Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul cu lacrimi amare, după ani de luptă cu fostul soț pentru copil: “Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic”

CANCAN.RO a aflat detalii tulburătoare despre familia adolescentului român care a murit în incendiul din Crans-Montana. Surse apropiate ne-au declarat că bunica și unchiul lui Guillaume Oană au plecat de urgență în Elveția pentru a fi alături de mama lui, Roxana, care este în stare de șoc.

O altă veste cutremurătoare a venit după incendiul care a curmat viața a peste 40 de adolescenți în stațiunea elvețiană Crans-Montana, în timpul petrecerii de Revelion. Printre victime a fost identificat și românul Guillaume Oană, a cărui mamă este originară din Gorj.

Inițial, Guillaume a fost dat dispărut după incendiu, iar mama sa și-a pus toate speranțele că fiul său este în viață, internat în spital.

Adolescentul român a mers la petrecerea fatidică în urma invitației unui prieten elvețian, fiul unui avocat cu reputație în Lausanne. Potrivit surselor, cei doi ar fi ajuns la destinație cu un avion privat. Din păcate,după declanșarea incendiului, amândoi au rămas blocați în infernul pornit în club.

”Guillaume a fost crescut doar de mamă”

Această tragedie de nedescris a lăsat urme adânci în familia lui Guillaume Oană. CANCAN.RO a vorbit cu apropiați ai familiei care ne-au declarat că mama lui este devastată, iar rudele din România au plecat de urgență în Elveția pentru a-i fi alături.

”Fratele mamei lui și bunica au plecat în urmă cu două zile în Elveția, Roxana este în stare de șoc. Ea l-a crescut singură pe băiat, aveau o relație foarte strânsă. Relația cu fostul partener a fost mereu la cuțite, dar Guillaume avea parte de o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic, ea avea o situație financiară foarte bună. Tatăl lui este un arhitect cunoscut în Elveția, cred că se implica și el financiar. Roxana era plecată din Rovinari de aproape 20 de ani, fiul ei a venit pe aici de puține ori, bunica lui îl vizita mai des”, a declarat o sursă apropiată familiei Oană.

Românul este printre cele 24 de victime identificate până acum de către legişti. Cea mai tânără este o elveţiancă de doar 14 ani. Şi 6 italieni de 15 şi 16 ani şi-au pierdut viaţa, unul dintre ei fiind jucătorul de golf Emanuele Galeppini. Nici Benjamin, un boxer elveţian de 18 ani, care s-a oprit să ajute o prietenă să iasă din club, nu a mai scăpat. Acceaşi soartă a avut-o şi Arthur, un adolescent francez de 16 ani, căutat cu disperare de părinți.

„Arthur al nostru a plecat să petreacă în rai. Acum putem începe doliul știind că este în pace, înconjurat de lumină”, a declarat Laetitia, mama unei victime.

În acest timp, medicii se luptă să ţină în viaţă zecile de tineri aflaţi în stare critică. Mulţi au arsuri pe 40 sau chiar 60 la sută din suprafaţa corpului şi sunt în comă indusă artificial.

