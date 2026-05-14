Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor

Iubita designerului Philipp Plein (48 de ani), Andreea Sasu a ajuns din nou de urgență la spital. Bruneta trece printr-o perioadă extrem de grea, iar apropiații au spus că tensiunea din jurul ei este tot mai mare.

După mai multe săptămâni dificile și o primă internare care părea că aduce vești mai bune, situația s-a complicat din nou, iar românca a fost nevoită să se întoarcă pe mâinile medicilor.

Andreea Sasu, pentru a treia oară în spital

Vestea a explodat imediat în mediul online, mai ales după mesajul dramatic postat chiar de Philipp Plein. Designerul nu a mai păstrat aparențele de familie perfectă și a recunoscut că situația este foarte gravă.

„Andreea s-a întors din nou la spital. Ultimele săptămâni nu au fost ușoare pentru familia noastră, dar suntem aici, uniți, luptând împreună și iubindu-ne și mai mult în fiecare clipă. Întoarce-te acasă. Te iubim. ❤️”

Mesajul i-a pus imediat pe gânduri pe fanii cuplului, mai ales că nu este prima dată când apar probleme medicale în jurul Andreei Sasu. Mulți dintre cei care îi urmăresc spun că situația pare tot mai serioasă, iar faptul că bruneta a ajuns pentru a treia oară în spital într-un timp relativ scurt ridică multe semne de întrebare.

Surse apropiate cuplului au povestit că ultimele săptămâni au fost extrem de tensionate în vila luxoasă a lui Plein. Deși Andreea fusese externată și părea că lucrurile intră pe un făgaș normal, starea ei s-ar fi înrăutățit din nou, iar medicii au decis reinternarea.

Au apărut multe controverse

În tot acest timp, Philipp Plein a rămas aproape de partenera sa și încearcă să transmită imaginea unei familii unite, însă mesajele sale trădează clar îngrijorarea uriașă prin care trece.

Până acum, nici Andreea Sasu și nici celebrul designer nu au spus concret ce probleme de sănătate are bruneta. Iar tăcerea din jurul diagnosticului a făcut ca zvonurile să explodeze pe rețelele sociale, unde fanii încearcă să afle ce se întâmplă cu adevărat.

Unele persoane din mediul online sunt de părere că totul este o minciună și că Philipp Plein încearcă să distragă atenția de la scandalul cu fosta parteneră, Lucia Bartoli. Alții consideră că Andreea Sasu s-a îmbolnăvit după ce a despărțit-o pe Lucia de designer și că așa funcționează karma.

Ce probleme de sănătate are Andreea Sasu, de fapt? S-a topit pe picioare, după spitalizare