Cutremur bizar în România, chiar înainte de Paște. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

Un cutremur s-a produs în Sâmbăta Mare, 11 Aprilie, într-o zonă mai puțin obișnuită din România. Anunțul a fost făcut de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a avut loc în jurul orei 13:00, în Muntenia, județul Brăila, și a avut magnitudinea 2,3 pe scara Richter, la o adâncime de 16,8 kilometri. Conform datelor disponibile, cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe din estul țării.

Cutremur în zona Moldovei

Seismul a avut loc la 44 de kilometri est de Buzău, 48 de kilometri sud de Slobozia, 57 de kilometri sud de Brăila, 73 de kilometri sud de Galați și 78 de kilometri sud de Focșani.

„În ziua de 14 Martie 2026, la ora 16:59:56 (ora locală a României), s-a produs în MOLDOVA, VASLUI un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adâncimea de 1.6 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 19km NV de Barlad, 30km SV de Vaslui, 53km E de Bacau, 76km SE de Roman, 81km N de Focsani, 86km S de Iasi.”, a transmis INFP.

România este situată într-o regiune cu activitate seismică moderată. Cele mai puternice cutremure sunt, de regulă, generate în zona Vrancea. În restul țării, pot apărea ocazional mișcări tectonice de mică intensitate, precum seismul înregistrat sâmbătă în județul Vaslui.

Directorul onorific al Institutul Național de Fizică a Pământului, Gheorghe Mărmureanu, susține că următorul cutremur major din România va fi unul de adâncime, similar celui din 1802, considerând că acest aspect ar reprezenta un avantaj pentru țară.

Acesta estimează că un astfel de eveniment ar putea avea o magnitudine cuprinsă între 7,2 și 7,9, existând chiar posibilitatea să atingă pragul de 8 grade.

CITEȘTE ȘI: Cutremur în această dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit

Cutremur în România la primele ore ale dimineții. Unde s-a simțit cel mai puternic