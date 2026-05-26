Ce spune Nuțu Cămătaru despre zvonurile că își speria datornicii cu lei: “Eu aveam câini mai răi. Dacă voiam ceva, îi dădeam la câini”

În cadrul ediției speciale „Procesul Cămătarilor”, care poate fi urmărită pe canalul de YouTube CANCAN, unul dintre cele mai controversate personaje din România vorbește despre legendele care i-au urmărit ani la rând numele, dar și despre poveștile incredibile din spatele leilor pe care i-a crescut.

Multă vreme s-a vorbit despre faptul că Nuțu Cămătaru și-ar fi amenințat datornicii că îi „dă la lei”, iar poveștile s-au transformat rapid în adevărate legende urbane. Invitat platoul lui Dan Capatos, Nuțu Cămătaru a ținut să lămurească lucrurile și să explice cum au ajuns, de fapt, animalele să trăiască în curtea lui. Mai mult, susține că niciodată nu ar fi amenințat pe cineva în acest fel și că întreaga poveste a fost exagerată de-a lungul timpului.

Discuția vine în contextul lansării serialului „Cămătarii”, producția care poate fi urmărită pe PRO TV și VOYO și care își propune să scoată la iveală adevărul despre una dintre cele mai discutate familii din România. Proiectul promite să arate culisele unei lumi despre care s-a vorbit enorm de-a lungul anilor, dar pe care puțini spun că au cunoscut-o cu adevărat.

Adevărul despre leii lui Nuțu Cămătaru și zvonurile care au circulat ani la rând

În dialogul cu Dan Capatos, Nuțu Cămătaru a povestit inclusiv cum a cumpărat primii lei, ba mai mult a negat ferm zvonurile potrivit cărora și-ar fi intimidat vreodată dușmanii sau datornicii folosindu-se de lei și a susținut că, dacă ar fi existat vreodată astfel de fapte, autoritățile ar fi avut dovezi. Nuțu Cămătaru a explicat că animalele erau, de fapt, îngrijite și crescute din pasiune și iubire, nu pentru a inspira teamă.

Nuțu Cămătaru: Leii meu i-am luat din satul de vacanță, de la Mamaia, era unul Puiu de la Brașov care făcea poze cu ei și mi-a fost milă de ei. I-am zis cât vrei mă pe ei. 1500 pe bucată. Du-mi-i acasă. I-am luat și i-am dus acasă.

Dan Capatos: Era atunci legiferată treaba asta? Să ai voie să ai animale sălbatice?

Nuțu Cămătaru: Da, era voie. Nu era ilegal. Păi unul a crescut, un american, până la 8 luni a crescut o pereche de lei în camera la Marriott. Eu, pentru că erau frați, am vrut să nu se împerecheze între ei și am vrut să cumpăr o leoaică, mi-a cerut 3000 de dolari pe ea sau 2000. Am zis că-i dau, dar a zis că vrea să vadă unde-i țin. Și când a văzut, mi-a dat și pe ceilalți doi. Da, leii de la hotel, îi ținuse la Marriott. I-am dat o leoaică, uite, cred că nu s-a întâmplat nimic cu el și dacă îl întreabă cineva, cred că recunoaște el. Lui Marian Iancu i-am dat-o de ziua lui cadou, a dus-o la o grădină zoologică. Dacă eu amenințam pe cineva că-i dau vreodată la lei, exista vreun dosar, exista ceva.

Dan Capatos: Da, s-a vehiculat mult timpul pe baza faptului că tu îi creșteai, probabil că au apărut și legendele.

Nuțu Cămătaru: Niciodată, nici în vise, nu am amenințat pe cineva că-i dau la lei. Uite, îl aveți pe regizor, a făcut filme cu Nicole Kidman, cu Andy Garcia, i-a adus cu niște negri că leoaica dădea cu laba ca să stea cu ei o lună. A stat pe la mine. I-am dat lui Joshua, pe la deschideri, pe la discoteci, pe la astea, ai înțeles? Când vedeau mașina, urcau ca și câini.

Dan Capatos: Știi că ei au nevoie de o secundă să o ia razna, adică au fost îmblânzitori mâncați.

Nuțu Cămătaru: Dacă sunt hrăniți, niciodată. Mai periculoase sunt femelele când au pui. Eu aveam câini mai răi ca leii. Dacă voiam ceva, îi dădeam pe la câini, nu pe la lei. Arată-mi o hotărâre judecătorească în care mie mi-au confiscat animalele. Nu, mi le-au dat înapoi. A venit Paula Iacob să spună, nu vrei să-i donezi? Nu. Pentru că eu tot timpul, de câte ori mi-a fătat leoaica, am sunat pe la grădinile zoologice, nu vreți să vă dau? Nu vrem mâncători de carne. Și atunci? Eu dacă țin animale, crede-mă, eu le iubesc, că mai mă întreabă, mă întreba unul și de dimineață, dar tu le faci curat la câini? Da, eu, de ce? Crezi că îmi cade vreun grad sau care e problema? Poarta mea e deschisă 12 ore din 24, vin copii, să vadă unde n-au ocazia să vadă, nu le cere nimeni nimic. Ei vin cu părinții, le văd. Am copii care vin cu părinții vin și fac echitație, copii care sunt bolnavi, care fac terapie, care vin și văd animalele, văd toate astea. Eu am făcut pentru copii, e deschis pentru toată lumea să vină să vadă.

