România schimbă regulile pentru muncitorii străini! Patronii riscă amenzi uriașe

România schimbă regulile pentru muncitorii străini! Senatorii au aprobat modificări importante care vor afecta firmele ce aduc angajați din afara țării.

Noile măsuri vin cu obligații mai dure pentru patroni, reguli noi pentru recrutare și controale mai stricte pentru agențiile care intermediază forță de muncă.

Autoritățile pregătesc și un sistem online prin care aproape toate procedurile vor fi făcute digital. Practic, firmele care vor muncitori străini vor trebui să respecte condiții mult mai clare decât până acum.

România schimbă regulile pentru muncitorii străini

Una dintre cele mai mari schimbări este introducerea platformei WorkinRomania.gov.ro. Toți angajatorii și agențiile de recrutare vor trebui să fie înregistrați și autorizați prin acest sistem.

Firmele nu vor mai putea aduce muncitori străini fără să demonstreze că respectă noile reguli impuse de stat. Condițiile diferă în funcție de tipul jobului, calificarea angajatului și modul în care acesta este recrutat. În plus, autoritățile vor putea controla mai ușor activitatea agențiilor care aduc muncitori din străinătate.

Senatorii au aprobat și introducerea unor noi tipuri de vize pentru muncitorii străini. Noua viză D/AM1 va fi destinată angajaților înalt calificați și altor categorii speciale prevăzute de lege.

În schimb, viza D/AM2 va fi folosită pentru muncitorii permanenți, sezonieri sau transfrontalieri care lucrează în domeniile unde România are lipsă mare de personal. O altă schimbare importantă este că solicitările pentru vize vor putea fi făcute printr-o singură cerere online, direct pe platforma electronică pregătită de autorități.

Ce obligații în plus vor avea firmele

Noile reguli prevăd eliminarea avizelor clasice de angajare și detașare. În locul lor, sistemul electronic ar urma să simplifice procesul pentru firme și instituții. Autoritățile spun că scopul este reducerea birocrației și verificarea mai rapidă a documentelor.

Patronii care vor să angajeze un număr mare de muncitori străini vor avea de trecut teste financiare serioase. Concret, firmele trebuie să demonstreze că sunt stabile financiar și că au resurse reale pentru plata angajaților. Printre documentele acceptate se află:

linii de credit;

scrisori de bonitate bancară;

fonduri disponibile de minimum 500.000 de euro.

Mai mult, noile prevederi spun că cel puțin jumătate dintre angajații cu normă întreagă trebuie să fie cetățeni români în momentul depunerii ofertelor de muncă.

Statul va actualiza periodic lista locurilor de muncă unde România are nevoie urgentă de angajați.

Datele vor fi analizate la nivel național și județean, iar autoritățile vor lua în calcul informații de la ANOFM, Inspecția Muncii și Inspectoratul pentru Imigrări. Practic, Guvernul vrea să decidă mai clar în ce domenii pot fi aduși muncitori străini.

Amenzi mai dure pentru firme

Noile modificări aduc schimbări importante și pentru agențiile care intermediază angajarea muncitorilor străini.

În anumite situații, acestea nu vor mai fi obligate să suporte costurile de întoarcere ale muncitorilor în țările de origine. Excepția apare dacă angajatul refuză fără motiv ofertele de muncă primite. Refuzul trebuie însă consemnat oficial, iar autoritățile trebuie anunțate.

Noile reguli vin și cu sancțiuni mai severe. Amenzile vor fi calculate pentru fiecare muncitor străin implicat, nu la nivel general pentru firmă.

Totodată, autoritățile vor putea anula anumite avize de angajare emise înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli. Momentan, proiectul a trecut de Senat, însă decizia finală va fi luată de Camera Deputaților.

VEZI ȘI: Muncitorii din Nepal sau India vin în România pentru salariile care li se oferă. „Banii aici sunt de două ori mai mulți decât acasă”

Spor uriaș pentru anumiți bugetari. Angajații primesc peste 1.800 de lei în plus lunar