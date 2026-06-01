Detaliul care ar putea explica accidentul mortal de pe A1. Ancheta este in plina desfasurare

De: Paul Hangerli 01/06/2026 | 23:30
Șoferița ar fi suferit un infarct la volan, sursa-colaj CANCAN.RO
O femeie în vârstă de 41 de ani, din județul Bihor, și-a pierdut viața luni, 1 iunie, după ce TIR-ul frigorific încărcat cu carne pe care îl conducea a lovit parapetul metalic de pe marginea Autostrăzii A1, în zona localității Săliște, județul Sibiu. Deși echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare timp de aproape 50 de minute, victima nu a mai putut fi salvată.

Primele date ale anchetei indică posibilitatea ca femeii să i se fi făcut rău în timp ce se afla la volan.

Accident mortal pe A1, în zona Săliște

Tragedia s-a produs luni după-amiază, la kilometrul 268+700 al Autostrăzii A1, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu, în dreptul localității Săliște.

Potrivit informațiilor transmise de polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, femeia conducea un ansamblu rutier de tip TIR, încărcat cu carne, când a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu parapetul metalic de pe marginea drumului. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au transmis:

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un ansamblu rutier TIR pe A1, având direcția de deplasare Sebeș – Sibiu, o femeie în vârstă de 41 de ani, din județul Bihor, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de mers și ar fi intrat în coliziune cu parapetul metalic de pe marginea drumului”

Intervenție de amploare a echipajelor de salvare

La locul accidentului au fost mobilizate de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și o ambulanță cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu.

În momentul sosirii salvatorilor, șoferița era în stop cardio-respirator. Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu au precizat:

„La sosirea echipajelor SAJ și ISU, șoferița de 41 de ani se afla în stop cardio-respirator și în consecință s-au început manevrele de resuscitare care au continuat aproape 50 de minute, dar, din păcate, fără succes”

În ciuda eforturilor depuse de medici și paramedici, femeia nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul de pe ambulanță a fost nevoit să declare decesul la fața locului.

Ipoteza unei urgențe medicale la volan

Primele informații furnizate de autorități indică faptul că tragedia ar putea avea la origine o problemă medicală apărută în timpul deplasării.

Reprezentanții ISU Sibiu au avansat ipoteza potrivit căreia femeia ar fi suferit un stop cardio-respirator înainte de impactul cu parapetul, ceea ce ar explica pierderea controlului asupra autocamionului frigorific.

De altfel, în cabină nu se afla nicio altă persoană în momentul producerii accidentului.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă urgența medicală a survenit înainte de coliziune sau dacă stopul cardio-respirator a fost provocat de impactul violent.

Poliția a deschis dosar penal și continuă cercetările

Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală și desfășoară investigații pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Oamenii legii analizează toate ipotezele, inclusiv posibilitatea unei afecțiuni medicale acute, a unei eventuale defecțiuni tehnice a autocamionului sau a altor factori care ar fi putut contribui la producerea accidentului.

Pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate la fața locului, traficul pe sectorul de autostradă afectat s-a desfășurat cu dificultate.

Victima, o femeie de 41 de ani din Bihor

Anchetatorii au identificat victima ca fiind o femeie în vârstă de 41 de ani, domiciliată în județul Bihor. Aceasta conducea un camion frigorific încărcat cu produse alimentare în momentul producerii accidentului.

Rezultatele expertizelor medico-legale și ale cercetării tehnice vor clarifica în perioada următoare cauzele exacte care au dus la decesul șoferiței și la producerea accidentului de pe Autostrada A1.

