Ce probleme de sănătate are Andreea Sasu, de fapt? S-a topit pe picioare, după spitalizare

Ultima perioadă a fost una extrem de dificilă pentru Andreea Sasu. Bruneta s-a confruntat cu unele probleme de sănătate și a petrecut săptămâni bune pe patul de spital. Deși acum a revenit acasă, problemele nu s-au terminat, iar întreaga perioadă și-a pus amprenta asupra ei. Ce probleme de sănătate are Andreea Sasu, de fapt?

După o perioadă dificilă petrecută prin spitale, Andreea Sasu a reușit, în sfârșit, să ajungă acasă, unde a sărbătorit ziua de 1 mai alături de Philipp Plein și copiii lor. Bruneta a avut parte de puțină liniște și s-a bucurat din plin de timpul petrecut acasă. Însă, fanii nu au putut să nu observe cât de mult a schimbat-o perioada dificilă prin care a trecut. Partenera designerului s-a topit pe picioare.

„1 mai. Înapoi din spital pentru câteva zile prețioase. Înapoi acasă, în sudul Franței, unde dragostea trăiește, unde puterea crește, unde copiii râd și unde speranța nu părăsește niciodată. Călătoria nu s-a terminat – următoarea oprire Berlin, cu unul dintre cei mai buni specialiști din lume. Ne mișcăm cu credință, recunoștință și putere deplină. Rămânem concentrați asupra a ceea ce contează……..FĂRĂ ZGOMOT! Protejarea copiilor noștri, vindecarea familiei noastre și construirea unei moșteniri ASTA ESTE VIAȚA REALĂ. Dinastia stă cu picioarele pe pământ”, a scris Philippe Plein pe rețelele de socializare.

Deși a ajuns pentru câteva zile acasă, Andreea Sasu nu a scăpat în totalitate de problemele cu care se confruntă. După cum Philipp Plein a spus, pentru brunetă urmează o călătorie în Berlin, unde o să se întâlnească cu un medic de renume, semn că problemele de sănătate nu au dispărut.

Calvarul medical a început pentru Andreea Sasu în urmă cu doar câteva săptămâni atunci când o intervenție mai veche a dus la complicații serioase. Situația s-a agravat rapid, apărând un chist și riscul unei infecții generalizate, extrem de periculoase.

Astfel, Andreea Sasu a ajuns de urgență la spital și pentru ea a urmat o perioadă de internare de aproximativ două săptămâni. Deși după externare lucrurile păreau că revin la normal, în scurt timp starea ei s-a înrăutățit, din nou.

Astfel, tânăra a ajuns, din nou, la spital cu febră și dureri foarte mari. Analizele au confirmat prezența unei infecții severe care necesită tratament imediat și atent monitorizat. Medicii din Monte Carlo au intervenit rapid pentru a-i stabiliza starea și pentru a preveni complicații și mai grave.

Acum, pentru Andreea Sasu urmează o etapă importantă în tratament, care va continua în Berlin, sub supravegherea unui specialist de top. Deși lucrurile merg spre bine, întreaga perioadă dificilă și-a pus serios amprenta asupra brunetei.

