Cutremur în România la primele ore ale dimineții. Unde s-a simțit cel mai puternic

De: David Ioan 08/04/2026 | 10:31
Un seism cu magnitudinea de 4,0 a fost înregistrat miercuri dimineață în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul a avut loc la ora 05:28 și s-a produs la o adâncime de 147,7 kilometri, fiind perceput în mai multe localități din regiune.

Epicentrul a fost localizat în apropierea orașelor Sfântu-Gheorghe (52 km SE), Brașov (56 km E), Buzău (62 km S), Focșani (68 km S), Ploiești (73 km N) și Târgoviște (99 km NE). Zona Vrancea rămâne cea mai activă regiune seismică din România, cunoscută pentru cutremurele de adâncime care pot produce efecte semnificative pe arii extinse.

„În ziua de 08 Aprilie 2026, la ora 05:28:01 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, BUZĂU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 147.7 km”, transmite institutul.

Seismul se înscrie în seria mișcărilor tectonice moderate din acest an, după ce în februarie a fost înregistrat un cutremur de 4,5 grade, cel mai puternic din 2026 până acum.

Unde s-a simțit cel mai puternic

Contextul seismic readuce în atenție vulnerabilitatea României în fața unui posibil cutremur major. La începutul lunii martie s-au împlinit 49 de ani de la seismul devastator din 1977, de 7,4 grade, iar specialiștii avertizează că un eveniment similar poate avea loc oricând.

În București, ritmul consolidărilor rămâne extrem de redus: în 15 ani au fost reabilitate doar 20 de clădiri încadrate în risc seismic I, în timp ce peste 70% dintre locuitori se declară îngrijorați că nu ar supraviețui unui nou cutremur puternic.

În zona Vrancea au mai fost raportate și alte seisme în ultimele luni, majoritatea de intensitate redusă, însă activitatea tectonică constantă menține atenția autorităților și a populației asupra riscurilor seismice.

CITEŞTE ŞI: Vortex polar | Localitățile din România în care ninge de Paște, potrivit meteorologilor Accuweather

Cum arată cartierul Fatih din Istanbul după explozia din 22 martie. Imagini dezolante înainte de meciul România – Turcia

Iți recomandăm
Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții
Știri
Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Știri
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mediafax
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea...
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
Gandul.ro
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de...
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Prosport.ro
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat...
„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a aflat de moartea lui Mircea Lucescu
Adevarul
„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a...
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Digi24
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge...
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Mediafax
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Parteneri
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A...
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Click.ro
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea...
Mesajul special care apare pe cavoul lui Mircea Lucescu din Cimitirul Bellu
Digi 24
Mesajul special care apare pe cavoul lui Mircea Lucescu din Cimitirul Bellu
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Promotor.ro
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
România, loc surprinzător între marii exportatori de arme în 2025
go4it.ro
România, loc surprinzător între marii exportatori de arme în 2025
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
Gandul.ro
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
ULTIMA ORĂ
Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții
Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Ford Mondeo la preț de nimic, vândut de ANAF în București. Suma de pornire i-a surprins pe toți
Ford Mondeo la preț de nimic, vândut de ANAF în București. Suma de pornire i-a surprins pe toți
Marele regret a lui Mircea Lucescu! Ce nu a putut să facă antrenorul în Turcia
Marele regret a lui Mircea Lucescu! Ce nu a putut să facă antrenorul în Turcia
Când dispare postul TV Realitatea Plus. CNA a stabilit momentul exact
Când dispare postul TV Realitatea Plus. CNA a stabilit momentul exact
Avertizare ANM. Cod portocaliu de vijelie în mai multe zone din România
Avertizare ANM. Cod portocaliu de vijelie în mai multe zone din România
Vezi toate știrile