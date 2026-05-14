Copilul de 5 ani găsit în pădure avea mușcături pe corp. Detaliile anunțate de medici

De: Alina Drăgan 14/05/2026 | 11:30
Băiețelul de cinci ani dispărut în Sibiu a fost găsit teafăr în urma unei ample acțiuni de căutare, care a durat aproximativ 40 de ore și a mobilizat sute de persoane, atât din rândul autorităților, cât și al comunității locale. Acum, micuțul se află sub supravegherea medicilor și este într-o stare bună. Detaliile anunțate de medici.

Miercuri, 13 mai, Alexandru a fost găsit într-o pădure de lângă o poieniță din Sebeșul de Jos. Băiatul a supraviețuit timp de două zile în frig, fără hrană și fără apă, expus animalelor sălbatice din zonă. Acum, micuțul este internat în Secţia de Pediatrie a Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, iar stare lui este una bună.

„Copilaşul se află internat în Secţia de Pediatrie a Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, are stare generală bună, este afebril, este echilibrat hemodinamic şi respirator, se alimentează eficient, a cooperat cu personalul medical şi suntem optimişti în ceea ce priveşte evoluţia lui.

Va rămâne în continuare spitalizat atât pentru supraveghere, cât şi pentru investigaţii şi tratament de specialitate, iar în cursul următoarelor zile vom şti când va veni momentul externării”, a transmis purtătorul de cuvânt al spitalului.

Imediat după ce a fost găsit, Alexandru a fost lăsat pe mâinile medicilor. În ciuda condițiilor, băiețelul a reușit să supraviețuiască două zile în pădure. În urma celor întâmplate, acesta a ajuns la spital uşor deshidratat și cu pneumonie interstiţială.

De asemenea, pe corpul său au fost găsite și muşcături de căpuşe. Starea copilului este acum stabilă, însă medicii îl țin în continuare sub observație.

„În momentul în care a ajuns la noi, la serviciul de urgenţă s-a constatat că băiatul avea o stare generală satisfăcătoare, o deshidratare uşoară şi, tot aşa, minime tulburări hidro-electrolitice. Pe investigaţiile imagistice s-a pus în vedere o pneumonie interstiţială, dar aceasta nu pune probleme din punct de vedere terapeutic.

Copilul evoluează bine, este pe tratament deja de mai bine de 12 ore, suntem optimişti că starea lui va merge spre bine. Din ce am înţeles de la colegii mei de la urgenţă, au fost extrase câteva căpuşe de la nivelul membrelor inferioare.

Copiii, să ştiţi, au resurse nebănuite. Clar, nu ştim ce s-a întâmplat acolo şi cum s-au derulat lucrurile, dar asta pot să vă spun, că copiii au resurse importante şi sigur că şi noi spunem că este vorba despre un miracol. Rămâne să aflăm mai multe în cele ce urmează, legat de evoluţie. Este uşor neobişnuit să reuşeşti lucrul acesta, date fiind temperaturile, condiţiile meteo, dar copiii sunt fiinţe absolut deosebite.

Eu spun că starea lui, la momentul acesta, este cea mai importantă şi prognosticul… Suntem optimişti legat de cum o să evolueze el, aşteptăm cât de repede să ajungă în sânul familiei şi cumva să treacă peste acest eveniment, care poate fi traumatizant pentru oricine. Este posibil ca băiatul de 5 ani să aibă nevoie de ajutor psihologic”, a mai explicat Ioana Mătăcuţă, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu.

 

