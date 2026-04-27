Alertă medicală în România! Medicii trag un semnal de alarmă după creșterea neașteptată a numărului de cazuri

Medicii semnalează o creștere neobișnuită a cazurilor de varicelă în rândul adulților, o evoluție considerată necaracteristică pentru această perioadă și care ridică îngrijorări din cauza riscurilor mult mai mari pe care boala le prezintă la vârsta matură.

La Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, zece pacienți adulți diagnosticați cu varicelă au fost externați într-un singur weekend, un număr pe care medicii îl consideră ridicat. Specialiștii anticipează o creștere a cazurilor în perioada următoare, având în vedere contagiozitatea foarte mare a virusului.

Varicela lovește puternic în rândul adulților în 2026

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel a descris activitatea intensă din cadrul institutului și numărul tot mai mare de pacienți cu boli eruptive.

„Din fericire, este un singur caz internat la copii, dar peste weekend au plecat 10 cazuri de adulți cu varicelă, ceea ce reprezintă un număr foarte mare de pacienți. Este surprinzător să avem atâtea cazuri de varicelă acum, în contextul în care vremea s-a încălzit”, a declarat medicul.

Directorul unității medicale, dr. Adrian Marinescu, a confirmat că totalul pacienților internați cu boli eruptive, inclusiv varicelă, ajunge la câteva zeci. Totodată, medicii observă că, în ultimii ani, intervalul în care apar astfel de îmbolnăviri s-a extins, iar varicela nu mai este limitată la sezonul rece, așa cum se întâmpla în mod obișnuit.

Deși la copii boala evoluează de regulă ușor, la adulți riscurile sunt semnificativ mai mari. Specialiștii avertizează asupra posibilității apariției unor complicații severe, precum afectări pulmonare, insuficiență respiratorie sau sepsis.

Persoanele supraponderale și pacienții cu afecțiuni cronice, precum diabet, ciroză sau neoplazii, sunt considerate categorii vulnerabile în fața virusului. De asemenea, un alt risc important este reactivarea virusului după vindecare sub formă de Zona Zoster, o afecțiune care poate provoca dureri neuropate persistente, uneori pe termen lung.

Medicii trag un semnal de alarmă

În cazul femeilor însărcinate, varicela poate afecta grav sarcina și dezvoltarea fătului, motiv pentru care medicii recomandă măsuri suplimentare de precauție.

Specialiștii subliniază că virusul varicelo-zosterian are un indice de transmitere de aproximativ 95%, ceea ce înseamnă că aproape orice persoană fără imunitate expusă la contact poate dezvolta boala.

Vaccinul împotriva varicelei nu este inclus în Programul Național de Imunizare și rămâne opțional, disponibil în farmacii pe bază de prescripție. Schema de vaccinare presupune două doze, administrabile de la vârsta de un an, iar adulții se pot imuniza chiar dacă nu sunt siguri că au avut boala.

Medicii precizează că, în cazul expunerii directe la o persoană infectată, vaccinarea în primele 72 de ore poate reduce considerabil riscul de îmbolnăvire.

