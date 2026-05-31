Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” este însărcinată! Vedeta și soțul ei vor deveni părinți în septembrie

Zara Holland a devenit cunoscută publicului după participarea la cel de-al doilea sezon al emisiunii „Love Island” din Marea Britanie. Acum, vedeta a anunțat că este însărcinată și chiar le-a spus fanilor când va naște. Este primul copil pentru Zara și soțul său, Elliott Love.

Când a participat Zara Holland la Insula Iubirii

Zara Holland are 30 de ani și a devenit cunoscută după ce a participat la sezonul al doilea al emisiunii difuzate de ITV2, în anul 2016. În ciuda faptului că era încântată de provocare, a ales să părăsească emisiunea după aproape patru săptămâni.

Zara Holland este însărcinată

Vedeta și Elliott Love s-au căsătorit în 2023. Recent, aceasta le-a mărturisit fanilor de pe rețelele sociale că este însărcinată. Potrivit anunțului, viitorul copil al cuplului urmează să vină pe lume în septembrie 2026.

„Baby Love este pe drum. Termenul este în septembrie. Suntem atât de emoționați și te iubim deja atât de mult!”, a scris Zara pe Instagram, alături de o imagine în care își ține mâna pe burtică.

Fanii și-au exprimat bucuria

După ce a făcut marele anunț, fanii vedetei TV și-au exprimat bucuria în secțiunea de comentarii și au dat zeci de inimioare postării.

„Aww, felicitări! Arăți fabulos, Zara!”, a comentat o admiratoare. „Ce veste minunată!”, a mărturisit alt internaut. Un alt mesaj spunea: „Atât de drăguț! Felicitări!”

Zara, deprimată după apariția la „Love Island”

După ce a apărut în emisiunea controversată, unde a întreținut relații intime cu Alex Bowen, Zara a decis să se retragă din lumina reflectoarelor. Aceasta a mărturisit, la vremea respectivă, că participarea la „Love Island” i-a distrus viața.

Totul s-a întâmplat după ce imaginile intime cu Alex au fost prezentate pe post. Zara a afirmat că a apelat la ajutor specializat pentru a face față dificultăților emoționale, la îndemnul mamei sale. A mai acuzat producătorii că nu i-au oferit suficient sprijin după încheierea participării.

„Crezi că ești într-o vacanță de vară și că ai putea găsi dragostea, dar de fapt te afli într-o închisoare luxoasă, unde nu știi cât este ceasul, iar o voce din perete îți spune ce să faci. Acea emisiune m-a afectat profund. O învinovățesc pentru tot. Efectele pe care le are asupra concurenților sunt teribile”, declara după difuzarea emisiunii Zara pentru Daily Mail.

CITEȘTE ȘI:

Leo de la Roșiori, tată pentru a cincea oară! A aflat vestea într-o zi cu o semnificație aparte

Va deveni tată pentru a patra oară! Actorul a făcut anunțul într-un mod extrem de amuzant