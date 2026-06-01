Serena Williams revine în tenis la 44 de ani! Unde va susține primul meci

Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, a anunțat revenirea sa surprinzătoare în tenisul profesionist. Aceasta va păși pe teren săptămâna viitoare la turneul de la Queen’s Club din Londra. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Vești bune pentru fanii sportivei! Fosta lideră mondială va participa datorită unui wildcard pe tabloul de dublu feminin al competiției, un turneu WTA 500 aflat la cea de-a doua ediție.

Serena Williams revine în tenis!

Jucătoarea a decis să revină pe teren la aproape 4 ani de la retragerea ei oficială din 2022, care a avut loc la US Open. Serena este considerată a fi una dintre cele mai mari jucătoare din istoria acestui sport.

Aceasta are în palmares 23 de titluri de Grand Slam la simplu — un record al erei Open în tenisul feminin — și 14 titluri de Grand Slam la dublu. Serena Williams este singura jucătoare care a reușit „Golden Slam-ul” complet atât la simplu, cât și la dublu.

De ce revine la Queen’s Club din Londra

Vestea revenirii a fost făcută de reprezentanții Serenei Williams printr-un comunicat oficial. În el, sportiva mărturisește care au fost motivele pentru care a ales să revină pe teren în cadrul competiției Queen’s Club din Londra.

„Queen’s Club mi se pare locul perfect pentru a începe acest nou capitol. Suprafața de iarbă mi-a oferit unele dintre cele mai importante și emoționante momente ale carierei mele și sunt încântată să revin în competiție pe una dintre cele mai emblematice scene ale acestui sport”, a declarat ea.

Cu cine va evolua Serena Williams

Potrivit The Guardian, jucătoarea va evolua în proba de dublu alături de tânăra jucătoare canadiană Victoria Mboko. Aceasta din urmă a făcut mai multe declarații în timpul turneului French Open despre revenirea Serenei.

„Sunt foarte fericită. Eu și Serena am păstrat legătura, ceea ce este extraordinar, pentru că o admir enorm. Faptul că mă cunoaște și că știe cine sunt este deja foarte special pentru mine. Cred că acest moment trebuie să îi aparțină ei. Dacă este pregătită să revină în condițiile ei și la momentul ales de ea, atunci este decizia ei să facă anunțul. În afară de asta, nu prea am multe de adăuga”, a spus sportiva canadiană, potrivit sursei citate.

