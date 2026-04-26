Alina Sorescu: „Nu îi hrănesc nevoia de atenție”. Ce se întâmplă între artistă și Alexandru Ciucu, la un an și jumătate de la divorț

Alina Sorescu a revenit în forță în ultimii ani în industria muzicală și pare că a reînnăscut din propria cenușă ca o pasăre Pheonix. Vedeta care a trecut printr-un proces de divorț lung și dureros de designerul Alexandru Ciucu, alături de care are două fetițe, spune că regretă deciziile pe care le-a luat în trecut, dar și faptul că nu a avut curajul să iasă mai devreme dintr-o situație care nu o mai mulțumea. Acum, artista încearcă să reconstruiasă echilibrul în viața ei și a celor două fetițe ale sale, după o perioadă marcată de tensiuni, decizii grele și multă suferință. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, cântăreața ne-a vorbit despre procesul său de vindecare, dar și despre motivul pentru care nu-și dorește, pentru moment să-și refacă viața. Ce a învățat artista din experiența dureroasă din trecut, aflăm de la ea.

Cei mai recenți ani din viața Alinei Sorescu au fost marcați de probleme și provocări. Procesele cu fostul soț, Alexandru Ciucu, au lăsat urme adânci în sufletul ei, motiv pentru care acum merge cu pași mici către viitor și este atentă la fiecare detaliu. Deși vrea ca în viitor să își reconstruiască viața personală, acum artista se concentrează pe carieră, lucru care i-a lipsit o perioadă, dar și pe creșterea și indrumarea celor două fete ale sale. Carolina și Raisa îi calcă pe urme mamei lor celebre, astfel că vara aceasta au programul încărcat. Mai multe aflăm de la Alina Sorescu.

Alina Sorescu: „Regret că nu am luat mai devreme anumite decizii”

CANCAN.RO: E o bucurie să o întâlnesc pe Alina Sorescu, știu că este destul de ocupată în ultima vreme, lansează muzică nouă. Ce faci?

Alina Sorescu: Bine, sunt prezentă la evenimentele frumoase la care îmi face plăcere să particip. Sunt foarte bine, am multe proiecte, lansări cum ai spus și tu, una care s-a încheiat cu succes alături de Pici pentru că am lansat „Poți să faci orice”, o piesă care a ajuns la inimile oamenilor. Sunt în pregătirea unui noi videoclip, așa că sunt într-o perioadă foarte creativă.

CANCAN.RO: „Poți să faci orice” se numește melodia, când ai înțeles tu că poți face orice? Cât timp ți-a luat?

Alina Sorescu: Știi, e un paradox pentru că eu încerc să îi învăț pe copii asta și încerc să îi inspir să facă ce își doresc, dar uite că eu am putut să fac lucrurile pe care mi le doresc mai târziu. Am avut în același timp șansa să încep foarte devreme în domeniul muzical pentru că părinții mei m-au îndrumat încă de copil, de la patru ani, dar abia acum la maturitate chiar pot să fac orice din punct de vedere profesional, după o perioadă în care mi-a lipsit asta, dar așa este în viață. Sunt momente în care face alte alegeri, pui late paliere mai presus de viața profesională, însă acum chiar mă simt din punct de vedere profesional extrem de împlinit.

CANCAN.RO: Asta se vede, dar mai ai regrete vizavi de treaba asta, că nu ai putut să faci ce ți-ai dorit sau ai șters cu buretele?

Alina Sorescu: Au fost perioade în care au contat alte aspecte ale vieții. Am regrete, regret faptul că nu am luat anumite decizii mai devreme, dar așa a fost să fie.

CANCAN.RO: Uneori când luăm deciziile prea devreme, ne mai gândim, așa măcar ai fost sigură de direcția în care ți-ai dorit să mergi în viață.

Alina Sorescu: Nu era prea devreme, doar că am tras cât am putut de o anumită situație, acum sunt bine.

Ce spune artista despre o viitoare relație: „Voi fi mai atentă de la primele semnale”

CANCAN.RO: Nu ai mai face treaba asta în viitoarea relație?

Alina Sorescu: Nu îmi pun problema unei viitoare relații momentan, dar clar aș fi în orice aș întreprinde, că este relație profesională sau de altă natură, voi fi mult mai atentă de la primele semnale pe care le văd.

CANCAN.RO: De ce nu îți pui problema unei relații momentan?

Alina Sorescu: Pentru că a fost o perioadă destul de complicată, cu multă suferință pentru mine și pentru fetițe, nu e ușor.

CANCAN.RO: A fost recent ziua fiicei tale, La mulți ani!

Alina Sorescu: Mulțumesc! Noi suntem într-o situație pe care trebuie să o ducem mai departe. Raisa a împlinit 10 ani, Carolina are 12, sunt două fetițe minunate și eu lupt în fiecare zi să le fie bine, asta e menirea oricărei mame, să pună copiii mai presus de orice.

CANCAN.RO: Cum ați marcat momentul?

Alina Sorescu: Deocamdată nu am petrecut, am petrecut de Paște la Roșiorii de Vede unde ne-am reunit cu mătuși, unchi, acolo le place și lor, iar asta este plăcerea lor ca de Paște să mergem la Roșiorii de Vede.

CANCAN.RO: Cu tatăl lor s-au văzut de sărbători?

Alina Sorescu: Noi urmăm un program stabilit de instanță așa cum tatăl a cerut în instanță la un moment dat, așa că urmăm exact indicațiile de acolo. Nu aș vrea să mai discut acum pentru că nu fac decât să hrănesc nevoia celeilalte părți de atenție și atunci povestea nu o să se termine niciodată.

CANCAN.RO: Ce mai este de încheiat în această poveste?

Alina Sorescu: Noi am fost într-un proces trei ani, proces care s-a terminat de un an și jumătate, viața trebuie să meargă mai departe. Vom vedea în timp dacă această soluție este cea mai bună pentru fetițe.

CANCAN.RO: Când a fost ultima dată când fetele tale ți-au făcut o bucurie?

Alina Sorescu: În fiecare zi îmi fac bucurii, ele sunt sensul vieții mele.

CANCAN.RO: A existat vreodată vreo întrebare pe care ți-au pus-o și ți-a fost mai greu să le răspunzi și cum ai gestionat?

Alina Sorescu: Noi avem o relație foarte deschisă, nu au fost momente în care să simt că a fost ceva complicat. Suntem unite de când s-au născut, avem o relație strânsă și nu există subiecte despre care să nu putem discuta.

CANCAN.RO: Ești o femeie frumoasă și totodată inteligentă, crezi că acest lucru sperie sau apropie oamenii?

Alina Sorescu: Îmi place să cred că sunt o fire foarte caldă și blândă pentru că lucrez cu copiii, nu m-am gândit niciodată că aș putea să sperii pe cineva. La un moment dat mi s-a cerut să dublez un rol negativ, dar mi-am dat seama că nu reușesc să transmit asta.

CANCAN.RO: Poți să fii autoritară cu fetițele când este nevoie?

Alina Sorescu: Gestionez o echipă de copii destul de numeroasă, am antrenament, am o răbdare înnăscută, trebuie să fii și cald, și blând, dar trebuie să te și impui, să-ți faci prezența ca adult.

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru vară?

Alina Sorescu: În vara aceasta vom avea multe evenimente la care să cântăm, sunt multe festivaluri la care fetele vor să participe, o să ne vedeți la Untold pentru că am fost într-o campanie de promovare a prezenței Zarei Larson la Untold, avem o vară plină.

