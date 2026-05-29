DJ-ul care a făcut show la Pacha Ibiza și Coachella vine pe 13 iunie la Romaero. Capitala se pregătește de una dintre cele mai tari petreceri electronice ale verii

De: Andrei Iovan 29/05/2026 | 14:19
Pe 13 iunie, Romaero devine epicentrul uneia dintre cele mai ambițioase producții de muzică electronică ale verii. AME și ANIMAS își unesc forțele pentru un eveniment construit la scară mare, cu un line-up internațional puternic, o producție spectaculoasă și un concept care mută accentul de pe simpla petrecere pe o experiență completă a publicului. Între 3000 și 3500 de persoane sunt așteptate la evenimentul care promite să transforme Bucureștiul într-un reper regional pentru cultura electronică premium. 

Capul de afiș al serii este Franky Rizardo, unul dintre cei mai apreciați DJ ai momentului pe scena internațională house și techno. Artistul olandez traversează una dintre cele mai puternice perioade ale carierei sale, cu apariții memorabile pe scene legendare precum Coachella și seri electrizante la Pacha Ibiza, dar și în cluburi și festivaluri din întreaga lume. Stilul său combină groove-ul hipnotic, energia controlată și acel vibe sofisticat care transformă fiecare set într-o experiență aproape magnetică pentru public.

Line-up-ul continuă cu Mason Collective, trio-ul britanic format din Blair Suarez, Adam Myles și Omar Guedar. Cunoscuți pentru seturile explozive și energia lor contagioasă, artiștii din Manchester au devenit un nume extrem de puternic în noul val house și techno european. Bassline-urile groovy, ritmurile intense și conexiunea directă cu publicul au făcut ca Mason Collective să fie prezenți constant pe scene importante și în line-up-uri de top din industria electronică internațională. Atmosfera va fi completată de Elbio & Denis, un duo stabilit în Milano, Italia, care construiește un sound modelat de influențe și background-uri diferite. Foarte conectați la cultura clubbingului, cei doi creează peisaje sonore electronice complexe, definite printr-o atenție profundă pentru detalii și calitatea sunetului. Va fi prezentă și Andrea, o artistă cu o personalitate duală. Parcursul ei muzical își are rădăcinile în techno-ul anilor ’90, o moștenire sonoră care i-a definit stilul și abordarea la pupitru. Sound-ul său este ghidat de dorința de a crea atmosfere sofisticate și unice.

Evenimentul pune însă un accent puternic și pe scena locală. Support-ul românesc vine din partea lui Sambo, artist care a lansat muzică pentru label-ul lui Luciano, dar și din partea lui Hris2, un nume deja bine cunoscut în circuitul local pentru selecțiile sale muzicale și prezența constantă la evenimente importante din România.

Dincolo de line-up, AME x ANIMAS vine cu o filozofie diferită față de ceea ce publicul local este obișnuit să vadă. Organizatorii spun clar că obiectivul nu este doar “încă o petrecere mare”, ci construirea unei experiențe complete, în care clientul și vibe-ul evenimentului devin elementele centrale. Accentul cade pe producție, pe atmosferă, pe calitatea serviciilor și pe modul în care publicul trăiește fiecare moment al nopții. Colaborarea dintre AME și ANIMAS a început oficial după succesul uriaș înregistrat pe 26 septembrie, la evenimentul NO ART, unde cele două concepte au gestionat exclusiv zona de backstage, VIP și tables. Rezultatul? Un sold out complet pentru toate mesele și o reacție extrem de puternică din partea publicului. A fost momentul care a confirmat că există o cerere reală pentru evenimente construite la standarde internaționale și pentru experiențe care depășesc formatul clasic de clubbing.

Experiența echipei ANIMAS în zona de producție reprezintă unul dintre pilonii centrali ai acestui nou concept. Organizatorii vorbesc despre dorința de a aduce în România producții care nu au mai fost realizate până acum pe piața locală și despre construirea unui “full package” pentru participanți: muzică, design, backstage experience, hospitality, entertainment și o atmosferă care să ridice standardele scenei electronice din București. Printre super petrecerile în spatele cărora s-a aflat echipa ANIMAS, menționăm Keinemusik, Circoloco și Fashion Week Milano.

