Dr. Cezar le explică românilor secretul unei vieți sănătoase: „Sănătatea nu înseamnă să trăiești perfect”. De ce echilibrul este mai important decât interdicțiile

Mulți români cred că pentru a avea grijă de sănătatea lor trebuie să elimine complet din alimentație toate produsele considerate nesănătoase. Dr. Cezar atrage însă atenția că adevăratul secret nu este reprezentat de restricțiile extreme, ci de echilibru. Potrivit medicului, o excepție ocazională nu poate distruge un stil de viață sănătos, atât timp cât nu devine regulă.

Sănătatea nu înseamnă să trăiești fără nicio abatere

Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac oamenii este să creadă că un stil de viață sănătos presupune perfecțiune. În realitate, nimeni nu poate urma permanent reguli stricte, iar micile plăceri fac parte din viața normală.

„Crezi că eu nu mănânc burgeri sau nu beau câte o bere din când în când?! Ba da. Sunt om. Și tocmai asta încerc să explic mereu: sănătatea nu înseamnă să trăiești perfect.”

Problema apare atunci când excepția devine rutină

Medicul subliniază că organismul nu este afectat de o masă ocazională mai bogată în calorii, ci de repetarea constantă a unor obiceiuri nesănătoase. Diferența este făcută de alegerile pe termen lung și de disciplina de a reveni la un program echilibrat.

„Înseamnă să nu transformi excepția în rutină. Da, am mâncat și eu burger la FIBO. Da, am băut și bere. Dar diferența stă în ce faci DUPĂ.”

Revenirea la echilibru este cheia

După un moment de răsfăț, important este să nu urmeze alte zile de excese. Mulți oameni ajung să prelungească o abatere alimentară și să intre într-un cerc al sedentarismului și al vinovăției, iar acest comportament repetat poate afecta sănătatea.

„Te întorci la echilibru? Sau continui încă 3 zile cu: fast-food, dulciuri, sedentarism și vinovăție? Pentru că o masă mai „relaxată” nu îți distruge sănătatea. Dezechilibrul repetat o face.”

Corpul îți va arăta singur ce îi face bine

În opinia lui Dr. Cezar, oamenii nu ar trebui să privească alimentația prin prisma extremelor. O relație sănătoasă cu mâncarea presupune să te bucuri de anumite momente fără teamă sau sentiment de vinovăție, păstrând însă măsura.

„Cred că e important să te bucuri de moment atunci când alegi să faci o excepție, fără panică, fără extreme. Iar când corpul începe să fie cu adevărat echilibrat, vei simți singur ce îți face bine și ce nu.”

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De ce nu mai oferă consultații Dr. Cezar? „Majoritatea oamenilor nu caută sănătate, ci o soluție rapidă”