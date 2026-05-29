Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă la gala împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 la Jocurile Olimpice

De: Andreea Stăncescu 29/05/2026 | 22:03
Gala în cinstea Nadiei Comăneci
Palatul Parlamentului a găzduit vineri seară evenimentul central dedicat „Anului Nadia”, proiect aniversar care marchează 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut prima notă perfectă din gimnastica mondială. Gala festivă a început de la ora 18:00 și a reunit nume importante din sportul românesc și internațional, foști campioni, antrenori și invitați speciali veniți să celebreze performanța legendarei sportive.

Nadia Comăneci a atras toate privirile printr-o apariție elegantă și rafinată. Fosta mare gimnastă a purtat o rochie albă, cu lungime până la gambe, prevăzută cu mâneci și decolteu discret, completată de o pereche de pantofi crem cu toc. Ținuta simplă, dar sofisticată, a fost apreciată de invitații prezenți la eveniment.

Manifestările dedicate „Anului Nadia” au fost organizate pentru a celebra una dintre cele mai importante figuri din istoria sportului mondial. Nadia Comăneci continuă să fie, la cinci decenii de la performanța de la Montreal, un simbol al perfecțiunii, disciplinei și excelenței sportive.

Nadia Comăneci a scris istorie

În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a intrat definitiv în istorie după ce a devenit prima gimnastă care a primit nota 10.00 într-o competiție olimpică. Momentul a fost atât de neașteptat, încât tabela electronică nu era pregătită să afișeze nota perfectă și a indicat „1.00”, imagine rămasă emblematică pentru sportul mondial.

La doar 14 ani, sportiva din Onești a cucerit întreaga lume și a stabilit un record impresionant, devenind cea mai tânără campioană olimpică la individual compus. În cadrul acelei competiții, Nadia a obținut nu mai puțin de șapte note de 10, reușind să redefinească standardele gimnasticii moderne și să inspire generații întregi de sportivi din întreaga lume.

SURSA FOTO: Pascal Pamfil

