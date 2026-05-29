Alexandru Ciucu e pregătit să iubească din nou, după divorțul de Alina Sorescu: „Niciodată să nu spui niciodată”

De: Loriana Dasoveanu 29/05/2026 | 06:50
Alexandru Ciucu este designerul Casei Regale, iar veleitățile sale în domeniu au fost mai mereu apreciate, însă, în ultimii ani, acesta a fost în atenția presei mai degrabă prin prisma divorțului controversat de Alina Sorescu, decât prin prisma creeaților sale. Acesta este dispus să se concentreze mai mult pe viața lui profesională și, mai nou, trece printr-o altă etapă. La cel mai recent eveniment acesta se ocupa intens de imaginea sa publică, astfel că, interviul pentru CANCAN.RO a fost sincer și a atins numeroase puncte din viața lui: de la cât de dificil a fost să ajungă la o înțelegere cu fosta soție, Alina Sorescu, pentru programul fetelor, până la noile sale pasiuni. În plus, acesta nu s-a sfiit și a vorbit și despre posibilitatea de a începe o nouă relație. 

Alexandru Ciucu, dezamăgit de timpul petrecut cu fetele lui: „Acesta e programul, îl respectăm”

CANCAN.RO: E o plăcere să mă întâlnescu cu Alexandru Ciucu, mi-a spus adineauri că e cu armata de fete după el. 

Alexandru Ciucu: Nu chiar cu o armată, cu două fete, dar cele mai bune. Am venit să facem reels-uri, să punem storyuri.

CANCAN.RO: Ce părere ai de dress-code-ul din seara asta? 

Alexandru Ciucu: Dress-code-ul este Something old, something future, adică ceva din trecut și ceva din viitor. Ce puteam să aleg altceva decât un costum, care e sigur din trecut și, iată, în urma colecțiilor va fi și ceva de viitor. E un garden party, trebuia adaptat și la asta.

Alexandru Ciucu, dezvăluiri despre viața personală și profesională, într-un interviu CANCAN.RO cu Loriana Dasoveanu
CANCAN.RO: Care e cea mai mare greșeală pe care o fac domnii și care e cea mai mare greșeală pe care o fac doamnele din punct de vedere vestimentar? 

Alexandru Ciucu: La domni este alegerea greșită a măsurii, mă refer dacă un costum e prea mare sau prea mic. La femei lucrurile sunt puțin mai complicate pentru că fiind o paletă mult mai largă de obiecte vestimentare și posibilitatea de a greși este mult mai mare. Ce este cel mai important la doamne e să nu fie prea ostentative. Femeile au câtodată tendința de a ieși în evidență arătând prea mult sau poate arată prea mult din ce ar trebui să arate mai puțin. Pentru femei less is more, din punctul meu de vedere.

CANCAN.RO: Ce ai făcut în ultima perioadă? 

Alexandru Ciucu: Am creat, am lansat colecții, lucrez intens la paginile mele de social media. Urmează tot felul de lucruri surpriză, urmează tot felul de surprize pe care vreau să le fac în domeniul profesional. În viața privată, mă ocup de fete de câte ori sunt la mine. Din păcate în jumătatea asta de an au fost destul de puțin pentru că așa s-a întâmplat programul, dar când sunt la mine, restul intră pe pauză și mă ocup de ele exclusiv.

CANCAN.RO: Eu știu că ajunseserăți la o înțelegere cu programul. 

Alexandru Ciucu: Da, avem un program foarte clar pe care îl respectăm. Programul nu este în fiecare an la fel, așa cum este el dar, o dată la doi ani, în prima jumătate de an se întâmplă să stau mult mai puțin cu ele decât în anii impari. Acesta e programul dat, îl respectăm și mergem mai departe.

CANCAN.RO: Dar e valabil și pentru ea? În anii pari stă mai puțin? 

Alexandru Ciucu: Cumva, dar nu în aceleași procente.  Un 40% – 60% să zicem.

Ce spune designerul despre începerea unei noi povești de iubire: „Mă gândesc la o relație, dar…”

CANCAN.RO: Cum îți organizezi programul cu fetele când sunt la tine? 

Alexandru Ciucu: Când e școală, e școală, teme în weekend. Am și avut ghinion de niște weekenduri ploioase când erau la mine și am stat în casă. De ziua Raisei am fost la un parc de distracție, am luat și câinele cu noi, ne-am simțit foarte bine, a fost un magic moment.

CANCAN.RO: Îmi povestea și Alina că a petrecut de ziua fetei cu ele, deci e bine că v-ați înțeles în privința acestui lucru. 

Alexandru Ciucu: Ne-am înțeles separat, da.

Designerul e nehotărât în privința unei viitoare relații

CANCAN.RO: Ești deschis în privința unei relații? 

Alexandru Ciucu: Am foarte multe relații noi, dar în domeniul profesional. Asta mi se pare cel mai important, mă gândesc la o relație, dar nu mă gândesc. Adică mă gândesc, dar nu e ceva care să-mi doresc la momentul ăsta. Mi se pare că am multe lucruri de făcut la momentul asta. Nu poți să spui niciodată niciodată și niciodată nu poți spune întotdeauna. Sunt cuvinte prea mici pentru noi muritorii. Nu îmi doresc neapărat, dacă o fi vreodată.

CANCAN.RO: Ce ai învățat tu din toată experiența divorțului? 

Alexandru Ciucu: Timpul le rezolvă pe toate, deși nu sunt de tot rezolvate. E important să ai răbadare, să nu iei decizii când ești nervos, când ești supărat pentru că, cel mai probabil, nu o să fie o decizie bună.

