Cutremur în această dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit

De: Denisa Crăciun 10/04/2026 | 09:02
Cutremur în Iran

Nenorocirile se țin lanț de Iran. Pe lângă bombardamentele care amenință statul, un cutremur a avut loc. Acesta s-a produs în dimineața zilei de 10 aprilie și s-a simțit în mai multe orașe. 

Vineri, 10 aprilie, Pământul din Iran s-a zguduit, după ce a avut loc un cutremur. Magnitudinea seismului a fost de mb 4,4 și s-a resimțit în mai multe zone. Nu este singurul cutremur care are loc în această zi. Un altul s-a produs în China, iar magnitudinea înregistrată a fost mai mare. De asemenea, zilele trecute s-au petrecut mai multe incidente de acest fel în diverse colțuri ale lumii.

Cutremur vineri în Iran

Situația din Iran nu este deloc ușoară. Tensiunile dintre Iran, Israel și SUA, face ca statul să fie aproape zilnic bombardat și să nu mai fie un loc sigur. Pe lângă asta, Iranul a fost amenințat și de un cutremur care a avut loc vineri, 10 aprilie, la ora 03:56:15 (ora locală a României). Seismul a fost unul mediu cu magnitudinea mb 4,4, la adâncimea de 31.8 km. El s-a resimțit în apropierea orașelor 76km S de Dehdasht, 90km S de Behbahan, conform datelor puse la dispoziție de INFP.

De asemenea, tot în această zi de vineri, s-a produs un alt cutremur. De această dată în nordul regiunii Xinjiang, China. Aici magnitudinea a fost mai mare, deci s-a simțit mai puternic decât în Iran. Seismul înregistrat a fost de mb 5.0, la adâncimea de 10.0 km.

Mai multe seisme în ultimele zile

În această săptămână au avut loc mai multe cutremure. Unul superficial, de exemplu, cu o magnitudine de 4,9 a lovit estul Indoneziei. Acesta a provocat pagube serioase mai multor locuințe și au fost rănite mai multe persoane. Seismul a fost la o adâncime de 10,4 kilometri, la aproximativ 104 kilometri est de Maumere, în provincia East Nusa Tenggara, puțin înainte de miezul nopții de miercuri, conform datelor Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). Indonezia este una dintre cele mai afectate de cutremure deoarece este poziționat în „Cercul de Foc” al Pacificului. Cel mai puternic seism a fost în 2004, atunci când a avut o magnitudine de 9,1, în vestul Indoneziei. Din această cauză a fost provocat un tsunami și au murit peste 170.000 de oameni.

