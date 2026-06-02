Tragedie după finala Ligii Campionilor. Un tânăr a murit în haosul care a cuprins Parisul

Sărbătoarea victoriei lui PSG în finala Ligii Campionilor s-a transformat într-o noapte de haos în Franța. Un tânăr și-a pierdut viața, un adolescent de 17 ani se află în stare critică după un atac cu cuțitul, iar aproape 800 de persoane au fost arestate în urma confruntărilor violente izbucnite în Paris și în alte zeci de orașe franceze.

Mii de suporteri au ieșit pe străzi după ce Paris Saint-Germain a cucerit trofeul Ligii Campionilor în fața lui Arsenal, însă bucuria victoriei a fost umbrită de incidente grave, vandalism și ciocniri cu forțele de ordine.

Un tânăr a murit pe centura Parisului

Cel mai grav incident s-a soldat cu moartea unui tânăr de 23 de ani. Potrivit autorităților, acesta și-a pierdut viața după ce motocicleta pe care o conducea s-a izbit de blocuri de beton amplasate pe o rampă de ieșire de pe șoseaua de centură a Parisului. Circumstanțele exacte ale accidentului sunt încă investigate de procurori.

În paralel, un adolescent de 17 ani a fost înjunghiat în apropierea bulevardului Champs-Élysées. Tânărul a fost transportat la terapie intensivă și se află în stare critică. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă agresiunea are legătură directă cu violențele izbucnite după meci.

Un alt incident grav a avut loc după ce un șofer a pierdut controlul mașinii și a intrat pe terasa unui restaurant. Două persoane au fost rănite, una dintre ele suferind leziuni serioase.

Aproape 800 de arestări și peste 200 de răniți

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că 780 de persoane au fost arestate în urma incidentelor, dintre care peste 450 au fost plasate în arest.

Bilanțul confruntărilor este unul alarmant: 219 persoane au fost rănite, iar opt dintre acestea se află în stare gravă. De asemenea, 57 de polițiști au fost răniți în timpul intervențiilor.

Autoritățile au raportat acte de vandalism, incendieri, jafuri și atacuri asupra forțelor de ordine în 71 de localități din Franța. Violențe importante au fost înregistrate în aproximativ 15 orașe, printre care Rennes, Strasbourg și Grenoble.

Champs-Élysées, transformat într-o „arenă de gherilă urbană”

La scurt timp după fluierul final, mii de suporteri au invadat celebrul bulevard Champs-Élysées. Imaginile surprinse la fața locului au arătat torțe aprinse, motociclete electrice incendiate și vitrine sparte.

Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru dispersarea mulțimii, în timp ce transportul public din capitală a fost afectat de incidente.

Autoritățile locale din arondismentul 8 al Parisului au descris scenele drept o adevărată „gherilă urbană”.

„Champs-Élysées și împrejurimile sale au încetat să mai fie un loc al sărbătorii și au devenit o arenă de gherilă urbană”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Măsuri speciale de securitate pentru parada campionilor

În ciuda incidentelor, festivitățile dedicate triumfului PSG au continuat duminică. Aproximativ 100.000 de persoane au fost așteptate la parada organizată în zona Turnului Eiffel, unde jucătorii au prezentat trofeul cucerit.

Pentru asigurarea ordinii publice, autoritățile au mobilizat aproape 6.000 de polițiști și jandarmi.

După paradă, lotul PSG a fost primit la Palatul Élysée de președintele Emmanuel Macron, iar sărbătoarea a continuat pe stadionul Parc des Princes.

Reacții după noaptea de violențe

Evenimentele au stârnit reacții puternice pe scena politică franceză. Lidera formațiunii de extremă dreapta, Marine Le Pen, a criticat situația, afirmând că „doar în Franța victoria unui club de fotbal provoacă revolte”.

La rândul său, europarlamentarul Raphaël Glucksmann a pus incidentele pe seama tensiunilor sociale tot mai profunde din societatea franceză.

„Franța trăiește sub presiune. Societatea devine din ce în ce mai brutală. Suntem o oală sub presiune gata să explodeze în orice moment”, a declarat acesta.

Un nou episod de violență după un triumf european

Violențe similare au fost înregistrate și anul trecut, după succesul european al PSG. De această dată însă, bilanțul este și mai grav: un mort, sute de răniți și aproape 800 de arestări.

Autoritățile franceze au anunțat că anchetele continuă pentru a stabili toate circumstanțele incidentelor care au transformat noaptea de glorie a clubului parizian într-un episod marcat de haos și tragedie.

CITEȘTE ȘI: Haos pe străzile Parisului, după victoria istorică a lui PSG! Suporterii au atacat forțele de ordine și au incendiat tot în urma lor

Doliu în televiziune! O fostă vedetă TV a murit la 42 de ani. Familia crede că și-a luat viața