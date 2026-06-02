Iubitorii de câini abia au aflat de ce animalele lor le aduc jucării la ușă când ajung acasă. Ce mesaj transmite comportamentul acesta

De: Irina Maria Daniela 02/06/2026 | 06:10
Dacă ai un câine, cel mai probabil știi că este cel mai fericit membru al familiei care te întâmpină la ușă. În timp ce unii patrupezi se bucură și sar pe tine, alții vin la ușă cu o jucărie, un papuc sau un ziar. Acum, iubitorii de animale au aflat de ce companionii lor blănoși au acest comportament!

De ce câinele îți aduce jucării când vii acasă

Specialiștii de la Wisconsin Pet Care au lămurit o problemă pe care unii oameni au semnalat-o pe Reddit. Mulți stăpâni nu știau de ce câinii lor îi întâmpină la ușă, când vin acasă, cu o jucărie în gură.

„De fiecare dată când eu sau soția mea ajungem acasă, câinele nostru ia o jucărie din cutia lui și vine să ne întâmpine la ușă. Ce încearcă să ne spună? Ne arată jucăria lui? Vrea să se joace? Este altceva? Ajutor!”, arată postarea de pe Reddit.

Comportamentul câinelui are instincte ancestrale

Experții cred că acest obicei își are originea în instinctele de vânătoare ale canidelor. Câinii sălbatici își transportă hrana și o depozitează pentru zile „negre”. Din acest motiv, comportamentul câinilor domestici de a aduce și transporta obiecte este considerat o variantă modernă a acestui instinct ancestral.

„Arta de a oferi cadouri nu apare la toți câinii domestici, dar pentru cei care manifestă acest comportament, este de-a dreptul adorabilă”, explică experții.

Ce rol au oamenii în comportamentul câinilor?

Potrivit unor medici veterinari citați de Express.co.uk, o mare parte din acest obicei este influențată și de relația dintre câini și oameni. Unele rase au fost crescute și antrenate pentru a duce vânatul înapoi vânătorului. Alții au fost antrenați pentru a elimina rozătoarele mici, iar purtarea unui obiect în gură poate reprezenta o versiune modernă a aducerii prăzii.

„Selecția artificială a încurajat acest comportament de recuperare la multe dintre rasele pe care le iubim astăzi. În funcție de bagajul genetic al câinelui, poate exista o predispoziție puternică pentru acest comportament de oferire a «cadourilor»”, explică specialiștii.

Câinii ne aduc jucării pentru a ne face fericiți

Cu toate că genetica joacă și ea un rol, experții susțin că nu poate fi singura explicație. Reacția noastră plină de bucurie și vocea schimbată le arată câinilor că jucăria adusă la ușă vă creează bucurie. Poate vă aplecați să îl mângâiați, îl lăudați sau îi acordați atenție suplimentară.

Toate aceste reacții îi transmit câinelui că gestul său este apreciat și îl încurajează să îl repete în viitor. Nu uitați că un câine învață prin repetiție!

„Există o parte din mine care crede că mulți câini dezvoltă acest comportament altruist pur și simplu pentru că observă că ne face fericiți. Reacțiile noastre pline de entuziasm întăresc puternic acest comportament, deoarece câinii învață că astfel pot primi mai multe îmbrățișări, mângâieri și atenție”, spun specialiștii.

Ce spun alți stăpâni de câini despre acest obicei

După dilema stăpânului prezentată pe Reddit, tot mai mulți posesori de animale și-au împărtășit experiența cu patrupezii lor. Unii stăpâni susțin că jucăria adusă la ușă a devenit un ritual de „bun venit acasă” sau de „mi-a fost dor de tine, hai să ne jucăm”.

„Unii câini simt nevoia să țină ceva în gură atunci când sunt foarte entuziasmați. Lasă-l să facă asta. Dacă vrea să îi arunci jucăria, bine. Dacă vrea doar să o țină departe de tine, iarăși e în regulă. Este pur și simplu una dintre ciudățeniile lui”, susține un utilizator Reddit.

„Și câinele nostru face asta. Cred că are legătură cu perioada în care o dresam. Se entuziasma foarte tare, sărea pe noi și încerca să ne ciupească de mâini, iar noi îi redirecționam atenția către o jucărie. Ca urmare, sunt aproape convins că ea crede acum că exact asta ne dorim: să ne aducă jucării atunci când este fericită sau emoționată. Mi se pare adorabil, chiar dacă nu acesta era scopul inițial”, a mărturisit alt posesor de animale.

„Și Samoyedul meu face același lucru. Ne întâmpină la ușă, apoi fuge la locul ei și aduce jucăria preferată. Trebuie să i-o aruncăm o singură dată, iar pentru ea ritualul de salut este complet. După aceea vrea să vadă dacă i-am adus ceva bun de mâncare”, susține un stăpân de câine.

