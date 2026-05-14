Dosar penal pentru Alexandru Rafila, după accidentul din Capitală. O persoană a ajuns la spital

După accidentul rutier produs în București, Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Incidentul a avut loc într-o intersecție aglomerată din Capitală și s-a soldat cu rănirea unei persoane, care a fost transportată la spital pentru investigații medicale.

Accidentul s-a produs ieri, în jurul orei 18:16, la intersecția dintre Bulevardul Aerogării și Bulevardul Ficusului. Din primele cercetări efectuate de polițiști, autoturismul condus de Alexandru Rafila a intrat în mașina aflată în fața sa, iar în urma impactului vehiculul lovit a fost proiectat în alte două autoturisme care circulau în apropiere.

Fostul ministru a explicat că traficul era extrem de aglomerat în acel moment, iar circulația era dirijată de polițiști, deși intersecția era semaforizată. Acesta susține că autoturismele abia porniseră de pe loc și rulau cu viteză redusă, de aproximativ 10 kilometri pe oră. Rafila a declarat că se afla la volanul unei mașini electrice pe care o testa și că sistemul de frânare nu ar fi reacționat la timp.

În urma coliziunii, cea mai afectată a fost mașina aflată imediat în fața sa, în timp ce celelalte două autoturisme au suferit avarii minore. Șoferul rănit, un bărbat în vârstă de 76 de ani, a rămas conștient după impact și a fost transportat ulterior la spital pentru controale suplimentare.

„O mașină electrică a plecat la stop, oricum intersecția era semaforizată, dar era dirijată de poliție, că era foarte, foarte aglomerat.

A plecat, mașina din fața a frânat, eu am mers încet, că nu puteam, era într-o coloană, oricum. Nu a frânat mașina, nu știu ce s-a întâmplat și am lovit mașina din față, care a fost proiectată în alte două mașini, că erau apropiate una de alta. Și cea deteriorat a fost mașina din fața mea, celelalte au avut pagube minore.

Și șoferul a vrut să se ducă la spital. Era prezent, a stat, a durat destul de mult până s-a dus la spital, (0:52) s-a dus la spital să fie investigat, ceea ce e firesc eu, un om de 76 de ani. Chiar e foarte bine că s-a dus”, a spus Alexandru Rafila.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Ancheta urmează să clarifice dacă incidentul a fost provocat de o eroare tehnică sau de alte circumstanțe din trafic.

