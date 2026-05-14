Acasă » Exclusiv » Milionarul din Forbes a fost ”atacat” pentru 1,2 milioane de euro. S-a apărat cu spray lacrimogen și a cerut protecția Poliției

Milionarul din Forbes a fost ”atacat” pentru 1,2 milioane de euro. S-a apărat cu spray lacrimogen și a cerut protecția Poliției

De: Keva Iosif 14/05/2026 | 22:15
Milionarul din Forbes a fost ”atacat” pentru 1,2 milioane de euro. S-a apărat cu spray lacrimogen și a cerut protecția Poliției
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Milionarul gălățean Andrei Lișinschi a ajuns protagonistul unui scandal desprins parcă din filmele cu mafioți: amenințări, scandal la sediul firmei, spray lacrimogen pulverizat în plin conflict, Poliție chemată de urgență și drum direct la IML. Totul ar fi explodat din cauza unei presupuse datorii uriașe, de 1,2 milioane de euro, pe care un fost colaborator susține că ar avea-o de recuperat de la el.

Într-un dosar ajuns pe masa judecătorilor, familia Lișinschi a cerut ordin de protecție împotriva unui fost colaborator, acuzat că ar fi devenit agresiv după ruperea relațiilor de afaceri. Numai că povestea s-a transformat rapid într-un adevărat război cu acuzații de ambele părți. Însă finalul este… de râsul curcilor!

Potrivit declarațiilor din instanță, scandalul ar fi pornit în urmă cu o lună, după ce contractul de management dintre părți a fost reziliat. Fostul colaborator susține că avea de recuperat nu mai puțin de 1,2 milioane de euro și că de aici au început tensiunile.

Mai exact, B.S.I. le-a spus judecătorilor că: „Reclamantul (Andrei Lișinschi)  nu vrea să îi plătească pârâtului diferența de 1.200.000 de euro”.

De cealaltă parte, familia Lișinschi a acuzat că bărbatul ar fi început să apară la sediul firmei însoțit de bodyguarzi, să facă scandal și să îi intimideze pe cei din companie, deși colaborarea lor se încheiase.

În fața instanței, aceștia au povestit cum ar fi început conflictul.

”Reclamanții, prin avocat, solicită admiterea cererii de emitere a ordinului de protecție, apreciind că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Astfel, după cum reiese din probatoriul administrat, după încetarea raporturilor de colaborare dintre părți, pârâtul a manifestat un comportament agresiv și imprevizibil, constituind în deplasări repetate la sediul societății unde își desfășoară activitatea reclamanții, adresarea de injurii, precum și acte de violență fizică ușoară, anume împingeri, fapte care au impus intervenția organelor de poliție”.

Răsturnare de situație în sala de judecată: din victimă, milionarul devine agresor

Milionarul a susținut că fostul colaborator ar fi intrat cu forța în sediul firmei, moment în care a scos un spray lacrimogen și i-a dat în ochi, motivând în fața judecătorilor că era prima oară când folosea așa ceva și îl ținea într-un sertar pe motiv de siguranță, pentru că ”simte nevoia să se protejeze, întrucât are o vârstă”.

Andrei Lișinschi și fiul său, Andrei Lișinschi Jr

Așadar, la momentul incidentului, rolurile au stat de fapt invers: cel prezentat de Leșinschi drept agresor a fost, de fapt, victimă.

Drept dovadă, B.S.I a fost cel care a mers la Institutul de Medicină Legală pentru constatarea leziunilor. El a negat în fața judecătorilor orice formă de agresiune și susține că nu a dorit decât să rezolve o problemă contractuală.

”La interpelarea instanței, pârâtul specifică faptul că reclamantul Andrei Leșinschi l-a notificat că vrea să rezilieze contractul. Pârâtul, pentru că nu avea încă contractul reziliat, cu o seară înainte a trimis tuturor colaboratorilor reclamantului, respectiv ai pârâtului, mesaje prin care a cerut rapoarte de activitate, în rest nicio amenințare. Totodată, pârâtul i-a trimis și reclamantului un mesaj, prin care i-a atras atenția că sunt foarte multe probleme, sunt zeci de clienți nemulțumiți, pentru că de când, pârâtul nu a mai ajuns fizic acolo, s-au creat o groază de probleme pentru companie. Mai pe scurt, reclamantul nu vrea să îi plătească pârâtului diferența de 1.200.000 de euro., pentru contractul DM, iar reclamantul a cerut rezilierea. La interpelarea reclamanților, prin avocat, pârâtul arată că în luna martie l-a anunțat reclamantul Andrei leșinschi să nu mai calce pe la sediul firmei. După 3-4 zile, reclamantul  i-a trimis pârâtului o reziliere, pe cale amiabilă, s-au întâlnit avocații părților, iar reclamanții așteptau de la avocatul lor contabilitatea, deoarece aceștia susțin că profitul este mic, iar avocatul pârâtului le-a pus la dispoziție documentele, în rest nicio altă agresiune”.

Într-un final, după acest conflict, Andrei Lișinschi nu doar că nu a obținut ordin de protecție, ci a fost chiar amendat de instanță cu 1.000 de lei pentru cererea depusă.

Citește și: Veste proasta pentru cele care sperau sa puna mana pe unul din cei mai tineri milionari. O blonda i-a furat inima lui Lisinschi Jr

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iustina Loghin i-a dat ”reset” în public lui Cornel de la Insula Iubirii. N-aveau habar că sunt fotografiați!
Exclusiv
Iustina Loghin i-a dat ”reset” în public lui Cornel de la Insula Iubirii. N-aveau habar că sunt fotografiați!
Chef Florin Dumitrescu și boșii Antenei 1 și-au trimis mesaje ”de împăcare”. Au negociat pentru 1,3 milioane de euro!
Exclusiv
Chef Florin Dumitrescu și boșii Antenei 1 și-au trimis mesaje ”de împăcare”. Au negociat pentru 1,3 milioane de…
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în...
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’, te duc cu 150 de lei”
Mediafax
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’,...
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Click.ro
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un...
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Cine a fost primul matematician din istorie?
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu...
ULTIMA ORĂ
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Gabriela Lucuțar pregătește o comedie neagră: ”Va fi un film diferit, așa cum sunt și eu”
Gabriela Lucuțar pregătește o comedie neagră: ”Va fi un film diferit, așa cum sunt și eu”
Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei: ”Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”
Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei: ”Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”
Moment emoționant la Cannes. Vin Diesel a prezentat-o pe fiica lui Paul Walker la un eveniment special ...
Moment emoționant la Cannes. Vin Diesel a prezentat-o pe fiica lui Paul Walker la un eveniment special „Fast & Furious”
Adevărul despre scandalul în care este implicată Irina Loghin. Artista a fost audiată: ”Medicamentele ...
Adevărul despre scandalul în care este implicată Irina Loghin. Artista a fost audiată: ”Medicamentele erau prezentate drept miraculoase”
Vezi toate știrile