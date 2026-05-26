Nuțu Cămătaru vorbește despre perioada în care a fost încarcerat pentru prima dată: „Am împlinit 18 ani în închisoare”

Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, și fratele lui, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, sunt două personaje cunoscute publicului român de mai multe decenii, numele lor fiind legat de numeroase povești și episoade intens mediatizate după perioada comunistă, astfel nu este de mirare că interesul publicului asupra vieții lor controversate a fost mereu crescut. Nuțu face dezvăluiri exclusive despre perioada petrecută în închisorile comuniste, condițiile de detenție și experiențele care i-au marcat tinerețea. Emisiunea „Procesul cămătarilor” de pe CANCAN.RO la Dan Capatos Show, aduce în prim-plan perspectiva directă a celor implicați și reconstruiește o parte din atmosfera unei Românii aflate între comunism, tranziție și anii agitați de după Revoluție.

În cadrul emisiunii, Nuțu Cămătaru povestește cum Revoluția de la 1989 l-a prins în detenție și face mărturisiri despre una dintre revoltele de la Jilava, dar și despre anii petrecuți în penitenciarele comuniste. Dialogul cu Dan Capatos și Andrei Dumitrescu scoate la iveală detalii mai puțin cunoscute despre sistemul din penitenciarele din România din perioada comunistă, dar și experiențele prin care Ion Balint a trecut încă de dinainte de a deveni major și care, potrivit lui, i-au influențat destinul.

Nuțu Cămătaru, despre începuturile sale în penitenciar

Dan Capatos: Sunt lucruri pe care mulți nu le știau, cum ar fi începuturile tale.

Nuțu Cămătaru: Revolutia m-a prins la pușcărie. Eu am facut o revoltă la PNT Jilava.

Dan Capatos: Pentru ce erai reținut?

Nuțu Cămătaru: Eram reținut pentru că fugise fratele meu din țară și i s-a făcut manevră să se întoarcă înapoi și mi s-a zis că o să-mi dea mie drumul. S-a întors și ne-a băgat pe amândoi.

Andrei Dumitrescu: Dar voi cât erați de cunoscuți la vremea respectivă dacă miza era atât de mare?

Nuțu Cămătaru: Eram la fel de cunoscuți cum suntem și acum, doar că era pe vremea comunismului.

Andrei Dumitrescu: Ziceați că au scris în Infromația. La vremea respectivă, presa comunistă, în general, nu publica decât evenimentele extraordinare. La ce a făcut referire acel articol?

Nuțu Cămătaru: La faptul că eram minor si am furat 160 de butelii. Ceaușescu pt 8 porci îți dădea caruș. M-a trimis la corectie. El pentru trei crime, îți dădea cinci ani. Mie mi-a dat cinci ani și fără să beneficiez de nicio clemență pentru că am furat din avutul obștesc.

Andrei Dumitrescu: Acum, că tot vorbim despre corecție, este cunoscut faptul că în perioada comunistă la școlile de corecție erau niște batalioane extraordinar de dure. Eu, din ce am înțeles, tu și fratele tău v-ați descurcat, în sensul că vă știa lumea de frică. Au fost foarte puțini cei care s-au impus în felul aceasta.

Nuțu Cămătaru: Să îți spun ceva. Cand m-a luat, eram minor, m-a dus la politia Capitalei, unde m-a coborât două nivele și opt luni nu am văzut lumina zilei. Nu știai când este zi, erau niste geamuri de nu puteai sa vezi. Era un colonel și unu Băjenaru care era șeful Poliției și ei trebuiau să mă teorizeze ca să recupereze prejudiciul. Eu am zis ca le-am vândut 10 la unii, 10 la alții.

Dan Captos: Aleargă după ele dacă mai poți.

Nuțu Cămătaru: Eu le-am vândut oamenilor. Dacă se ducea și le lua, era 5000 mii de lei o butelie, îi nenorocea ținând cont că era salariul 1000 de lei, 1.500 de lei. Dupa 8 luni, când m-a dus la mandat, am trecut pe lângă familiei, pe lângă niște verișoare și nu m-au recunoscut. Ce crezi ca am făcut? Era un băiat de la Snagov, Cristi, făcuse caiac canoe, avea un ochi de sticla. Îi spuneau Ciumegu. De cate ori intra, era unu Dinca de facea box cu mine, și îl ciomăgeam. Acum, de câte ori intram la apel îmi băga câte un pumn. Era program de bătaie. Atunci a venit Băjenaru jos, am pus saltele în ușă, le-am dat foc și atunci au spus ei că au aflat că sunt minor și ne-au mutat la Jilava. Au făcut două camere de minori la Jilava.

Dan Capatos: Câți ani aveai tu atunci?

Nuțu Cămătaru: Am împlinit 18 ani în închisoare. Am fost condamnat 5 ani, m-au dus la Târgu Ocna. În `77 dăduse Ceaușescu un decret, ca toți cei care au facut fapte în mionrat să mai facă 5 ani și i-a mutat la minori. Erau condamnați pentru crime, 20 de ani, 25 de ani. La minori, domina unul, Rubin. Avea vreo 30 ani, era un moldovean mare de tot, erau mai mulți care veneau de la penitenciare. Nu știu ce vieți au avut ei la penitenciare, dar cam terorizau. Îmi trimiteau vorba la Jilava că atunci când vin acolo schimbă haremul de bucureșteni. Au zis când ajung acolo să rad jumătate de mustață ca să mă recunoască. M-a primit Filip, mi-a spus să nu mă pun cu ăștia pe acolo că nu o să stau mult pe acolo. Într-o zi m-am dus să îmi dea o ținută de la magazin și mi-a ieșit unul în drum, a vrut să-mi dea un picior. A venit Rubin, mi-a zis: Îmi spui când și unde și nu-i problemă! I-am răspuns: Lasă, fii tu smecher că eu mă eliberez.

