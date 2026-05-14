Acasă » Știri » Dosar penal pentru Alexandru Rafila, după accidentul din Capitală. O persoană a ajuns la spital

Dosar penal pentru Alexandru Rafila, după accidentul din Capitală. O persoană a ajuns la spital

De: Andreea Stăncescu 14/05/2026 | 21:28
Alexandru Rafila, dosar penal în urma accidentului rutier / Sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

După accidentul rutier produs în București, Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Incidentul a avut loc într-o intersecție aglomerată din Capitală și s-a soldat cu rănirea unei persoane, care a fost transportată la spital pentru investigații medicale.

Accidentul s-a produs ieri, în jurul orei 18:16, la intersecția dintre Bulevardul Aerogării și Bulevardul Ficusului. Din primele cercetări efectuate de polițiști, autoturismul condus de Alexandru Rafila a intrat în mașina aflată în fața sa, iar în urma impactului vehiculul lovit a fost proiectat în alte două autoturisme care circulau în apropiere.

Sursa foto: Facebook

Alexandru Rafila s-a ales cu dosar penal

Fostul ministru a explicat că traficul era extrem de aglomerat în acel moment, iar circulația era dirijată de polițiști, deși intersecția era semaforizată. Acesta susține că autoturismele abia porniseră de pe loc și rulau cu viteză redusă, de aproximativ 10 kilometri pe oră. Rafila a declarat că se afla la volanul unei mașini electrice pe care o testa și că sistemul de frânare nu ar fi reacționat la timp.

În urma coliziunii, cea mai afectată a fost mașina aflată imediat în fața sa, în timp ce celelalte două autoturisme au suferit avarii minore. Șoferul rănit, un bărbat în vârstă de 76 de ani, a rămas conștient după impact și a fost transportat ulterior la spital pentru controale suplimentare.

„O mașină electrică a plecat la stop, oricum intersecția era semaforizată, dar era dirijată de poliție, că era foarte, foarte aglomerat.
A plecat, mașina din fața a frânat, eu am mers încet, că nu puteam, era într-o coloană, oricum. Nu a frânat mașina, nu știu ce s-a întâmplat și am lovit mașina din față, care a fost proiectată în alte două mașini, că erau apropiate una de alta. Și cea deteriorat a fost mașina din fața mea, celelalte au avut pagube minore.
Și șoferul a vrut să se ducă la spital. Era prezent, a stat, a durat destul de mult până s-a dus la spital, (0:52) s-a dus la spital să fie investigat, ceea ce e firesc eu, un om de 76 de ani. Chiar e foarte bine că s-a dus”, a spus Alexandru Rafila.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Ancheta urmează să clarifice dacă incidentul a fost provocat de o eroare tehnică sau de alte circumstanțe din trafic.

CITEȘTE ȘI: Care ar fi cauza morții celor doi medici care lucrau la Spitalul Sf. Spiridon din Iași. O altă persoană a murit aici, alertă medicală!

Martorul accidentului din Vrancea, în care Alex și Miruna și-au pierdut viața, face dezvăluiri: ”Mașina a fost cuprinsă instant de flăcări”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 mai, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 mai, de la ora 20.00
Alertă în Timișoara! Antonia a dispărut fără urmă. Cine o vede să sune la 112!
Știri
Alertă în Timișoara! Antonia a dispărut fără urmă. Cine o vede să sune la 112!
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în...
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’, te duc cu 150 de lei”
Mediafax
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’,...
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
Click.ro
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu...
ULTIMA ORĂ
Mel Gibson și-a refăcut viața? Actorul a fost surprins sărutându-se cu o femeie mult mai tânără ...
Mel Gibson și-a refăcut viața? Actorul a fost surprins sărutându-se cu o femeie mult mai tânără pe străzile din Roma
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 mai, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 mai, de la ora 20.00
Alertă în Timișoara! Antonia a dispărut fără urmă. Cine o vede să sune la 112!
Alertă în Timișoara! Antonia a dispărut fără urmă. Cine o vede să sune la 112!
Un tânăr de 25 de ani și-a pus capăt zilelor live, pe TikTok. Motivul pentru care a recurs la gestul ...
Un tânăr de 25 de ani și-a pus capăt zilelor live, pe TikTok. Motivul pentru care a recurs la gestul extrem
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. ”Femeia cu barbă”, de nerecunoscut!
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. ”Femeia cu barbă”, de nerecunoscut!
Chef Florin Dumitrescu și boșii Antenei 1 și-au trimis mesaje ”de împăcare”. Au negociat pentru ...
Chef Florin Dumitrescu și boșii Antenei 1 și-au trimis mesaje ”de împăcare”. Au negociat pentru 1,3 milioane de euro!
Vezi toate știrile