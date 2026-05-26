Schimbare majoră pentru clienții DIGI. Modificarea intră în vigoare începând cu 27 mai 2026

Lovitură pentru milioane de români cu abonamente la DIGI! Compania schimbă complet modul în care își afișează prețurile, iar mulți clienți se tem deja că facturile vor deveni mai greu de suportat.

Începând de miercuri, 27 mai 2026, toate serviciile și echipamentele DIGI vor avea tarifele exprimate în euro, chiar dacă plata se va face în continuare în lei.

Schimbarea vine într-un moment sensibil, în care românii sunt deja sufocați de scumpiri, iar vestea a stârnit imediat reacții pe internet. Compania a anunțat oficial că trece la euro pentru toate tarifele care până acum erau afișate în lei.

„DIGI anunță o nouă etapă în politica sa comercială prin trecerea la euro a prețurilor care erau încă exprimate în lei. Astfel, începând cu data de 27.05.2026, grila tarifară aplicabilă serviciilor de telecomunicații, precum și costurile echipamentelor aferente furnizării acestor servicii, se vor actualiza. Anumite tarife mobile, exprimate deja în euro, vor beneficia chiar de ușoare scăderi”, a anunțat compania.

DIGI face schimbări mari

Pe scurt, facturile vor fi calculate în lei, dar după cursul oficial al Băncii Naționale din ziua emiterii facturii. Asta înseamnă că orice fluctuație a euro poate influența direct suma finală plătită de clienți.

Mai mult, modificările îi vor afecta inclusiv pe cei care au deja contracte în derulare. Pentru aceștia, noile tarife vor intra în vigoare de la 1 iulie 2026. DIGI a precizat că schimbarea este necesară din cauza costurilor tot mai mari pentru dezvoltarea și întreținerea infrastructurii de telecomunicații.

„Condițiile economice, fiscale și de reglementare s-au modificat și au fluctuat, influențând costurile de dezvoltare, modernizare și administrare a infrastructurii de telecomunicații. Tranziția către noua grilă tarifară presupune atât o ajustare nominală a tarifelor, cât și utilizarea unei monede de referință stabile pentru a asigura un cadru mai predictibil și mai bine corelat cu dinamica actuală.“

Compania a mai transmis că noile prețuri vor rămâne competitive și că investițiile în tehnologie vor continua.

„Noua aliniere valutară contribuie la menținerea ritmului investițiilor în tehnologie de vârf și, totodată, la garantarea unor servicii de calitate, la prețuri la fel de competitive. Chiar și după această conversie, tarifele serviciilor DIGI își păstrează accesibilitatea și atractivitatea imbatabile, la nivel de țară și european.”

Care vor fi noile prețuri

Și noile prețuri au fost deja anunțate. La telefonie mobilă, abonamentul Nelimitat va porni de la 5 euro pe lună pentru un singur număr. Cei care au mai multe abonamente vor primi reduceri progresive, iar pachetele Optim vor costa între 2 și 3 euro lunar.

La internet fix, Fiberlink 500 va costa 6,25 euro pe lună, iar Fiberlink 1000 va ajunge la 8,25 euro lunar.

Nici televiziunea nu scapă de schimbări. Abonamentele TV vor avea prețuri cuprinse între 5,5 și 6,25 euro pe lună, iar clienții vor putea adăuga opțiuni precum HBO Maxpack, Digi Film sau SkyShowtime.

DIGI a anunțat și că persoanele care nu sunt de acord cu noile condiții au dreptul să renunțe la contract fără penalități, în termen de 30 de zile de la notificare.

