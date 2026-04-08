Nicușor Dan, mesaj după moartea lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre moștenirea lăsată de „Il Luce”

Vestea că Mircea Lucescu a murit a devastat întreaga lume a sportului și nu numai. Un simbol al fotbalului internațional s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o moștenire uriașă. Decesul a avut loc pe 7 aprilie, la ora 20:30, după o perioadă în care problemele grave de sănătate i-au afectat tot mai mult starea. Nicușor Dan i-a adus un ultim omagiu lui „Il Luce”.

Anunțul oficial al decesului a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgență București, care a subliniat importanța uriașă a lui Mircea Lucescu pentru fotbalul românesc și european. De-a lungul carierei sale, acesta a fost nu doar unul dintre cei mai valoroși antrenori și jucători români, ci și un pionier, fiind primul selecționer care a dus echipa națională a României la un Campionat European, în 1984.

Ce a transmis Nicușor Dan

În urma acestei pierderi, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj emoționant, evidențiind impactul profund pe care dispariția lui Mircea Lucescu îl are asupra întregii țări. Acesta subliniază că moartea fostului antrenor nu înseamnă doar pierderea unei personalități marcante, ci și a unui model de viață.

Dincolo de performanțele sportive remarcabile, Mircea Lucescu rămâne un exemplu de dedicare totală și perseverență, un om care a demonstrat că pasiunea și munca susținută pot depăși orice obstacol. Nicușor Dan a pus accent pe longevitatea și consistența unei cariere impresionante, întinsă pe mai bine de șase decenii.

El scoate în evidență nu doar trofeele și rezultatele obținute, ci și contribuția esențială a lui Lucescu la formarea unor generații întregi de jucători. În același timp, a fost un adevărat ambasador al României pe scena internațională, ducând numele țării pe marile stadioane ale lumii.

„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței. Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere. Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii. Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Nicușor Dan, printr-un comunicat transmis de la Cotroceni.

