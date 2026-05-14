Alertă în Timișoara! Antonia a dispărut fără urmă. Cine o vede să sune la 112!

De: Anca Chihaie 14/05/2026 | 21:54
O adolescentă din Timișoara este căutată de familie și autorități după ce a dispărut în cursul dimineții de joi, 14 mai. Cazul a stârnit îngrijorare în rândul comunității locale, iar polițiștii au început imediat verificările pentru a o găsi pe minoră. Mama fetei a alertat autoritățile după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa, iar orele treceau fără ca tânăra să dea vreun semn de viață.

Dispariția a fost semnalată în jurul orei 11:30, când femeia a contactat Poliția și a explicat că adolescenta plecase de la școală, însă nu a mai ajuns acasă și nici nu a mai răspuns la telefon. Situația a devenit rapid una alarmantă, mai ales că apropiații nu știau nimic despre locul în care s-ar putea afla fata.

Adolescentă dispărută fără urmă în Timișoara

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, adolescenta se numește DUMITRU ANTONIA și are semnalmente clare, care ar putea ajuta la identificarea sa. Tânăra are aproximativ 1,60 metri înălțime, o constituție atletică, păr șaten, ochi căprui și față ovală. În momentul dispariției, aceasta era îmbrăcată cu pantaloni roșii, tricou roșu și hanorac negru. De asemenea, avea asupra sa un ghiozdan de culoare neagră.

„Vă rog să mă anunțați dacă recunoașteți persoana din fotografii. Fiica mea a dispărut astăzi din Timișoara, zona Tipografilor/ Take Ionescu la ora 8:00 AM“, a scris mama tinerei, pe Facebook.

Ultima zonă în care adolescenta ar fi fost văzută este perimetrul Tipografilor – Take Ionescu din municipiul Timișoara. Ancheta a fost preluată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, care desfășoară căutări și verificări pentru a stabili traseul fetei și pentru a afla dacă aceasta a plecat voluntar sau dacă a fost victima unei situații periculoase.

În astfel de cazuri, primele ore sunt considerate esențiale de către anchetatori, motiv pentru care autoritățile au făcut apel către populație să ofere orice informație care ar putea contribui la găsirea minorei. Polițiștii verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere din oraș, discută cu colegii și apropiații adolescentei și încearcă să refacă toate deplasările acesteia din dimineața dispariției.

