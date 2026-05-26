Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Artista s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale. Primele imagini de la eveniment

O celebră artistă s-a măritat și a făcut senzație într-o rochie de mireasă spectaculoasă, desprinsă parcă din filmele cu prințese! Cântăreața a atras toate privirile în ziua cea mare, iar imaginile de la eveniment au explodat imediat pe internet.

Marți, 26 mai 2026, una dintre cele mai urmărite și comentate artiste de petrecere din România a spus marele „DA” în fața ofițerului stării civile și a celor apropiați. Decorul elegant, plin de flori albe și lumini spectaculoase, a completat perfect atmosfera de poveste.

Abia după apariția fotografiilor de la eveniment, fanele au realizat că este vorba despre Alexandra Cotruș, artista care a devenit celebră în toată țara după momentul viral „Ballerina Cappuccina”. Vedeta s-a căsătorit cu iubitul ei, Adrian Vodă, iar cei doi au radiat de fericire pe tot parcursul ceremoniei.

Marea vedetă a serii a fost însă chiar mireasa! Alexandra a ales o rochie amplă, strălucitoare, cu detalii spectaculoase și o trenă impresionantă care a întors toate privirile. Internauții au comparat-o imediat cu o adevărată prințesă.

Mirele a mers pe varianta clasică și a purtat un costum negru elegant, însă toate blițurile au fost îndreptate către „Ballerina Cappuccina”, care a fost pur și simplu radiantă.

Fanii artistei au urmărit fiecare moment al nunții pe rețelele sociale și au umplut internetul de reacții după ce au văzut-o în rochie de mireasă.

„Cea mai frumoasă miresică din acest an!” „Doamne, cât ești de frumoasă! Vă doresc din suflet casă de piatră și multă fericire!” „Vai, Doamne, cât ești de superbă! Clar, cea mai frumoasă miresică a acestui an! Minunată!” „Ești o prințesă! Casă de piatră, să fii fericită și Dumnezeu să te binecuvânteze cu tot ce îți dorești!”

„Cea mai frumoasă miresică! Superbă, elegantă și strălucitoare din toate punctele de vedere. Să aveți parte de o viață plină de iubire și fericire împreună!”, au fost doar câteva dintre comentariile care au inundat paginile artistei.

Cum a devenit cunoscută Alexandra Cotruș

Alexandra Cotruș este una dintre cele mai în vogă artiste de muzică de petrecere din acest moment. Originară din Sebeș, ea a început să cânte încă de la 15 ani, însă adevărata explozie de popularitate a venit după ce interpretarea piesei „Ballerina Cappuccina” a devenit virală pe internet.

De atunci, artista a devenit nelipsită de la petreceri, evenimente și festivaluri, iar fanele o urmăresc obsesiv pe rețelele sociale.

