
Vezi toate știrile
×