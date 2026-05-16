Pepe spune ce nu trebuie să faci într-o relație dacă vrei liniște-n casă. Artistul a făcut mărturisirea după lansarea piesei „Mă mut la mama”

Pepe are parte de o perioadă plină din toate punctele de vedere. Artistul a devenit tată pentru a patra oară în urmă cu o lună, iar atribuțiile sale se împart între viața de artist și cea de tată. Lucrurile stau cum nu se poate mai bine pentru cântăreț, atât pe plan personal, cât și profesional. Artistul a vorbit despre noul său proiect care însă i-a trezit numeroase amintiri și l-a făcut să reflecteze la momentele pe care le-a avut în trecut de-a lungul relațiilor. Cu toate acestea, Pepe trage un semnal de alarmă pentru cuplurile care fac o greșeală fatală. În interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO a dezvăluit mai multe despre acest subiect.

Pepe știe foarte bine să echilibreze viața personală cu cea profesională, iar recent a fost implicat într-un nou proiect. Artistul a lansat o nouă melodie care este coloana sonoră a celui mai recent film românesc „Mă mut la mama”. Melodia, cu același nume, a fost creată special pentru comedia romantică ce urmează să fie lansată în cinematografe din 20 mai.

Pepe ne spune dacă e bine sau nu să spunem „Mă mut la mama”

Piesa l-a provocat pe Pepe să intre în pielea personajelor și să transpună în muzică situațiile amuzante din film. Acesta a vorbit despre cum i s-a propus acest proiect.

„E o piesă făcută pentru filmul „Mă mut la mama”, să fie coloana sonoră a filmului. Filmul are premiera pe 20 luna aceasta, va fi în cinematografe. Eu am primit scenariul și am făcut piesa în funcție de scenariu și de persoanje, nu e o piesă inspirată din viața mea, nu e ceva personal al meu. M-am adaptat la un proiect. Mi s-a solicitat, am făcut-o cu mare drag, am scos și videoclip și cred că este o piesă haioasă pentru multă lume și multe situații. Sunt mulți care spun: Mi-am luat jucăriile și am plecat în speranța că ne împăcăm cred că se potrivește multor persoane”, ne-a spus Pepe.

Artistul spune că, deși nu face parte din distribuția peliculei, s-a bucurat să contribuie la atmosfera filmului prin muzică și videoclipul lansat recent. Cântărețul este convins că publicul va aprecia umorul și situațiile în care multe cupluri se vor regăsi fără doar și poate. În plus, și distribuția filmului este una de excepție.

„Nu joc în film, eu doar am filmat melodia și clipul. Distribuția filmului e plină de actori foarte cunoscuți, super faini. De la Maia Morgenstern, până la Andreea Trandafir, Andreas Petrescu, Carmen Tănase, Paula Chirilă, mulți actori buni. E o comedie foarte mișto, o comedie romantică”, a declarat Pepe cântărețul pentru CANCAN.RO.

Și pentru că am fost curioși să aflăm dacă Pepe a trecut vreodată prin astfel de situații încât să-și ia bagajele și să plece la mama lui, artistul a ținut să puncteze foarte clar faptul că, în ciuda momentelor tensionate pe care le-a avut de-a lungul relațiilor sale, niciodată nu a considerat că fuga este o soluție. Dimpotrivă, artistul spune că maturitatea într-o relație înseamnă asumare și comunicare.

„Niciodată nu m-am certat cu partenera mea și să vreau să mă duc la mama. Nu mi-am pus niciodată această problemă, nu se potrivește cu mine. Am întâlnit astfel de situații, chiar multe, cu oameni care atunci când n-au mai putut face față situației să plece înapoi la părinți. Eu nu fac așa ceva”, a mai declarat Pepe.

Artistul a accentuat faptul că astfel de reacții i se par copilărești și că problemele din relație trebuie rezolvate în doi, fără orgolii și fără gesturi dramatice. Chiar dacă tema filmului este construită exact în jurul unei astfel de situații, Pepe privește totul cu umor și consideră că tocmai aceste momente generează cele mai savuroase întâmplări din comedie.

„Mi se pare o mutare copilărească, dar eu gândesc ca un bărbat matur. Fetele gândesc altfel, anumiți băieți gândesc altfel. Eu nu aș putea să fac asta, nu am făcut niciodată așa ceva. Noi trebuie să ne rezolvăm singuri problemele în cuplu. Dar asta cu mă mut la mama ca să ne împăcăm este haios și în tema filmului cumva. Fix treaba asta generează situații pe care le veți vedea în film”, a concluzionat el.

Într-un final, Pepe ne-a spus că abia așteaptă să vadă filmul în cinematograf, alături de soția lui, Yasmine.

„Nu am văzut filmul, îl voi vedea pentru prima dată în cinema ca toată lumea și abia aștept. Pe 20 mai e premiera de gală și pe 22 mai va fi în cinematografe. Am văzut secvențe din film, montaje din film pentru că am avut nevoie pentru videoclip. Aș vrea să am surpriza să-l văd în cinematograf și să-l savurez cu drag. O să merg doar cu soția pentru că este mai complicat cu patru copii, fiecare de altă vârstă, dar, din câte am înțeles, este un film pe care îl pot vedea și copiii”, a spus artistul.

