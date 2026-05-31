Greșeala care i-a fost fatală copilului de 2 ani mort pe DN1. Cum s-a produs accidentul din Făgăraș, de fapt

O familie din județul Brașov trece prin momente de neimaginat după un accident rutier care s-a transformat într-o tragedie. O clipă care trebuia să fie o călătorie obișnuită s-a încheiat cu pierderea unui copil de numai doi ani și opt luni, iar durerea provocată de acest eveniment a uimit pe toată lumea. În urma impactului violent, mai multe persoane au fost rănite, iar micuțul nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.

Accidentul a avut loc pe DN1, între localitățile Șercaia și Mândra. În mașină se aflau doi adulți și cei patru copii ai lor, cu vârste cuprinse între 2 și 6 ani. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, incidentul s-a produs în timpul unei manevre de depășire.

Copilul de 2 ani a murit în accidentul rutier

În momentul în care șoferul familiei a intrat pe contrasens pentru a depăși un alt vehicul, conducătorul mașinii din față ar fi început la rândul său aceeași manevră. Impactul dintre cele două autoturisme a fost inevitabil, iar șoferul a pierdut controlul volanului. Mașina a părăsit șoseaua și s-a răsturnat pe câmp.

Consecințele au fost devastatoare. Cel mai mic dintre copii a fost proiectat în urma impactului și nu a mai putut fi salvat de echipajele medicale sosite la fața locului. Mama copiilor a ajuns în stare gravă la spital, după ce medicii au reușit să o resusciteze. Ceilalți trei copii au suferit diverse traumatisme și au fost transportați la unități medicale pentru îngrijiri, la fel ca și cei doi părinți.

„Alţi 3 copii cu diferite traumatisme au fost transportaţi către spitalul de pediatrie. Doi adulţi, un bărbat şi o femeie, au fost transportaţi la spitalul judeţean Braşov politraumatizaţi, iar alţi trei implicaţi au refuzat transportul spre spital.”, explică Kinga Bordea, reprezentant ISU Braşov.

Anchetatorii au descoperit că niciunul dintre copii nu era transportat în scaune speciale de siguranță, deși legea impune utilizarea acestora pentru minorii cu înălțimea sub 1,35 metri. Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că o combinație de factori precum graba, neatenția, supraaglomerarea mașinii și lipsa sistemelor de protecție pentru copii poate transforma o simplă deplasare într-o tragedie. Acest caz reprezintă încă un semnal de alarmă privind necesitatea respectării regulilor care pot salva vieți.

