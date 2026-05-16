Pescobar, mesaj de susținere pentru Alexandra Căpitănescu. Ce a spus despre influencerii care au îndemnat fanii să voteze o altă țară

În mediul online s-a iscat un adevărat scandal înainte de finala Eurovision, după ce mai mulți influenceri români au ales să promoveze reprezentntul Maltei, în loc să o susțină pe Alexandra Căpitănescu, artista care reprezintă România la competiția desfășurată la Viena. Pescobar a transmis un mesaj în care critică această atitudine și a făcut un îndemn împortant.

Situația a stârnit numeroase reacții din partea internauților, iar printre cei care au comentat dur acest subiect se numără și Pescobar, pe numele său real Paul Nicolau. Afaceristul a transmis un mesaj direct către românii din diaspora, îndemnându-i să voteze pentru Alexandra Căpitănescu în marea finală.

Pescobar, mesaj acid pentru influencerii români

Pescobar a amintit că românii din țară nu o pot vota pe Alexandra Căpitănescu, regulamentul Eurovision permițând votul doar din afara României, de pe numere de telefon străine. Astfel, speranțele artistei stau în mare parte în diaspora, acolo unde comunitățile de români sunt extrem de active și implicate în susținerea favoriților.

În stilul său caracteristic, Paul Nicolau a vorbit ironic despre istoria românilor și despre trădările care au existat de-a lungul timpului, comparând situația actuală cu momentele în care domnitorii erau abandonați de cei apropiați.

„Voi încă nu ați realizat că istoric vorbind noi suntem un neam de vânzători. Întotdeauna cineva a fost vândut, un domnitor, cineva în toată istoria. Acum, în zilele noastre, niște influenceri au ales să promoveze Malta. Au încasat și ei 100, 200, 300. Că ăștia se vând și pe nimic. Își vând neamul pe nimic. Prețul lui e că te vinde la primul colț de stradă cu 100. Așa că noi, diaspora și toată lumea, ne răzbunăm diseară printr-un vot în cor. Poziția 24 la Eurovision. Alexandra Căpitănescu. Love Alexandra, e cea mai tare. Am venit la Viena să te susțin. Love.”, a spus Pescobar pe rețelele de socializare.

