Scandal înainte de finala Eurovision. Nicole Cherry, acuzată că promovează Malta pentru bani

Un scandal de amploare a început înainte de finala Eurovision. Un influencer de pe TikTok a acuzat-o pe Nicole Cherry că și-a schimbat preferințele pentru bani. Inițial, ea a promovat-o pe reprezentanta României la concurs, Alexandra Căpitănescu, și apoi a lăudat piesa altei țări.

Un influencer de pe TikTok a spus că mai multe persoane publice au primit sume mari de bani pentru a promova piesa țării Malta la Eurovision. El a declarat că prima care a avut un tupeu fantastic să nu susțină România în finala concursului muzical a fost Marilu Dobrescu, dar că nici Nicole Cherry nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a spus că artista își subestimează fanii.

„Ne-am lua de Marilu, dar Nicoleta noastră (Nicole Cherry)… Ce sens are să mai faci un videoclip de promovare pentru România dacă tu după o să promovezi Malta? Știai că vine hate-ul sau ți-a intrat campania rapid și ai zis: „băi, hai să promovez și România”? Ne iei drept proști?”, a spus influencerul de pe TikTok.

Nicole Cherry a trădat România

Inițial, Nicole Cherry a făcut un video în care a spus că o admiră foarte tare pe Alexandra Căpitănescu și că știe că are foarte mari emoții.

„Vreau să fac acest story pentru că o admir foarte tare pe Alexandra. Știu că are emoții mari, dar emoții care o vor ajuta și mai tare”, a spus artista.

La scurt timp, Nicole a făcut un video în care a spus că îi place foarte tare piesa aleasă de Malta pentru marea finală Eurovision.

„Mă fascinează piesa țării Malta. Doamne!”, a spus cântăreața.

Și Marilu Dobrescu a primit bani

Cu puțin timp înainte de marea finală Eurovision, mai mulți artiști și influenceri români au încasat bani pentru a promova Malta în locul propriei țări. Aceștia s-au apucat să facă clipuri în care laudă și ascultă la maximum piesa cu care Malta se va prezenta în finala Eurovion.

Ei au uitat de România și de Alexandra Căpitănescu, artista care a făcut eforturi mari să ajungă în această competiție internațională. Nicole Cherrry, Marilu Dobrescu, dar și alte nume cunoscute din mediul online au fost criticate aspru de românii care o susțin pe Alexandra.

