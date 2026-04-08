Cutremur în România la primele ore ale dimineții. Unde s-a simțit cel mai puternic

Un seism cu magnitudinea de 4,0 a fost înregistrat miercuri dimineață în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul a avut loc la ora 05:28 și s-a produs la o adâncime de 147,7 kilometri, fiind perceput în mai multe localități din regiune.

Cutremur în România la primele ore ale dimineții

Epicentrul a fost localizat în apropierea orașelor Sfântu-Gheorghe (52 km SE), Brașov (56 km E), Buzău (62 km S), Focșani (68 km S), Ploiești (73 km N) și Târgoviște (99 km NE). Zona Vrancea rămâne cea mai activă regiune seismică din România, cunoscută pentru cutremurele de adâncime care pot produce efecte semnificative pe arii extinse.

„În ziua de 08 Aprilie 2026, la ora 05:28:01 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, BUZĂU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 147.7 km”, transmite institutul.

Seismul se înscrie în seria mișcărilor tectonice moderate din acest an, după ce în februarie a fost înregistrat un cutremur de 4,5 grade, cel mai puternic din 2026 până acum.

Unde s-a simțit cel mai puternic

Contextul seismic readuce în atenție vulnerabilitatea României în fața unui posibil cutremur major. La începutul lunii martie s-au împlinit 49 de ani de la seismul devastator din 1977, de 7,4 grade, iar specialiștii avertizează că un eveniment similar poate avea loc oricând.

În București, ritmul consolidărilor rămâne extrem de redus: în 15 ani au fost reabilitate doar 20 de clădiri încadrate în risc seismic I, în timp ce peste 70% dintre locuitori se declară îngrijorați că nu ar supraviețui unui nou cutremur puternic.

În zona Vrancea au mai fost raportate și alte seisme în ultimele luni, majoritatea de intensitate redusă, însă activitatea tectonică constantă menține atenția autorităților și a populației asupra riscurilor seismice.

CITEŞTE ŞI: Vortex polar | Localitățile din România în care ninge de Paște, potrivit meteorologilor Accuweather

Cum arată cartierul Fatih din Istanbul după explozia din 22 martie. Imagini dezolante înainte de meciul România – Turcia