Mihai Onilă, desfigurat după 40 de zile de post! Fondatorul trupei Axxa a ajuns de nerecunoscut după ce a băut doar apă

Mihai Onilă (40 de ani), fostul component al trupei Axxa, arată de nerecunoscut după 38 de zile în care a ținut post negru. Artistul nu a mâncat absolut niciun fel de aliment și a supraviețuit numai cu apă. A început transformarea când cântărea 86 de kilograme, iar acum este piele și os. Câte kilograme a slăbit în tot acest timp.

Mihai Onilă a reușit să provoace un val de reacții negative pe rețelele de socializare. Fostul component al trupei Axxa și-a făcut publică povestea pe TikTok, acolo unde și-a informat urmăritorii despre noile schimbări majore din viața sa.

Mihai Onilă, transformat după 40 de zile în care a ținut post cu apă

Mai exact, acesta a intrat într-un proces de regenerare – detoxifiere și a ținut post timp de 40 de zile. Post în care a băut numai apă și nu a mâncat niciun fel de aliment sau mâncare. Mihai Onilă le-a vorbit utilizatorilor TikTok în ziua 38 de post și a dezvăluit că a reușit să slăbească 17 kilograme. Postul cu apă s-a încheiat astăzi, 23 februarie 2024, ziua în care artistul a împlinit 40 de ani.

”Sunt în ziua 38 de post numai cu apă. Am plecat de la 86.4 kg și am ajuns la 69.3 kg. Am slăbit foarte bine. Nu am mâncat niciun fel de mâncare solidă, am ținut postul doar cu apă. Au fost doar două zile în care am băut puțin suc de portocale și în alte două zile am băut puțin ceai. Mă simt foarte bine, parametrii mei sunt foarte normali și ne apropiem vertiginos de final. Mai sunt doar două zile, iar postul se sfârșește. Vreau să subliniez că se poate trăi fără a mânca absolut nimic – decât a bea apă. Fiți puternici”, a spus Mihai Onilă pe TikTok.

”Ne vorbește din rai?”/ ”Sigur tu vorbești? Ce flori îți plac?”/ ”Mâine nea Florin se va bucura de pahcet”/ ”Arată bine, a prins culoarea cerii”/ ”Chiar arăți foarte bine! Ți-a priit postul! Costumul de culoare să fie?”/ ”Lăsând gluma la o parte, e posibil așa ceva? Eu dacă nu mănânc o zi ies cu toporul pe stradă”/”Mai rezistă câteva ore că am pus arpacașul la fiert”/”Practic ți-ai regenerat toate organele și celulele corpului. Respect! Mulți critică sau râd, dar nu au habar”/”Se vede pe tine ce bine te simți. Radiezi de fericire”/ „Sunt curioasă cu începi iar să te hrănești”, sunt câteva dintre comentariile pe care le-a primit pe TikTok.

După valul de reacții negative de pe Tiktok, Mihai Onilă și-a avertizat urmăritorii că nu va mai tolera astfel de ieșiri necontrolate și că va lua măsuri în cazul persoanelor care vor continua să lase comentarii răutăcioase la postările sale: ”Anunț important pentru toți cei care sunt niște glumeți, niște clowni, niște bufoni, niște frustrați și care comentează foarte urât la clipurile mele. După o săptămână și ceva, după terminarea postului, chiar astăzi, miercuri, 21 februarie, vă anunț că îm momentul în care veți mai comenta glumeț, vă voi da direct raport și block”, a transmis Mihai Onilă.