Amendă de până la 4.000 lei pentru românii care stau la curte. Ce nu au voie să facă aceștia

Aruncarea apei menajere în mod necontrolat, fie pe terenul vecinilor, fie direct pe câmp, reprezintă o practică încă întâlnită în gospodăriile din mediul rural sau periurban, însă aceasta vine cu riscuri serioase atât din punct de vedere legal, cât și ecologic. Autoritățile atrag atenția că astfel de acțiuni sunt sancționate prin lege, amenzile putând ajunge până la 4.000 de lei, în funcție de gravitatea situației.

Apa menajeră, rezultată din activități casnice precum spălatul vaselor, rufelor sau igiena personală, conține o varietate de substanțe poluante. Printre acestea se numără detergenții, grăsimile, resturile alimentare și microorganismele. Odată ajunsă în sol fără a fi tratată, această apă poate afecta calitatea terenului, dar și pânza freatică, contribuind la contaminarea surselor de apă potabilă.

Ce trebuie să știi despre apa menajeră dacă stai la curte

În ciuda faptului că, pentru unele gospodării fără acces la rețele de canalizare, evacuarea apei direct în natură poate părea o soluție simplă și la îndemână, legislația în vigoare impune reguli clare privind gestionarea apelor uzate. Deversarea necontrolată este interzisă, mai ales atunci când afectează proprietăți învecinate sau spații publice. În plus, astfel de situații pot genera conflicte între vecini, din cauza mirosurilor neplăcute, infiltrațiilor sau deteriorării terenurilor.

Există însă soluții legale și eficiente pentru eliminarea apei menajere. Cea mai sigură variantă rămâne racordarea la sistemul public de canalizare, acolo unde acesta este disponibil. În lipsa acestuia, gospodăriile trebuie să apeleze la fose septice sau la sisteme individuale de epurare, care permit colectarea și tratarea apei uzate înainte de eliminare. De asemenea, există sisteme moderne de filtrare care fac posibilă reutilizarea apei în anumite condiții, de exemplu pentru irigarea plantelor ornamentale.

Totuși, utilizarea apei menajere pentru udarea culturilor alimentare nu este recomandată, mai ales dacă aceasta nu a fost tratată corespunzător. Riscul de contaminare cu bacterii sau substanțe chimice este ridicat, ceea ce poate afecta sănătatea consumatorilor.

Pe lângă sancțiunile financiare, gestionarea necorespunzătoare a apei menajere poate avea și consecințe pe termen lung asupra mediului. Poluarea solului duce la scăderea fertilității acestuia, iar infiltrarea substanțelor nocive în pânza freatică poate compromite sursele de apă pentru întreaga comunitate. În acest context, responsabilitatea individuală devine esențială pentru protejarea mediului înconjurător.

Pentru a evita problemele, proprietarii de locuințe la curte sunt încurajați să investească în soluții adecvate de colectare și tratare a apei uzate. De asemenea, utilizarea detergenților ecologici poate reduce impactul negativ asupra mediului. Informarea la nivel local privind reglementările și obligațiile legale este un alt pas important pentru a preveni sancțiunile.

