Acasă » Știri » „Nu prea câștigi din box”. Verdictul lui Nuțu Cămătaru despre sportul românesc. „Nici fotbalul nu mai e plătit”

„Nu prea câștigi din box”. Verdictul lui Nuțu Cămătaru despre sportul românesc. „Nici fotbalul nu mai e plătit”

De: David Ioan 26/05/2026 | 20:06
„Nu prea câștigi din box”. Verdictul lui Nuțu Cămătaru despre sportul românesc. „Nici fotbalul nu mai e plătit”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În cea mai recentă ediție a emisiunii lui Dan Capatos de la CANCAN.RO, ”Procesul Cămătarilor”, discuția dintre acesta și Ion Balint, cunoscut ca Nuțu Cămătaru, a scos la iveală detalii mai puțin cunoscute despre trecutul sportiv al acestuia.

Momentul a pornit de la o întrebare directă a lui Dan Capatos, care a dorit să afle dacă Nuțu ar fi urmat o carieră sportivă de succes, în condițiile în care, la un moment dat, a refuzat să preia o secție de fotbal, dar a declarat că ar fi acceptat una de box.

Verdictul lui Nuțu Cămătaru despre sportul românesc

Dan Capatos a punctat:

“Ai spus, dacă am reținut bine, în momentul în care l-ai ajutat pe Gigi (n.r – Becali), când a apelat la tine să-l ajuți să preiei secția de fotbal, ca argument ai spus ‘poate dacă ar fi fost vorba de altceva, o secție de box sau ceva, aș fi luat-o.’ Ți-ar fi plăcut să ai o carieră sportivă, de succes?”

Răspunsul lui Nuțu Cămătaru a venit fără ezitare și a surprins prin detalii concrete despre trecutul său în ring.

“Eu am avut o carieră. Am boxat 57 de meciuri, decât că pe vremea aia preşedintele federaţiei era Tudor Stănică. Și de câte ori am boxat și mă duceam la selecție, spunea ‘p-ăla nu’. Și pe mine mă trecea deoparte.”

Declarația deschide o fereastră către atmosfera tensionată și politizată a sportului românesc din acea perioadă, unde influențele și deciziile de culise puteau schimba destine.

„Nu prea câștigi din box”

Nuțu Cămătaru a continuat explicând că, deși nu a ajuns să performeze la nivelul la care și-ar fi dorit, nu regretă drumul parcurs.

“Și până la urmă, nu-mi pare rău că am avut o carieră sportivă, pentru că am săli de box. Am ținut cu boxierii, i-am făcut pe unii, i-am ajutat pe unii.”

În declarațiile sale se simte un amestec de nostalgie și mândrie, dar și o critică directă la adresa sistemului sportiv actual.

“Nu prea câștigi din box. Boxul la noi nu este plătit. Nu vezi că şi fotbalul a ajuns să nu mai fie plătit. Păi înainte Ceaușescu le dădea Aro, le dădea case, le dădea Dacii.”

Afirmațiile sale readuc în discuție diferențele majore dintre sportul românesc de altădată și cel de astăzi, unde performanța nu mai este răsplătită la fel, iar sportivii se confruntă cu dificultăți financiare evidente. Intervenția lui Nuțu Cămătaru devine astfel nu doar o confesiune personală, ci și un comentariu social despre declinul investițiilor în sport.

Emisiunea lui Dan Capatos, ”Procesul Cămătarilor”,  poate fi urmărită pe YouTube  iar serialul „Cămătarii” pe Pro TV și, online, pe Voyo, în fiecare zi de luni.

CITEŞTE ŞI:

Nuțu Cămătaru, ”stăpânul” Jilavei în plină Revoluție: „Le-am tatuat pe frunte ‘Jos Ceaușescu’ și am ocupat penitenciarul!”

Sile Cămătaru dezvăluiri despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: „Îmi dădea dolari vechi și falși. Ieșeam în minus”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Artista s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale. Primele imagini de la eveniment
Știri
Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Artista s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale. Primele imagini de la eveniment
Schimbare la examenul de Bacalaureat din 2030. Ce trebuie să știe toți elevii
Știri
Schimbare la examenul de Bacalaureat din 2030. Ce trebuie să știe toți elevii
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu
Mediafax
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui...
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR pentru că l-a întrebat de stadiul unui proiect. Cum se apără edilul și de ce îl invocă pe premierul Bolojan
Gandul.ro
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
„Băiatul de la Comarna
Adevarul
„Băiatul de la Comarna" a cucerit internetul cu „ciorchinii de cireșe” pe care-i...
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
Digi24
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant...
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut
Digi 24
Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR pentru că l-a întrebat de stadiul unui proiect. Cum se apără edilul și de ce îl invocă pe premierul Bolojan
Gandul.ro
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR...
ULTIMA ORĂ
Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Artista s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale. Primele ...
Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Artista s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale. Primele imagini de la eveniment
Ce spune Nuțu Cămătaru despre zvonurile că își speria datornicii cu lei: “Eu aveam câini mai ...
Ce spune Nuțu Cămătaru despre zvonurile că își speria datornicii cu lei: “Eu aveam câini mai răi. Dacă voiam ceva, îi dădeam la câini”
Schimbare la examenul de Bacalaureat din 2030. Ce trebuie să știe toți elevii
Schimbare la examenul de Bacalaureat din 2030. Ce trebuie să știe toți elevii
Nuțu Cămătaru, mărturii cutremurătoare despre COVID! Cum l-a scăpat pe fratele său de la moarte
Nuțu Cămătaru, mărturii cutremurătoare despre COVID! Cum l-a scăpat pe fratele său de la moarte
BANC | La internare în spital: „Pijama ați adus?”
BANC | La internare în spital: „Pijama ați adus?”
A rămas și a înfruntat tot. Motivul pentru care Nuțu Cămătaru nu a vrut să evadeze din închisoare: ...
A rămas și a înfruntat tot. Motivul pentru care Nuțu Cămătaru nu a vrut să evadeze din închisoare: „Numai cine nu are creier fuge!”
Vezi toate știrile