Va deveni tată pentru a patra oară! Actorul a făcut anunțul într-un mod extrem de amuzant

Actorul din „Coronation Street”, Sam Aston, a anunțat că va deveni tată pentru a patra oară, împreună cu soția sa, Briony. Cei doi mai au împreună trei copii: Sonny, în vârstă de cinci ani, Daisy, de patru ani, și Hazel, de doi ani.

Sam Aston, tătic pentru a patra oară

Vestea cea mare a fost făcută pe Instagram, unde Briony a publicat un clip video extrem de amuzant. În el, cei trei copii poartă pijamale și stau întinși pe podea. Tatăl lor, actorul Sam Aston din „Coronation Street”, îl ține pe Sonny de picioare și începe să îl tragă.

Sam, în vârstă de 32 de ani, îi trage pe toți în cadru, până când apare micuța Hazel, care ține în mână ecografiile făcute de mama sa.

„Here we go again… baby Aston #4” („Iată-ne din nou… bebelușul Aston #4”), este mesajul transmis de cei doi soți.

Când ar putea naște Briony?

Potrivit unui emoji postat de soția actorului cu un brad de Crăciun, este posibil ca aceasta să nască în perioada sărbătorilor de iarnă. Vestea a fost primită cu multă bucurie de prietenii și colegii cuplului. Aceștia le-au lăsat mai multe mesaje în care îi felicită.

Sally Ann Matthews, cunoscută pentru rolul Jenny Bradley din „Coronation Street”, a scris: „Mă gândeam literalmente ieri la voi și dacă veți mai avea copii! Felicitări tuturor!!!!!”.

Colega lui Sam, Sacha Parkinson, a comentat: „ADOR ASTA!! Felicitări, oameni buni!”

Sam Aston și Briony, căsătoriți de 7 ani

Sam îl interpretează pe Chesney în serialul „Corrie” din 2003. S-a căsătorit cu Briony în 2019 în comitatul Cheshire, după ce s-au cunoscut când erau doar adolescenți.

Briony este doulă la naștere și instructor certificat de yoga, potrivit The Sun. Oferă sprijin fizic, emoțional și informațional non-medical mamelor înainte, în timpul și imediat după naștere.

„Acum că am anunțat vestea noastră lumii, înțelegeți de ce mi-am închis programările pentru sprijin doula în persoană începând cu mijlocul lunii octombrie. În trecut am asistat la câteva nașteri fiind însărcinată în ultimul trimestru și am constatat că nu este deloc practic cu o burtică mare. În plus, voi avea nevoie de timp pentru a-mi proteja starea de bine înainte de propria naștere. Și doulas au nevoie de pregătire pentru naștere!”, a mărturisit Briony pe Instagram Stories.

