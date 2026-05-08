Acasă » Știri » A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit seismul

A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit seismul

De: Emanuela Cristescu 08/05/2026 | 11:42
Cutremur/ Sursa foto social media

Un nou cutremur a avut loc în România vineri dimineață, 8 mai 2026, în Muntenia, Călărași, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). În general, nu prea sunt cutremure în această zonă.

Cutremurul s-a produs la ora 01:56 și, potrivit specialiștilor, a fost unul slab. Cutremurul a avut magnitudinea 2,2 și s-a produs la o adâncime de 10,4 kilometri.

Un nou cutremur în România

„În ziua de 08 Mai 2026 la ora 01:56:15 (ora locală a României) s-a produs în MUNTENIA, CALARASI un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adâncimea de 10.4km.”, conform INCDFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea mai multor oraşe. Mai exact, la 47 kilometri Sud-Est de Slobozia, 72 kilometri Sud de Constanța și respectiv, 73 kilometri Sud de Dobrich. Chiar dacă nu a fost un seism puternic, mulți români au devenit atenți după ce în ultima perioadă au existat mai multe cutremure în diferite zone ale țării.

Cutremur. Sursa foto Freepik

Când va avea loc un seism ca cel din 1977

După fiecare cutremur, românii se întreabă același lucru: când va veni marele seism despre care vorbesc specialiștii de ani de zile? Gheorghe Mărmureanu, fost director al Institutului pentru Fizica Pământului, a spus că România nu va scăpa de un cutremur mare, dar că acesta nu se va produce prea curând.

„Activitatea seismică din ultimele zile din țara noastră nu e de natură să ne îngrijoreze și ne putem vedea liniștiți de viața noastră. Aș spune că e mai degrabă una benefică, fiindcă orice eliberare de tensiune aduce cu sine o amenințare mai puțin.

Trebuie să ne fie clar că nu vom scăpa de un viitor mare cutremur. Noi avem o hartă a cutremurelor puternice de pământ și istoria lor din ultimii 300 de ani, pe teritoriul României, în baza căreia analizăm date despre acest tip de amenințări. Potrivit cercetărilor noastre, următorul cutremur foarte puternic ne-ar putea lovi în jurul anilor 2039-2040”, a spus Mărmureanu.

Anul de care românilor trebuie să le fie frică

Seismologul a explicat că marile cutremure din România au apărut la distanțe mari de timp și că există anumite perioade în care riscul crește.

„Aș vrea să pot fi mai specific, mai clar, dacă cutremurul la care fac referință se va produce în 2039 sau 2040. Mă tem însă că nu o pot face. În plus, voi lipsi și la confirmarea acestuia, fiindcă la cei 83 de ani ai mei mi-e greu să cred că voi mai fi în viață la acel moment!

Am avut cutremure puternice sau foarte puternice în 1738, apoi în 1838, urmat de cel din 1940. Deci avem deja o confirmare a timpului scurs între ele. Există însă și surprize neplăcute, cum a fost cutremurul din 4 martie 1977, care nu se înscrie în acest tipar. Personal, înclin să cred că până în 2039-2040 putem sta liniștiți, din acest punct de vedere”.

