Acasă » Știri » Sport » Serena Williams revine în tenis la 44 de ani! Unde va susține primul meci

Serena Williams revine în tenis la 44 de ani! Unde va susține primul meci

De: Irina Maria Daniela 02/06/2026 | 00:50
Serena Williams revine în tenis la 44 de ani! Unde va susține primul meci
Serena Williams revine în tenis la 44 de ani! Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, a anunțat revenirea sa surprinzătoare în tenisul profesionist. Aceasta va păși pe teren săptămâna viitoare la turneul de la Queen’s Club din Londra. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Vești bune pentru fanii sportivei! Fosta lideră mondială va participa datorită unui wildcard pe tabloul de dublu feminin al competiției, un turneu WTA 500 aflat la cea de-a doua ediție.

Serena Williams revine în tenis!

Jucătoarea a decis să revină pe teren la aproape 4 ani de la retragerea ei oficială din 2022, care a avut loc la US Open. Serena este considerată a fi una dintre cele mai mari jucătoare din istoria acestui sport.

Aceasta are în palmares 23 de titluri de Grand Slam la simplu — un record al erei Open în tenisul feminin — și 14 titluri de Grand Slam la dublu. Serena Williams este singura jucătoare care a reușit „Golden Slam-ul” complet atât la simplu, cât și la dublu.

De ce revine la Queen’s Club din Londra

Vestea revenirii a fost făcută de reprezentanții Serenei Williams printr-un comunicat oficial. În el, sportiva mărturisește care au fost motivele pentru care a ales să revină pe teren în cadrul competiției Queen’s Club din Londra.

„Queen’s Club mi se pare locul perfect pentru a începe acest nou capitol. Suprafața de iarbă mi-a oferit unele dintre cele mai importante și emoționante momente ale carierei mele și sunt încântată să revin în competiție pe una dintre cele mai emblematice scene ale acestui sport”, a declarat ea.

Cu cine va evolua Serena Williams

Potrivit The Guardian, jucătoarea va evolua în proba de dublu alături de tânăra jucătoare canadiană Victoria Mboko. Aceasta din urmă a făcut mai multe declarații în timpul turneului French Open despre revenirea Serenei.

„Sunt foarte fericită. Eu și Serena am păstrat legătura, ceea ce este extraordinar, pentru că o admir enorm. Faptul că mă cunoaște și că știe cine sunt este deja foarte special pentru mine. Cred că acest moment trebuie să îi aparțină ei. Dacă este pregătită să revină în condițiile ei și la momentul ales de ea, atunci este decizia ei să facă anunțul. În afară de asta, nu prea am multe de adăuga”, a spus sportiva canadiană, potrivit sursei citate.

CITEȘTE ȘI:

Strategia-bombă plănuită de Serena Williams: viața după al doilea copil ia o întorsătură incredibilă!

Miki Buzărnescu, adevărul din spatele revenirii spectaculoase: „Mi s-a spus că operația ar costa între 14.000 și 17.000 de franci”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gafă colosală a unui suporter francez. A vrut să meargă la finala UCL din Budapesta, dar a ajuns la București. Cum a reacționat
Știri
Gafă colosală a unui suporter francez. A vrut să meargă la finala UCL din Budapesta, dar a ajuns…
Când se joacă Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, în sferturile Roland Garros? Duel incendiar la French Open
Știri
Când se joacă Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, în sferturile Roland Garros? Duel incendiar la French Open
Băutura pe care un chirurg cardiac o numește „moartea lichidă”: „Punct. Gata”
Mediafax
Băutura pe care un chirurg cardiac o numește „moartea lichidă”: „Punct. Gata”
Premierul demis a preferat vizita în Moldova în locul CSAT-ului pe drona din Galați. Se derulează un plan? Istoricul bunelor relații dintre Maia Sandu și Ilie Bolojan
Gandul.ro
Premierul demis a preferat vizita în Moldova în locul CSAT-ului pe drona din...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Adevarul
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să...
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în...
Parteneri
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?
Click.ro
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
go4it.ro
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Premierul demis a preferat vizita în Moldova în locul CSAT-ului pe drona din Galați. Se derulează un plan? Istoricul bunelor relații dintre Maia Sandu și Ilie Bolojan
Gandul.ro
Premierul demis a preferat vizita în Moldova în locul CSAT-ului pe drona din Galați. Se...
ULTIMA ORĂ
După durerea pierderii fiului său, văduva celebră a primit vestea care i-a schimbat viața: așteaptă ...
După durerea pierderii fiului său, văduva celebră a primit vestea care i-a schimbat viața: așteaptă un „copil-curcubeu”
Ce a descoperit psihologul criminalist despre Nuțu și Sile Cămătaru. Declarații surprinzătoare ...
Ce a descoperit psihologul criminalist despre Nuțu și Sile Cămătaru. Declarații surprinzătoare la Dan Capatos
Marian Sîntion a spus de ce a acceptat să participe în „Procesul Cămătarilor”. Fostul procuror ...
Marian Sîntion a spus de ce a acceptat să participe în „Procesul Cămătarilor”. Fostul procuror vine cu acuzații dure
Polițiști opriți de polițiști, în Galați. Situația neobișnuită surprinsă în trafic
Polițiști opriți de polițiști, în Galați. Situația neobișnuită surprinsă în trafic
Detaliul care ar putea explica accidentul mortal de pe A1. Ancheta este in plina desfasurare
Detaliul care ar putea explica accidentul mortal de pe A1. Ancheta este in plina desfasurare
Fostul procuror Marian Sîntion, afirmații explozive. Ce rol ar fi avut lumea interlopă în perioada ...
Fostul procuror Marian Sîntion, afirmații explozive. Ce rol ar fi avut lumea interlopă în perioada alegerilor
Vezi toate știrile