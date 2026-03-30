Ai abonament mobil de la Digi RCS-RDS România? Cât plătești în 2026, de fapt

Dacă ești abonat la serviciile de telefonie mobilă Digi RCS & RDS, probabil te întrebi cât vei plăti în 2026 și ce beneficii reale primești pentru prețurile care rămân printre cele mai mici din România.

Digi continuă să își mențină strategia de tarifare redusă, iar abonamentele Optim 2, Optim 3 și Nelimitat rămân în aceeași zonă de preț, cu variații minime dictate în principal de cursul BNR.

Ai abonament mobil de la Digi RCS-RDS România?

În 2026, costurile se mențin aproape identice cu cele din anii anteriori, ceea ce face ca serviciile Digi să rămână printre cele mai accesibile de pe piață.

Abonamentul Optim 2, cu un tarif de 2,03 euro pe lună, rămâne opțiunea de bază pentru utilizatorii care vor un serviciu simplu, dar stabil. Acesta include minute naționale și în roaming SEE, internet nelimitat în rețea și acces la tehnologia 5G. Pentru cei care nu au nevoie de resurse extinse, Optim 2 rămâne o alegere eficientă, iar în 2026 nu sunt anticipate creșteri semnificative de preț.

Optim 3, situat în zona de 3,05 euro pe lună, oferă mai multe minute în roaming SEE și o rezervă mai generoasă de resurse naționale. Este pachetul preferat de cei care călătoresc ocazional în Europa și vor să evite costurile suplimentare. Diferența de preț față de Optim 2 este mică, iar în 2026 acest abonament rămâne unul dintre cele mai echilibrate din portofoliul Digi.

Cât plătești în 2026, de fapt

Pentru utilizatorii care vor libertate totală, abonamentul Nelimitat, cu un tarif de 5,08 euro pe lună, rămâne cea mai avantajoasă opțiune. Include minute nelimitate în țară și în roaming SEE, internet nelimitat și acces complet la rețeaua 5G. Este ideal pentru cei care folosesc intens telefonul pentru streaming, social media sau activități profesionale.

La nivel tehnic, Digi oferă viteze de până la 100 Mbps la download și 10 Mbps la upload în 4G, respectiv până la 600 Mbps download și 40 Mbps upload în 5G. Toate abonamentele includ 75 GB de trafic la viteză maximă, iar după depășirea acestui prag viteza scade la 1 Mbps pentru descărcare și 512 kbps pentru încărcare.

