Vedetă TV, oprită de polițiști în trafic! A fost arestată după ce a condus sub influența alcoolului

O blondină celebră, cunoscută dintr-un reality-show urmărit de milioane de oameni, a ajuns direct în arest după o noapte care s-a transformat într-un adevărat coșmar. Vedeta a fost încătușată de polițiști după ce ar fi fost prinsă conducând sub influența alcoolului!

Totul s-ar fi petrecut în Cherokee, acolo unde oamenii legii au observat că mașina condusă de blondină se deplasa suspect pe șosea. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, vedeta ar fi făcut o depășire periculoasă, ar fi apăsat prea tare pedala de accelerație și ar fi încercat să scape de controlul poliției.

O blondină celebră a fost arestată

Momentul care a schimbat complet situația a venit însă după testarea cu aparatul etilotest. Rezultatul ar fi ieșit pozitiv, iar celebra blondină a fost dusă imediat în arest.

Surse apropiate anchetei spun că vedeta a petrecut câteva ore bune în custodia poliției înainte să fie eliberată. Pentru a ieși din arest, aceasta a fost nevoită să scoată din buzunar aproape 6.000 de dolari.

Abia după ce scandalul a explodat în presă s-a aflat și identitatea vedetei. Este vorba despre Lindsie Chrisley, cunoscută din reality-show-ul „Chrisley Knows Best”. Internetul a luat foc imediat după apariția informațiilor, iar fanele blondinei au rămas mască atunci când au aflat că vedeta lor preferată a ajuns pe mâna poliției.

La scurt timp după eliberare, Lindsie Chrisley a rupt tăcerea și a venit cu propria variantă despre incidentul care a făcut-o celebră peste noapte dintr-un motiv complet neașteptat.

Prima reacție a vedetei

Vedeta a spus că nu a făcut nimic intenționat și că totul s-a întâmplat în timp ce încerca să evite un accident grav în trafic.

„Am fost oprită de poliție pentru că am depășit cu viteză o mașină pe un drum cu două benzi, deoarece aceștia erau pe punctul de a lovi un animal, iar eu încercam să evit să-i lovesc pe ei și pe animalul respectiv, oricare ar fi fost acesta”, a declarat Lindsie Chrisley, potrivit TMZ.

Chiar și așa, scandalul este departe de a se fi încheiat. Presa mondenă din SUA urmărește acum fiecare mișcare a blondinei, iar mulți se întreabă dacă imaginea ei publică va mai putea fi reparată după acest episod exploziv.

În timp ce unii fani îi iau apărarea și spun că vedeta a fost victima unei situații nefericite, alții cred că problemele abia acum încep pentru celebra blondină.

VEZI ȘI: Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! Cum justifică rănile de pe fața ei: ”Își face tot timpul operații estetice!”

Vedeta de la Antena 1 vorbește despre încercările care au făcut-o mai puternică. Ozana Barabancea: „Am prea multe de spus ca să mă opresc”