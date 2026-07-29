Mihai Onilă, de urgență la spital! Artistul a ajuns direct pe masa de operație

Mihai Onilă a fost dus de urgență la spital, după ce starea lui de sănătate s-a înrăutățit brusc. Fostul component al trupei Axxa a ajuns direct în grija medicilor, iar aceștia au decis că nu mai este timp de pierdut.

Artistul a fost operat de urgență, iar familia lui a trecut prin ore de coșmar, în care fiecare minut părea o eternitate.

Medicii au stabilit că Mihai Onilă suferă de o pancreatită acută severă, afecțiune care i-a pus viața în pericol și care a necesitat o intervenție rapidă.

După operație, artistul a fost transferat la Terapie Intensivă, unde a rămas sub supraveghere permanentă. În tot acest timp, soția lui, Laura, nu s-a desprins de lângă spital și a sperat neîncetat că va primi o veste bună.

Mihai Onilă, de urgență la spital

După zile întregi de tăcere și emoții uriașe, Laura Onilă a decis să povesteasca despre drama prin care trece familia lor. Soția artistului a recunoscut că ultimele zile au fost un adevărat carusel de emoții și că această încercare i-a schimbat complet perspectiva asupra oamenilor din jur.

„În ultimele zile am trecut și încă trec prin momente extrem de grele, încercări care ne-au pus la încercare sufletul și puterea, prin spitalizarea și cumpăna prin care trece Mihai. Deocamdată starea lui nu este una foarte benefică dar se face tot posibilul să ajungă la starea de bine. Dar dincolo de spaimă și îngrijorare, aceste momente aduc cu ele o claritate dureroasă, dar incredibil de curată. La greu vezi cel mai bine cine îți este cu adevărat alături. Ai o revelație când observi că, uneori, cei de o seamă cu tine sau neamurile dispar sau rămân tăcuți, în timp ce oameni care erau până mai ieri „străini” sar în ajutor, îți întind o mână caldă și devin prieteni de suflet pentru o viață. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul celor câțiva oameni – puțini, dar adevărați – care au fost și sunt alături de noi pas cu pas. Pentru fiecare mesaj, fiecare gând bun, și fiecare vorbă de încurajare care mi-a dat putere când simțeam că mă prăbușesc: vă mulțumesc! Sunteți o binecuvântare în viața noastră. Pornim spre ziua de mâine cu credință, iubire și speranță că totul va fi bine. Vă îmbrățișăm cu drag! Am încredere că va fi bine!”, a fost mesajul transmis de soția lui Mihai Onilă, după ce artistul a fost operat.

A fost la terapie intensivă

Mesajul publicat de Laura a stârnit imediat un val de reacții din partea celor care îl apreciază pe Mihai Onilă.

Prieteni, colegi de breaslă și fani i-au trimis sute de mesaje de încurajare și s-au rugat ca artistul să treacă cu bine peste această cumpănă. Pentru familie, fiecare zi a venit cu emoții uriașe, însă veștile primite ulterior de la medici au adus, în sfârșit, o rază de speranță.

După mai multe zile petrecute sub supraveghere atentă, Mihai Onilă a reușit să depășească momentul critic. Soția lui a anunțat că artistul a ieșit de la Terapie Intensivă, însă recuperarea abia începe și va fi una de durată. Chiar dacă pericolul imediat a trecut, familia rămâne prudentă și speră ca evoluția lui să fie una favorabilă.

„Mihai tocmai ce a ieșit de la terapie intensivă. A trecut cu bine de o pancreatită acută severă. Acum este în perioada de recuperare. Așteptăm să vedem cum decurge și o să revenim cu detalii”, a declarat Laura pentru Click.

VEZI ȘI: Mihai Onilă este în doliu, la 10 ani de când i-a murit fiica: „Dragobetele a hotărât să-l ducă în lumea Spiritelor”

Mihai Onilă, desfigurat după 40 de zile de post! Fondatorul trupei Axxa a ajuns de nerecunoscut după ce a băut doar apă