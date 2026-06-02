De ce nu mai oferă consultații Dr. Cezar? „Majoritatea oamenilor nu caută sănătate, ci o soluție rapidă”

Dr. Cezar a explicat de ce a ales să renunțe la consultațiile medicale clasice și la prescrierea medicamentelor. Medicul spune că, în timp, a ajuns la concluzia că majoritatea oamenilor nu sunt interesați de prevenție, ci caută soluții rapide care să le permită să își continue același stil de viață.

De ce nu mai oferă consultații Dr. Cezar?

Deși mulți oameni îl asociază în continuare cu profesia de medic, Dr. Cezar spune că nu mai practică medicina convențională și nu mai prescrie tratamente medicamentoase. Potrivit acestuia, mulți pacienți caută o rezolvare rapidă a problemelor de sănătate, fără să fie dispuși să schimbe obiceiurile care au dus la apariția acestora.

„Pentru că majoritatea oamenilor nu caută sănătate, caută o soluție rapidă ca să poată continua același stil de viață. Știu că multă lume încă mă asociază cu ideea de «doctor», dar eu nu mai practic medicina convențională și nu mai prescriu medicamente.”

Problemele de sănătate apar înainte de diagnostic

Dr. Cezar spune că una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat este că multe afecțiuni nu apar brusc, ci se dezvoltă în timp. Cu toate acestea, interesul pentru prevenție rămâne redus până în momentul în care apar simptomele sau suferința.

„Pentru că am realizat ceva greu de acceptat: majoritatea problemelor apar cu ani înainte de diagnostic. Iar oamenii, în general, nu sunt interesați de prevenție până când nu apare suferința.”

De ce alegem confortul în locul schimbării

Potrivit medicului, oamenii tind să amâne schimbările care le-ar putea îmbunătăți sănătatea deoarece acestea presupun efort, disciplină și ieșirea din zona de confort. În schimb, aleg variantele mai simple, chiar dacă pe termen lung acestea pot avea consecințe.

„E mai ușor: să stai, să amâni, să alegi confortul, decât să faci mișcare, să dormi mai bine, să schimbi alimentația sau să ieși din rutină. Și înțeleg asta. Suntem construiți să căutăm confort.”

Dr. Cezar avertizează că tocmai acest confort pe care îl căutăm permanent poate deveni unul dintre factorii care contribuie la deteriorarea sănătății. Beneficiile de moment pot ascunde efecte care se acumulează în timp.

„Dar problema este că: același confort care ne liniștește pe moment… ne distruge încet sănătatea.”

Ce rol are medicina și care este misiunea lui acum

Medicul subliniază că medicina de urgență rămâne esențială și continuă să salveze vieți în fiecare zi. Totuși, el consideră că tratamentul nu poate înlocui schimbările necesare în stilul de viață și că adevărata soluție este identificarea și eliminarea cauzelor.

În prezent, Dr. Cezar spune că și-a schimbat direcția și încearcă să îi ajute pe oameni să își înțeleagă organismul înainte ca problemele să devină grave.

„Nu spun că medicina de urgență nu salvează vieți. Ba da, extraordinar de multe. Dar dacă nu schimbi nimic în viața de zi cu zi, ajungi să tratezi efectele fără să atingi cauza. De aceea, misiunea mea astăzi este alta: să-i ajut pe oameni să-şi înțeleagă corpul înainte să ajungă în punctul în care nu mai au de ales!”

