Antonia și Mario Roșu refac atmosfera Guță–Dana Roba. Alex Velea reacționează la „colaborarea" surpriză

De: David Ioan 14/05/2026 | 11:55
Mario Roșu, creator de conținut cunoscut pentru expresiile sale imobile și parodiile minimaliste, a reușit din nou să aprindă internetul cu un clip în care apare complet nemișcat, interpretând pasaje din melodia „Minim doi” de la Alex Velea, alături de nimeni alta decât Antonia.

Mario este deja celebru în online pentru stilul său unic: nu clipește, nu se mișcă, nu își schimbă expresia, dar reușește să creeze un efect comic puternic doar prin rigiditatea lui. În descrierea clipului, acesta a scris fraza devenită virală: „cu siguranță acesta nu este Alex Velea”, o ironie care a atras imediat atenția publicului.

Antonia și Mario Roșu refac atmosfera Guță–Dana Roba

În contrapunct, Antonia apare în cadru dansând haotic, cu mișcări exagerate, intenționat lipsite de ritm, imitând stilul inconfundabil al Danei Roba din perioada în care aceasta apărea în videoclipurile lui Nicolae Guță.

Dana Roba a devenit cunoscută în anii 2000 ca dansatoare în clipurile lui Guță, unde se remarca prin mișcări ample, teatrale, specifice esteticii manelelor de atunci. Tocmai această referință vizuală a fost remarcată imediat de internauți, mulți comentând că Antonia „a intrat total în personaj” și că aluzia la Dana Roba este imposibil de ignorat.

Alex Velea reacționează la „colaborarea” surpriză

Contextul este cu atât mai savuros cu cât Mario Roșu rămâne complet nemișcat pe tot parcursul filmării, în timp ce Antonia pare să recreeze atmosfera videoclipurilor lui Guță, unde Dana Roba era nelipsită. Contrastul dintre rigiditatea lui Mario și energia dezordonată a Antoniei creează un efect comic intenționat, care a contribuit la viralizarea rapidă a clipului.

Secțiunea de comentarii a explodat, iar printre cei care au reacționat s-a numărat chiar și Alex Velea. Artistul a râs la clip, semn că a gustat gluma și a înțeles perfect parodia. Reacția lui a alimentat și mai mult discuțiile, iar utilizatorii au început să compare prestația Antoniei cu momentele iconice ale Danei Roba din colaborările cu Nicolae Guță. Mulți au subliniat că aluzia este evidentă și că tocmai această trimitere face clipul atât de amuzant.

