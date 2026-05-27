Boala care trimite tot mai mulți copii la spital în sezonul estival. Medicii trag un semnal de alarmă

De: Denisa Crăciun 27/05/2026 | 17:35
Prevenție enterocolită
Temperaturile mai ridicate nu sunt doar un prilej de bucurie. Specialiștii atrag atenția cu privire la numărul cazurilor de enterocolită care este tot mai mare. Mulți părinți ajung în această perioadă la spital cu copiii.

Camerele de gardă se umple de copii în sezonul estival și asta din cauza enterocolitei. Medicii trag un semnal de alarmă și spun că părinții trebuie să acorde o mai mare atenție alimentelor pe care le consumă cei mici. Copiii sunt mai predispuși la această boală, pentru că se deshidratează mai repede. Printre primele semne ale bolii se numără greața, febra și durerile abdominale. Dacă nu sunt tratați corespunzător pot apărea complicații severe.

Tot mai mulți copii diagnosticați cu enterocolită

Alimentația ținută necorespunzător, mai ales la temperaturi ridicate, lipsa igienei mâinilor și consumul de apă nesigură sunt principalele motive pentru care copilul poate fi diagnosticat cu enterocolită. În această perioadă, tot mai mulți ajung la camera de gardă cu simptome precum greață, febră, dureri abdominale și vărsături. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că, dacă nu sunt tratați la timp, micuții pot avea probleme de sănătate mult mai severe, inclusiv afectare renală.

Cei mai mulți pacienți care sunt diagnosticați cu această boală sunt copiii, pentru că se deshidratează mult mai ușor. De asemenea, se poate transmite către ceilalți membri ai familiei, în special în cazurile în care medicii nu au acționat la timp.

Ce sfaturi dau medicii pentru prevenirea enterocolitei

Medicii spun că perioada verii este cea mai periculoasă, iar părinții trebuie să acorde o atenție sporită alimentelor pe care le dau spre consum copiilor. De asemenea, un lucru important este să meargă încă de la primele semne la cel mai apropiat spital pentru îngrijiri specializate. În plus, experții vin cu o serie de recomandări importante.

Încă de la apariția simptomelor, copiii trebuie hidratați și să li se ofere alimente ușoare, cum ar fi supe, carne fiartă, biscuiți, covrigi sau ceai. Dacă starea copilului se agravează, este esențial un consult medical de urgență. Mai mult decât atât, medicii spun că, pentru prevenirea bolii, este necesară spălarea atentă a mâinilor, păstrarea alimentelor la rece și consumul de apă din surse sigure.

