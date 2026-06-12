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Autostrada A2, blocată după un accident violent. O femeie și un copil mic au fost răniți

De: Andreea Stăncescu 12/06/2026 | 19:43
Autostrada A2, blocată după un accident violent. O femeie și un copil mic au fost răniți
Accident grav pe A2 / Sursa foto: ISU Constanța
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Un accident rutier deosebit de grav s-a produs vineri, 12 iunie, pe Autostrada Soarelui, în apropierea localității Cernavodă, unde un autoturism a pierdut controlul direcției și a intrat în glisiera mediană. Impactul a avut consecințe serioase, mai multe persoane fiind rănite, iar traficul spre București a fost afectat pentru mai multe ore.

Incidentul s-a petrecut la kilometrul 164, pe sensul de deplasare Constanța – București. În urma coliziunii, mașina a rămas imobilizată pe carosabil, iar autoritățile au fost nevoite să restricționeze circulația pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea operațiunilor de acordare a primului ajutor.

Două victime au ajuns la spital

La fața locului s-a desfășurat o intervenție complexă, după ce primele informații au indicat existența mai multor victime. Cea mai grav afectată a fost o femeie, găsită inconștientă de către salvatori. Aceasta prezenta multiple traumatisme și se afla în stare critică, fiind preluată de medici pentru stabilizare și transport de urgență la spital.

Printre răniți se numără și o fetiță în vârstă de numai doi ani. Copila a suferit un traumatism cranian și a primit îngrijiri medicale imediat după sosirea echipajelor de intervenție. Ulterior, aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru investigații suplimentare și supraveghere de specialitate.

Un bărbat implicat în accident a fost, de asemenea, evaluat de medici. Deși nu prezenta leziuni vizibile grave, acesta a fost dus la spital pentru controale amănunțite și monitorizare.

La locul accidentului au intervenit două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, un echipaj SMURD și un elicopter medical, chemat pentru a reduce timpul de transport al victimelor aflate în stare gravă.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. În paralel, traficul rutier a fost dirijat pe banda de urgență până la finalizarea intervenției și eliberarea carosabilului.

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