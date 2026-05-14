Milionarul din Forbes a fost ”atacat” pentru 1,2 milioane de euro. S-a apărat cu spray lacrimogen și a cerut protecția Poliției

Milionarul gălățean Andrei Lișinschi a ajuns protagonistul unui scandal desprins parcă din filmele cu mafioți: amenințări, scandal la sediul firmei, spray lacrimogen pulverizat în plin conflict, Poliție chemată de urgență și drum direct la IML. Totul ar fi explodat din cauza unei presupuse datorii uriașe, de 1,2 milioane de euro, pe care un fost colaborator susține că ar avea-o de recuperat de la el.

Într-un dosar ajuns pe masa judecătorilor, familia Lișinschi a cerut ordin de protecție împotriva unui fost colaborator, acuzat că ar fi devenit agresiv după ruperea relațiilor de afaceri. Numai că povestea s-a transformat rapid într-un adevărat război cu acuzații de ambele părți. Însă finalul este… de râsul curcilor!

Potrivit declarațiilor din instanță, scandalul ar fi pornit în urmă cu o lună, după ce contractul de management dintre părți a fost reziliat. Fostul colaborator susține că avea de recuperat nu mai puțin de 1,2 milioane de euro și că de aici au început tensiunile.

Mai exact, B.S.I. le-a spus judecătorilor că: „Reclamantul (Andrei Lișinschi) nu vrea să îi plătească pârâtului diferența de 1.200.000 de euro”.

De cealaltă parte, familia Lișinschi a acuzat că bărbatul ar fi început să apară la sediul firmei însoțit de bodyguarzi, să facă scandal și să îi intimideze pe cei din companie, deși colaborarea lor se încheiase.

În fața instanței, aceștia au povestit cum ar fi început conflictul.

”Reclamanții, prin avocat, solicită admiterea cererii de emitere a ordinului de protecție, apreciind că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Astfel, după cum reiese din probatoriul administrat, după încetarea raporturilor de colaborare dintre părți, pârâtul a manifestat un comportament agresiv și imprevizibil, constituind în deplasări repetate la sediul societății unde își desfășoară activitatea reclamanții, adresarea de injurii, precum și acte de violență fizică ușoară, anume împingeri, fapte care au impus intervenția organelor de poliție”.

Răsturnare de situație în sala de judecată: din victimă, milionarul devine agresor

Milionarul a susținut că fostul colaborator ar fi intrat cu forța în sediul firmei, moment în care a scos un spray lacrimogen și i-a dat în ochi, motivând în fața judecătorilor că era prima oară când folosea așa ceva și îl ținea într-un sertar pe motiv de siguranță, pentru că ”simte nevoia să se protejeze, întrucât are o vârstă”.

Așadar, la momentul incidentului, rolurile au stat de fapt invers: cel prezentat de Leșinschi drept agresor a fost, de fapt, victimă.

Drept dovadă, B.S.I a fost cel care a mers la Institutul de Medicină Legală pentru constatarea leziunilor. El a negat în fața judecătorilor orice formă de agresiune și susține că nu a dorit decât să rezolve o problemă contractuală.

”La interpelarea instanței, pârâtul specifică faptul că reclamantul Andrei Leșinschi l-a notificat că vrea să rezilieze contractul. Pârâtul, pentru că nu avea încă contractul reziliat, cu o seară înainte a trimis tuturor colaboratorilor reclamantului, respectiv ai pârâtului, mesaje prin care a cerut rapoarte de activitate, în rest nicio amenințare. Totodată, pârâtul i-a trimis și reclamantului un mesaj, prin care i-a atras atenția că sunt foarte multe probleme, sunt zeci de clienți nemulțumiți, pentru că de când, pârâtul nu a mai ajuns fizic acolo, s-au creat o groază de probleme pentru companie. Mai pe scurt, reclamantul nu vrea să îi plătească pârâtului diferența de 1.200.000 de euro., pentru contractul DM, iar reclamantul a cerut rezilierea. La interpelarea reclamanților, prin avocat, pârâtul arată că în luna martie l-a anunțat reclamantul Andrei leșinschi să nu mai calce pe la sediul firmei. După 3-4 zile, reclamantul i-a trimis pârâtului o reziliere, pe cale amiabilă, s-au întâlnit avocații părților, iar reclamanții așteptau de la avocatul lor contabilitatea, deoarece aceștia susțin că profitul este mic, iar avocatul pârâtului le-a pus la dispoziție documentele, în rest nicio altă agresiune”.

Într-un final, după acest conflict, Andrei Lișinschi nu doar că nu a obținut ordin de protecție, ci a fost chiar amendat de instanță cu 1.000 de lei pentru cererea depusă.

