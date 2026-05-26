Nuțu Cămătaru, dezvăluiri despre conflictul cu Fane Spoitoru: „Eu l-am ajutat de multe ori”

Dincolo de imaginea spectaculoasă prezentată adesea în spațiul public, relațiile dintre liderii clanurilor, conexiunile cu instituțiile statului și influența exercitată asupra unor zone-cheie ale societății au format un univers complex, greu de înțeles din exterior. O nouă producție documentară încearcă să aducă în prim-plan tocmai această realitate, reconstruind una dintre cele mai controversate perioade din istoria recentă a României. Se numește Cămătarii și este difuzată în fiecare zi de luni pe Pro TV și, în avans, pe Voyo. Iată ce a povestit Nuțu Cămătaru în emisiunea moderată de Dan Capatos la CANCAN.RO, ”Procesul Cămătarilor”!

Seria „CĂMĂTARII” urmărește evoluția unor personaje care au devenit simboluri ale lumii interlope bucureștene și analizează modul în care acestea au reușit să își extindă influența timp de mai multe decenii. Documentarul nu se limitează doar la fapte cunoscute publicului, ci propune o incursiune amplă în culisele unei epoci dominate de conflicte, rivalități, interese financiare și relații de putere construite în zonele gri ale societății.

Ce a spus Nuțu Cămătaru despre Fane Spoitoru

Invitat în cadrul emisiunii prezentate de Dan Capatos, Nuțu Cămătaru a vorbit despre conflictele și relațiile tensionate care au existat de-a lungul timpului în lumea interlopă. Acesta a făcut referire la neînțelegeri mai vechi, la persoane pe care susține că le-a sprijinit în anumite momente dificile și la episoade care au alimentat numeroase controverse în jurul numelui său. Discuția a atins inclusiv subiecte legate de rivalități, conflicte între apropiați și situații care au degenerat în acte de violență.

În timpul apariției televizate, Nuțu Cămătaru a lăsat să se înțeleagă faptul că s-a retras din agitația și conflictele care i-au marcat trecutul, afirmând că preferă în prezent o viață departe de atenția publică. Relatarea sa a readus în discuție povești vechi din perioada în care diferite grupări își disputau influența în Capitală, dar și legăturile dintre personaje cunoscute din lumea interlopă a anilor trecuți.

„Fane nu tâlhărea lăutarii. Nu, auzi, de morți vorbim numai de bine. Eu… eram curios de ce v-ați certat, de fapt, pentru că există multe variante. Păi nu, să spun ceva. Multă lume spune că era, că făcea, că dregea… Eu, dacă ți-aș spune acum, omul nu e aici ca să se apere. Ai înțeles? Vorbești de cineva când poate să se apere. Să spun ceva. L-am și ajutat. Când m-am dus cu lanțurile atunci la astea, eu l-am ajutat să se elibereze. Pe el, când m-am dus la Guvern. El a beneficiat de chestia aia și s-a eliberat. O dată. Altă dată l-am ajutat, deși a luat terenul ăla din Pantelimon. L-am bătut bine pe Costel Constantin, care l-a băgat și care a zis: «Băi, fii atent că eu sunt Costel Constantin și vă arăt în 24 de ore». Și eu i-am zis: «Bă, Costele, să mă ierți, dar nici eu nu sunt fanul Spoitorului». Și i-am dat o încinsă de spunea că mă iubește. Și i-am zis că trebuie să stea sub masă dacă mă iubește. Pentru că a murit la frații mei, ai înțeles? Și pe ăla l-am ajutat.

Dar sunt oameni de ăștia, iar în viață dai de mulți ca ei. Eu de-aia m-am retras. Stau în pădure.”, a spus Nuțu Cămătaru.

Pe parcursul episoadelor sunt prezentate momente-cheie care au influențat evoluția lumii interlope din România, de la perioada comunistă și până la anii de după Revoluție, când haosul tranziției a creat spațiu pentru apariția unor noi forme de influență și control. Sunt analizate inclusiv legăturile dintre afaceri ilegale, recuperări de datorii, protecție, jocuri de influență și relațiile dintre diferite personaje care gravitau în jurul acestor cercuri.

CITEȘTE ȘI:

Metoda incredibilă prin care membrii clanului Cămătaru dădeau lovitura în magazinele de lux. Nuțu Cămătaru: „Prindeai 3-4 kilograme de bijuterii”

Nuțu Cămătaru, ”stăpânul” Jilavei în plină Revoluție: „Le-am tatuat pe frunte ‘Jos Ceaușescu’ și am ocupat penitenciarul!”