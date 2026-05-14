Chef Florin Dumitrescu și boșii Antenei 1 și-au trimis mesaje ”de împăcare”. Au negociat pentru 1,3 milioane de euro!

Războiul dintre Antena 1 și cei trei chefi care au făcut audiențe-record la „Chefi la cuțite” intră într-o nouă etapă explozivă! După plecarea lui Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea la PRO TV, trustul din Băneasa a deschis un adevărat front juridic împotriva lor. Iar unul dintre cele mai tensionate episoade îl are în centru pe Florin Dumitrescu. Potrivit documentelor obținute de CANCAN.RO, înainte ca ruptura să devină definitivă, chef-ul ar fi fost pus în fața unei „note de plată” de proporții: 1,3 milioane de euro! Totul după ce negocierile pentru continuarea colaborării au eșuat spectaculos.

La finalul lui 2023, cei trei jurați au decis să părăsească „Chefi la cuțite”, deși contractele lor încă erau în derulare. Motivul invocat în culise: ritmul infernal al filmărilor și refuzul de a mai realiza două sezoane pe an. Doar că plecarea lor nu a fost deloc una liniștită.

La scurt timp, Antena TV Group a început o avalanșă de procese. Sorin Bontea a pierdut deja un litigiu în primă instanță și a fost obligat să plătească 100.000 de euro despăgubiri, plus cheltuieli de judecată (a primit drept de apel). Și Cătălin Scărlătescu a pierdut, de asemenea, runda întâi de procese.

Singurul care a avut câștig de cauză până acum se pre că este Florin Dumitrescu. Deși Antena 1 i-a cerut și lui Florin Dumitrescu 100.000 de euro în proces, verdictul s-a întors complet împotriva trustului. Tribunalul București a respins recent acțiunea ca nefondată și a obligat televiziunea să îi plătească lui Florin Dumitrescu 17.700 de lei cheltuieli de judecată!

Însă partea cea mai ”suculentă” nu am zice că e prima victorie cu care aplecat în buzunar, ci discuțiile din culise, cu șefii Antenei 1, pe care le-a invocat în fața instanței, în apărarea sa. Se pare că acesta a fost amenințat cu o ”amendă” exorbitantă, de 1,3 milioane de euro, ca să renunțe la decizia sa.

”Între părţi a avut loc următorul schimb de mesaje: – în data de 6.10.2023 reclamanta (Antena 1) îi propune pârâtului (Florin Dumitrescu) să „salveze relaţia contractuală” ; – în data de 10.10.2023 pârâtul refuză din nou propunerea – în data de 12.10.2023 reclamanta ia act de acest refuz şi îi atrage atenţia pârâtului asupra unor clauze contractuale care subzistă şi după încheierea raporturilor contractuale ; – în data de 30.10.2023 reclamanta îi solicită pârâtului, în temeiul clauzei 5.11, să îi achite despăgubiri de 1.300.000 EUR pentru postări efectuate pentru 13 terţi, precum şi să şteargă materialele postate”.

Florin Dumitrescu demască negocierile: 1,3 milioane de euro și acuzații de intimidare

Judecătorii au concluzionat că somația uriașă de 1,3 milioane de euro, venită imediat după refuzul continuării colaborării, a avut un efect de intimidare. Instanța a văzut în această mișcare nu protejarea unui interes real, ci o presiune exercitată asupra celebrului chef.

”În aceste condiţii, şi dacă s-ar accepta că amintita clauză (5.11) s-ar fi menţinut în forma în care a fost redactată în contract, contextul în care a fost invocată pentru prima dată – total străin de scopul pentru care fusese edictată, de vreme ce reclamanta nu doar că nu a invocat faptul că relaţiile sale cu sponsorii şi clienţii ar fi fost afectate de postările pârâtului ci, dimpotrivă, i-a solicitat acestuia să continue relaţia contractuală –, precum şi efectul de intimidare pe care îl poate produce o solicitare de plată a unor despăgubiri de 1.300.000 EUR în cursul unor negocieri în care pârâtul a refuzat de la început propunerea de contractare a reclamantei fac ca invocarea acestei clauze să constituie un veritabil abuz de drept, ce se impune a fi sancţionat cu neaplicarea clauzei, în temeiul art. 15 din Codul civil, care dispune că un drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe”.

În concluzie, instanța a concluzionat că este vorba despre un „veritabil abuz de drept”. Mai mult, e de părere că invocarea clauzei contractuale s-a transformat dintr-un instrument de protecție într-un instrument de presiune.

„Momentul în care reclamanta (Antena 1) a invocat pentru prima dată clauza indică o deturnare a acesteia dintr-un instrument preventiv (…) într-un instrument de constrângere a pârâtului (Florin Dumitrescu) să continue o relaţie contractuală pe care nu o mai dorea”, se arată în hotărârea judecătorilor.

Chef-ul a reacționat și el dur în instanță și a mai susținut că: ”Niciodata pe parcursul colaborarii cu Antena, care a debutat, de altfel, în anul 2014, nu s-a pus problema să solicit acordul prealabil scris al acesteia pentru postările pe care le-am realizat pe conturile proprii de socializare (Facebook și Instagram), indiferent dacă în aceste postări erau implicați și terți (inclusiv din afara „trustului”).

Chef-ul susține că, după ce el și ceilalți doi jurați au refuzat să continue colaborarea în condițiile cerute de televiziune, atmosfera s-a schimbat radical.

Potrivit documentelor din dosar, în septembrie 2023 ar fi existat o întâlnire decisivă între părți. Atunci, cei trei ar fi acceptat filmarea sezonului 13, dar cu o condiție clară: maximum 20 de zile de filmare și să fie ultimul sezon.

Numai că, spune Florin Dumitrescu, în aceeași seară ar fi primit un draft complet diferit. În document apăreau: filmări întinse până în ianuarie 2024; prelungirea contractului până în 2026; clauze extrem de restrictive privind ieșirea din contract; obligații suplimentare care, susține el, nu fuseseră discutate niciodată. Motiv pentru care au luat decizia de a pleca.

