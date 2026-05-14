(P) MR.DIY continuă expansiunea în Romania prin deschiderea noului magazin din Grand Arena Mall Bucureşti

MR.DIY, unul dintre cei mai mari retaileri de produse pentru casa si lifestyle din Asia, continua expansiunea pe piata din Romania prin inaugurarea unui nou magazin in Bucuresti, in cadrul Grand Arena Mall.

Lansat in Malaezia in anul 2005, MR.DIY a evoluat intr-un brand international de retail, prezent astazi prin mii de magazine in Asia si Europa. Dezvoltarea din Romania face parte din strategia de extindere europeana a companiei, care urmareste sa aduca mai aproape de clienti un concept accesibil, practic si orientat spre varietate.

Sub promisiunea „Intotdeauna preturi mici”, MR.DIY pune la dispozitia clientilor o selectie variata de produse pentru casa si stil de viata: articole de uz casnic, unelte si accesorii hardware, produse electrice, papetarie, decoratiuni, jucarii si multe alte categorii utile pentru activitatile de zi cu zi. Conceptul MR.DIY combina diversitatea produselor cu preturi accesibile si o experienta de cumparaturi usoara si placuta.

Magazinul din Grand Arena Mall si-a deschis oficial portile pe 9 mai 2026, reprezentand un nou pas important in dezvoltarea retelei MR.DIY in Romania. Brandul isi propune sa continue extinderea la nivel national si sa devina una dintre destinatiile preferate pentru cumparaturi accesibile si variate.

Noul spatiu din Bucuresti este conceput pentru a oferi o experienta moderna si prietenoasa, intr-un mediu organizat si accesibil, unde clientii pot descoperi produse pentru toate nevoile casei si activitatilor cotidiene.

Eveniment special pentru clienti: 23–24 mai

Cu ocazia inaugurarii oficiale, MR.DIY pregateste un weekend special de activari si surprize pentru vizitatorii Grand Arena Mall, in perioada 23–24 mai.

Participantii se vor putea bucura de:

Rulota amplasata in fata mall-ului, cu surprize si activari speciale

Vata de zahar

Puzzle Hunt organizat in mall

Roata norocului si Joc de memorie cu premii instant

Meet & Greet cu influencerul Gami, plus alte surprize pregatite pentru vizitatori

Accesul la eveniment si participarea la toate activitatile sunt gratuite.

Prin aceasta noua inaugurare, MR.DIY isi reafirma angajamentul de a aduce mai aproape de comunitatile locale produse accesibile, varietate si o experienta de shopping adaptata nevoilor de zi cu zi.

