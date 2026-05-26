Nuțu Cămătaru, despre relația cu Gigi Becali și momentul care l-a dezamăgit: “Cum să te întrebe cineva și să spui așa cu neruşinare că nu știi?

În cadrul ediției speciale „Procesul Cămătarilor”, la emisiunea lui Dan Capatos, care poate fi urmărită pe canalul de YouTube CANCAN, veți afla detalii incredibile despre culisele serialului „Cămătarii”, lansat pe VOYO și PRO TV. Proiectul promite să prezinte adevărul despre familia Balint exact așa cum nu a mai fost niciodată văzut. Invitat special în platou a fost chiar Nuțu Cămătaru, care a făcut o serie de dezvăluiri spectaculoase despre trecutul său, despre oamenii influenți cu care a avut legături și despre relația pe care a avut-o, de-a lungul anilor, cu Gigi Becali.

Relația dintre cei doi a fost una despre care s-a vorbit ani întregi în lumea bună a Capitalei. Deși, în timp, drumurile lor s-au separat, imaginile și poveștile din trecut arată că Gigi Becali și Nuțu Cămătaru au împărțit, la un moment dat, același anturaj și chiar au colaborat în anumite situații. De altfel, în spațiul public au existat de-a lungul timpului imagini cu cei doi la mese, la petreceri și în cercuri apropiate lumii fotbalului și afacerilor din anii 2000.

Mai mult decât atât, una dintre cele mai controversate povești legate de cei doi are legătură chiar cu perioada în care FCSB era preluată de Gigi Becali. Nuțu Cămătaru susține acum că ar fi avut inclusiv un rol în acea perioadă și că l-ar fi ajutat financiar pe omul de afaceri atunci când latifundiarul din Pipera nu ar fi avut la “îndemână” banii necesari.

Totul vine însă la pachet și cu o dezamăgire profundă pe care Nuțu spune că a trăit-o după ce, în timp, Gigi Becali ar fi negat relația apropiată dintre ei.

Nutu Cămătaru vorbește despre relația cu Gigi Becali

Dan Capatos: Te-a dezamăgit mult Becali.

Nuțu Cămătaru: Păi l-am chemat să-i spună… Bă, vezi că se interesează ăștia de tine. Și el îmi spunea, am plătit, dom’le, 30.000, avocat. Bă, nebunule, bă.

Dan Capatos: Acum lumea are ocazia să vadă imagini din arhivă în care se vede foarte clar Gigi stătea în dreapta ta, la mese. Mă rog, foarte bine infiltrat în anturajul vostru. De ce a făcut el mai târziu lucrurile alea? Probabil că o să ne spună la un moment dat sau nu.

Nuțu Cămătaru: Da, cred că se supăra Rebengiuc.

Dan Capatos: Asta era problema?

Nuțu Cămătaru: Cred că… Da. Îți dai seama că ăla era dirijorul.

Dan Capatos: Tu spui acum serios? Nu la mișto.

Nuțu Cămătaru: Eu nu zic la mișto. Eu zic foarte serios. Cum să te duci undeva să te întrebe cineva într-o emisiune și să îmi spui așa cu neruşinare că nu știi pe ăla, că nu știi pe ăla. Păi da, dar te uite că alții nu uită.

Dan Capatos: Nu numai că nu știi, dar voi ați avut și o implicare directă în preluarea clubului. Adică erați la discuțiile alea.

Nuțu Cămătaru: Nu, uite, nea Viorel încă trăiește. Eu tot ce spun acum nu că e adevărat, e peste milion. Eram la Lido, era Oneață, era Nețoiu, Gipsy, care a murit de la Constanța erau mai mulți. Și îmi spune nea Viorel, că eu aveam firmă de bodyguarzi atunci. Și îmi zice, uite, mă înjură ăștia cu stadion. Bă, tată, nu trebuie bani mulți. 350.000. Nu vrei să intri cu mine? Zice, e Pițurcă băgat cu un milion. Nu vrei să intri cu mine cu echipa? Băi, nea Viorele, i-am zis. Nu mă pricep la fotbal. Dacă era de box, de ceva, făceam ceva.

Dan Capatos: Ai fi putut fi tu finanțatorul Stelei. La vremea aia.

Nuțu Cămătaru: La vremea aia. Zic ia-l pe Gipsy. Păi zice, ăsta se roagă ca să mor, ca să-i rămână averea. Un spirit de glumă. Și zic, uite, ia-l pe Gigi, îi dau eu ce trebuie, ia-l pe el, că e cu Hagi, e naș, fin.

Dan Capatos: Aici n-am înțeles. De ce trebuia să-i dai tu ce trebuie? N-avea el pe vremea aia? El s-a lăudat tot timpul că a avut mulți bani. 300.000 pentru el era o sumă mare?

Nuțu Cămătaru: Nu stătea așa pe vremea aia, poate nu-i avea cash, poate îi avea pitiți. Și zice, sigur, sigur, da, zic, nu e problemă. Și când, când se joacă fotbal? Era și o secvență atunci. L-a bătut Fluturică pe unul, pe acolo, pe stadion. L-a fugarit. L-am chemat pe Jean Pavel ăla.

Dan Capatos: Fostul lider al galeriei.

Nuțu Cămătaru: L-am pus pe Mustață, i-am pus pe ăștia pe acolo, pe Roșca, pe Mircea, pe Bibiloi, pe aia, pe toți i-am dat. Nu mai înjura nimeni, a mers echipa. Am vorbit cu Neaga de-l-am adus, am vorbit cu Aliuță, am vorbit cu mai mulți.

Andrei Dumitrescu: Bine, cu Aliuță sunteți și în neamuri.

Nuțu Cămătaru: Atunci nu era. Era doar de cartier.

Dan Capatos: Deci până la urmă, Gigi a luat echipa cu banii tăi?

Nuțu Cămătaru: I-am dat niște bani atunci.

Dan Capatos: Ok, presupun că ți-i a dat înapoi.

Nuțu Cămătaru: Mi-a dat înapoi, nu era problemă.

CITEȘTE ȘI: Nuțu Cămătaru vorbește despre perioada în care a fost încarcerat pentru prima dată: „Am împlinit 18 ani în închisoare”

NU RATA: Metoda incredibilă prin care membrii clanului Cămătaru dădeau lovitura în magazinele de lux. Nuțu Cămătaru: „Prindeai 3-4 kilograme de bijuterii”