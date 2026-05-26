„Nu prea câștigi din box”. Verdictul lui Nuțu Cămătaru despre sportul românesc. „Nici fotbalul nu mai e plătit”

În cea mai recentă ediție a emisiunii lui Dan Capatos de la CANCAN.RO, ”Procesul Cămătarilor”, discuția dintre acesta și Ion Balint, cunoscut ca Nuțu Cămătaru, a scos la iveală detalii mai puțin cunoscute despre trecutul sportiv al acestuia.

Momentul a pornit de la o întrebare directă a lui Dan Capatos, care a dorit să afle dacă Nuțu ar fi urmat o carieră sportivă de succes, în condițiile în care, la un moment dat, a refuzat să preia o secție de fotbal, dar a declarat că ar fi acceptat una de box.

Verdictul lui Nuțu Cămătaru despre sportul românesc

Dan Capatos a punctat:

“Ai spus, dacă am reținut bine, în momentul în care l-ai ajutat pe Gigi (n.r – Becali), când a apelat la tine să-l ajuți să preiei secția de fotbal, ca argument ai spus ‘poate dacă ar fi fost vorba de altceva, o secție de box sau ceva, aș fi luat-o.’ Ți-ar fi plăcut să ai o carieră sportivă, de succes?”

Răspunsul lui Nuțu Cămătaru a venit fără ezitare și a surprins prin detalii concrete despre trecutul său în ring.

“Eu am avut o carieră. Am boxat 57 de meciuri, decât că pe vremea aia preşedintele federaţiei era Tudor Stănică. Și de câte ori am boxat și mă duceam la selecție, spunea ‘p-ăla nu’. Și pe mine mă trecea deoparte.”

Declarația deschide o fereastră către atmosfera tensionată și politizată a sportului românesc din acea perioadă, unde influențele și deciziile de culise puteau schimba destine.

„Nu prea câștigi din box”

Nuțu Cămătaru a continuat explicând că, deși nu a ajuns să performeze la nivelul la care și-ar fi dorit, nu regretă drumul parcurs.

“Și până la urmă, nu-mi pare rău că am avut o carieră sportivă, pentru că am săli de box. Am ținut cu boxierii, i-am făcut pe unii, i-am ajutat pe unii.”

În declarațiile sale se simte un amestec de nostalgie și mândrie, dar și o critică directă la adresa sistemului sportiv actual.

“Nu prea câștigi din box. Boxul la noi nu este plătit. Nu vezi că şi fotbalul a ajuns să nu mai fie plătit. Păi înainte Ceaușescu le dădea Aro, le dădea case, le dădea Dacii.”

Afirmațiile sale readuc în discuție diferențele majore dintre sportul românesc de altădată și cel de astăzi, unde performanța nu mai este răsplătită la fel, iar sportivii se confruntă cu dificultăți financiare evidente. Intervenția lui Nuțu Cămătaru devine astfel nu doar o confesiune personală, ci și un comentariu social despre declinul investițiilor în sport.

