Acasă » Știri » Scandal înainte de finala Eurovision. Nicole Cherry, acuzată că promovează Malta pentru bani

Scandal înainte de finala Eurovision. Nicole Cherry, acuzată că promovează Malta pentru bani

De: Emanuela Cristescu 15/05/2026 | 09:54
Nicole Cherry. Sursa foto Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un scandal de amploare a început înainte de finala Eurovision. Un influencer de pe TikTok a acuzat-o pe Nicole Cherry că și-a schimbat preferințele pentru bani. Inițial, ea a promovat-o pe reprezentanta României la concurs, Alexandra Căpitănescu, și apoi a lăudat piesa altei țări.

Un influencer de pe TikTok a spus că mai multe persoane publice au primit sume mari de bani pentru a promova piesa țării Malta la Eurovision. El a declarat că prima care a avut un tupeu fantastic să nu susțină România în finala concursului muzical a fost Marilu Dobrescu, dar că nici Nicole Cherry nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a spus că artista își subestimează fanii.

„Ne-am lua de Marilu, dar Nicoleta noastră (Nicole Cherry)… Ce sens are să mai faci un videoclip de promovare pentru România dacă tu după o să promovezi Malta? Știai că vine hate-ul sau ți-a intrat campania rapid și ai zis: „băi, hai să promovez și România”? Ne iei drept proști?”, a spus influencerul de pe TikTok.

Nicole Cherry a trădat România

Inițial, Nicole Cherry a făcut un video în care a spus că o admiră foarte tare pe Alexandra Căpitănescu și că știe că are foarte mari emoții.

„Vreau să fac acest story pentru că o admir foarte tare pe Alexandra. Știu că are emoții mari, dar emoții care o vor ajuta și mai tare”, a spus artista.

La scurt timp, Nicole a făcut un video în care a spus că îi place foarte tare piesa aleasă de Malta pentru marea finală Eurovision.

„Mă fascinează piesa țării Malta. Doamne!”, a spus cântăreața.

Alexandra Căpitănescu
Alexandra Căpitănescu

Și Marilu Dobrescu a primit bani

Cu puțin timp înainte de marea finală Eurovision, mai mulți artiști și influenceri români au încasat bani pentru a promova Malta în locul propriei țări. Aceștia s-au apucat să facă clipuri în care laudă și ascultă la maximum piesa cu care Malta se va prezenta în finala Eurovion.

Ei au uitat de România și de Alexandra Căpitănescu, artista care a făcut eforturi mari să ajungă în această competiție internațională. Nicole Cherrry, Marilu Dobrescu, dar și alte nume cunoscute din mediul online au fost criticate aspru de românii care o susțin pe Alexandra.

VEZI ȘI: Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision! Cum a apărut pe scenă
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. ”Femeia cu barbă”, de nerecunoscut!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Care sunt riscurile reale când îți muți datele companiei în cloud
Știri
Care sunt riscurile reale când îți muți datele companiei în cloud
Emil Rengle, mesaj surprinzător după calificarea Alexandrei Căpitănescu în finala Eurovision 2026! Ce a transmis după ce el nu a câștigat finala din România
Știri
Emil Rengle, mesaj surprinzător după calificarea Alexandrei Căpitănescu în finala Eurovision 2026! Ce a transmis după ce el…
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul...
A fost desemnată Destinația Anului 2026 în România. Orașul care a obținut marele trofeu
Gandul.ro
A fost desemnată Destinația Anului 2026 în România. Orașul care a obținut marele...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Orașul din România desemnat „Destinația Anului 2026” și lider la turism urban: ierarhie surpriză în clasament
Adevarul
Orașul din România desemnat „Destinația Anului 2026” și lider la turism urban: ierarhie...
Pedro Sanchez sare în apărarea lui Lamine Yamal după reacția furioasă a Israelului la gestul fotbalistului cu steagul Palestinei
Digi24
Pedro Sanchez sare în apărarea lui Lamine Yamal după reacția furioasă a Israelului...
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Mediafax
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Click.ro
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier....
Vechi lansator de rachete neghidate românesc LAROM, prezentat la BSDA 2026 într-o versiune modernizată cu rachete de precizie: „Costă o fracțiune din unul nou”
Promotor.ro
Vechi lansator de rachete neghidate românesc LAROM, prezentat la BSDA 2026 într-o versiune modernizată cu...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
go4it.ro
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
A fost desemnată Destinația Anului 2026 în România. Orașul care a obținut marele trofeu
Gandul.ro
A fost desemnată Destinația Anului 2026 în România. Orașul care a obținut marele trofeu
ULTIMA ORĂ
Sanda Ionescu anunță că va urma un moment istoric pentru omenire: „Totul va fi expus”
Sanda Ionescu anunță că va urma un moment istoric pentru omenire: „Totul va fi expus”
Care sunt riscurile reale când îți muți datele companiei în cloud
Care sunt riscurile reale când îți muți datele companiei în cloud
Emil Rengle, mesaj surprinzător după calificarea Alexandrei Căpitănescu în finala Eurovision 2026! ...
Emil Rengle, mesaj surprinzător după calificarea Alexandrei Căpitănescu în finala Eurovision 2026! Ce a transmis după ce el nu a câștigat finala din România
Gestul lui Antim, fiul lui Nicușor Dan, i-a înduioșat pe toți. Cum a reacționat când a văzut Cupa ...
Gestul lui Antim, fiul lui Nicușor Dan, i-a înduioșat pe toți. Cum a reacționat când a văzut Cupa Campionilor Europeni
Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama a fost găsită moartă, în celulă. Ce s-a întâmplat ...
Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama a fost găsită moartă, în celulă. Ce s-a întâmplat cu Amiana Păștină
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Nadine Voindrouh. Viața ei s-a schimbat radical
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Nadine Voindrouh. Viața ei s-a schimbat radical
Vezi toate știrile