Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. ”Femeia cu barbă”, de nerecunoscut!

De: Denisa Crăciun 14/05/2026 | 21:10
Conchita Wurst/ sursa foto: social media
Conchita Wurst a devenit celebru în anul 2014, atunci când a participat la Eurovision și a avut o victorie absolută. Acesta a surprins pe toată lumea cu look-ul îndrăzneț pe care l-a avut. Acum, după mai bine de 10 ani de la acel moment, bărbatul arată complet diferit.

Conchita Wurst a fost unul dintre cei mai controversați concurenți ai show-ului Eurovision. În anul 2014, a urcat pe scenă și a uluit pe toată lumea cu aspectul său. Acesta a și câștigat la acea vreme, ceea ce i-a adus mai multă notorietate. Cu toate acestea, la mai bine de un deceniu, artistul a anunțat că se va retrage din lumea Eurovision și se va concentra pe o cu totul altă activitate profesională. Vezi imagini mai jos în GALERIA FOTO.

Cum arată și cu ce se ocupă Conchita Wurst în prezent

Thomas Neuwirth, pe numele său real, are 37 de ani. Numele său de scenă este Conchita Wurst, iar în urmă cu 12 ani a devenit cunoscut pentru interpretarea piesei „Rise Like a Phoenix”. Însă nu doar asta i-a adus popularitate, ci și felul în care arăta. Acesta avea o barbă lungă și un machiaj intens. Nu a avut parte doar de laude pentru curajul său, dar și critici. Cu toate acestea, el a continuat să atragă atenția, mai ales că în ultimii ani a avut parte de transformări pe care le-a făcut treptat.

În prezent, artistul a lăsat deoparte look-ul îndrăzneț și poartă costume bărbătești, are părul scurt și arată total diferit față de momentul care i-a adus notorietate. El spune că transformarea sa face parte dintr-un proces de reinventare personală și profesională.

 

În plus, la începutul acestui an a făcut un anunț neașteptat. El a declarat că nu va mai face parte din proiectele legate de Eurovision.

Concursul Eurovision mi-a modelat viața. A fost scena mea, casa mea și rampa mea de lansare, precum și un capitol pentru care sunt profund recunoscătoare. Ca artist, schimbarea este cea mai mare constantă a mea.

De acum înainte, mă retrag din contextul Eurovision. Mă îndrept spre alte proiecte profesionale și las lucrurile noi să se dezvolte. Legătura mea cu Eurovision Song Contest rămâne parte din istoria mea, nu locul pentru următorii mei pași. Decizia mea este personală și nu o voi comenta mai mult, a declarat el.

