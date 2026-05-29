Cristian Porcari lămurește misterul din jurul relației cu Iuliana Beregoi! Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi: “Sunt nopți în care ea…”

Cristian Porcari este un artist talentat din Republica Moldova care s-a remarcat de la 14 ani pe vremea când a participat la X-factor. După ce a fost eliminat din competiție de către Carla`s Dreams, artist al cărui timbru vocal se aseamănă cu al lui Cristian, cântărețul nu s-a dat bătut. A durat ani până când a revenit în atenția publicului, însă acum este pregătit să cucerească scena. Una dintre cele mai de succes piese ale sale este în colaborare cu Iuliana Beregoi. În interviul exclusiv pe care ni l-a oferit pentru CANCAN.RO, Cristian Porcari a povestit cum a luat naștere melodia, dar și ce relație este între el și artistă. Așa cum știm, de-a lungul timpului au existat numeroase controverse privind legătura lor, însă niciunul nu a ieșit să clarifice lucrurile. Acum tânărul a decis să spună totul, în exclusivitate.

După ce au rupt topurile cu melodia „Picătura de cerneală”, și au avut mai multe colaborări, Iuliana Beregoi și Cristian Porcari au atras atenția fanilor și prin prisma chimiei pe care o au pe micul ecran. Fanii au considerat că se potrivesc de minune, iar oamenii pe internet deja îi vedeau împreună. Acest lucru a dus la zvonuri privind o apropiere mai mult decât profesională. Și, pentru că noi nu dăm curs unor zvonuri (doar dacă știm sigur că există un sâmbure de adevăr), am decis, așadar să-l întrebăm pe Cristian ce relație are cu Iuliana Beregoi. Iată ce ne-a dezvăluit artistul din Republica Moldova despre acest subiect, dar și despre cea mai mare deazmăgire care s-a transformat în motivație pentru el.

Ce legătură este între Iuliana Beregoi și Cristian Porcari?! Artistul a spus totul

CANCAN.RO: E o bucurie pentru mine să mă întâlnesc cu Cristian, de câteva luni, ce faci? Te așteptai la acest succes care a venit fulminant?

Cristian Porcari: Sincer, da și nu. Eram într-un camp în Hahaha Producțion la care e și Iuliana și eu eram la filmări la Te cunosc de undeva. Aveam la dispoziție 2 ore să fac ceva că apoi trebuia să plec. Am primit linia melodică și m-am întrebat ce piesă ar cânta Iuliana cu drag și suflet. Am zis că are multe tatuaje și mi-a venit cerneală. Și așa am făcut o piesă cu picătura de cerneală. Ideea de bază e că am făcut piesa în 30 de minute, am plecat și m-au sunat să mă întorc că Iulianei i-a plăcut mult piesa și vrea să o facă cu tine. Interesant. Mi-am dat seama că e o piesă smecheră și că trebuie să facem ceva cu ea.

CANCAN.RO: Și se potrivesc bine vocile voastre. V-ați și împrietenit odată cu această colaborare sau vă știați de dinainte?

Cristian Porcari: Eu cu Iuliana mă știu foarte bine de multă vreme, practicam canto împreună. Eu aveam la acea vreme 13 ani, iar ea 10 ani, ceva de genul. De atunci ținem legătura, nu atât de mult cât am ținut legătura în ultima perioadă având în vedere că am lansat și „Vecini de bloc”, apoi a fost filmarea clipului, apoi am jucat în filmul „Un weekend criminal”, apoi piesa asta, astfel că s-a legat o prietenie.

CANCAN.RO: S-a legat o prietenie între voi, colaborați foarte bine profesional, acum, știi cum e, lumea speculează că ar fi ceva mai mult.

Cristian Porcari: Nu, chiar nu e mai mult și vreau să pun un punct, să nu se speculeze mai mult decât este. Suntem prieteni și ne respectăm extrem de mult și nu ne trecem granițele unul, altuia, iar pentru asta o respect mult, și ea pe mine.

CANCAN.RO: A fost vreun moment în care v-ați cerut sfatul unul altuia?

Cristian Porcari: Da, sunt nopți în care ea îmi trimite demo-uri, ea a început mai nou să scrie. Înainte, ei i se dădeau piesele, iar ea le interpreta. De la un timp, a început să scrie. Eu am încurajat-o: Hai să vezi, hai că se poate! Mai dă-mi și mie, poate te ajut.

CANCAN.RO: Și-a dezvoltat partea de creativitate mai mult și, de ce nu, poate e reciproc. E importantă chimia între artiști?

Cristian Porcari: Da, să știți că așa funcționează featurile din anii aceștia. Artiștii trebuie să se cunoască foarte bine. E complicat să vină un magaer și să spună: Aș vrea să faci un feat cu X când noi nu știm nimic unul despre altul. De asta există anii aceștia de prietenie care valorifică tot.

Șocul trăit de artist după ce Carla`s Dreams l-a eliminat din competiție

CANCAN.RO: Dacă ar fi să te întorci la perioada X-Factor, atunci când ai apărut prima dată în fața unui public mare, când aveai 14 ani, ce i-ai spune lui Cristian de atunci?

Cristian Porcari: I-aș spune ce mi-a zis și Carla`s pentru că eu am fost în echipa lui și m-a dat afară. Eram foarte nedumerit de ce m-a dat afară că am cântat bine, îl așteptam să iasă afară să vorbesc cu el. Mi-a zis așa: Tu ai tot pachetul, voce ai, pari inteligent, carismă ai, ce vrei de la mine? Și atunci am stat și m-am gândit că erau mulți tineri care nu știau ce și cum, eu cumva știam cu ce se mănâncă treaba asta. Și atunci el a zis că decât să mă ia pe mine să mă ducă în finală, mai bine ia un puști căruia chiar îi trebuie chestia asta. Tu, care cunoști deja totul, ia și fă singur, iar de atunci am înțeles și am zis că dacă ai tot, nu ai de ce să te lași bătut. Îți trebuie multă încredere și răbdare, dacă nu ai răbdare, nu reușești. Succesul trebuie să te prindă muncind.

CANCAN.RO: A durat mult timp de la acel moment până ai simțit că ai atins succesul și dacă da, s-au creat anumite frustrări în sufletul tău?

Cristian Porcari: E greu să spui că am atins succesul, eu încă nu știu ce este succesul. Am lansat două piese care s-au viralizat mai mult, dar nu consider că acesta este succesul. Este o perioadă în care sunt mult mai ascultat, iar toate aceste vizualizări trebuie să le transform în fani și de aici merge treaba continuă.

