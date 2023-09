Mihai Onilă, fondator al cunoscutei trupe AXXA, a fost invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA. Artistul și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada prin care a trecut după ce fetița i-a decedat, dar și despre adevăratul motiv al divorțului. Totodată, a dezvăluit și că micuța pierdută l-a contactat dincolo de moarte. Discuțiile dintre cei doi sunt cutremurătoare!

Mihai Onilă s-a mutat din 2014 în Belgia, unde a lucrat ca șofer la o firmă de livrări, iar în 2016 avea să trăiască drama vieții, când fiica sa, Oana Emily Hope (în vârstă de 10 ani), a murit răpusă de cancer. Drama l-a marcat teribil, iar artistul, o bună perioadă, și-a dorit să părăsească această lume pentru a fi, din nou, alături de micuța pe care a pierdut-o.

În cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, Mihai Onilă a dezvăluit ce i-a spus doctorul la care și-a dus fiica pentru a fi salvată. A vorbit, totodată, despre clipele de coșmar prin care a trecut după decesul micuței.

“Ne-am trezit într-o zi că i s-a închis mânuța și că a început să șchiopăteze cu piciorul stâng. Am sunat la doctor, iar el a zis acum, direct, la spital. Ne-a zis să-i dăm voie să investigheze și să lăsam copilul o noapte. A doua zi m-a sunat doctorul și mi-a zis să vin să discutăm. Copilul va pleca în șase luni. Și așa a fost, cu o zi înainte de șase luni s-a stins. Atunci am zis gata, pentru că eu am transferat sufletul meu în copilul meu, am considerat că dacă a plecat copilul meu, trebuie să plec și eu. Și m-am hotărât să ies de aici. Săteam acasă, foarte afectat, nu mai puteam să merg pe picioare, îmi căzuse părul, am făcut diabet, nu mai puteam să mănânc nimic, luam două-trei pastile pe zi. Doar că nu s-a făcut voia mea”, a declarat Mihai Onilă în cadrul podcastului ALTCEVA.

Adevăratul motiv al divorțului: “Se adâncise prăpastia”

În continuare, fondatorul trupei AXXA a mai dezvăluit că pierderea fetiței a afectat grav relația dintre el și soție, motiv pentru care s-a ajuns la divorț.

“Relația cu fosta nu a mai funcționat, pur și simplu. Eu vroiam, sunt un om pozitiv, hai să facem treaba aia, hai să fie bine… Ea era în suferința ei, eu în a mea. Nu aveam cum să mai… Se adâncinese prăpastia. Și am hotărât să ne eliberăm unul de celălalt ca să nu mai suferim. Nu ne mai puteam susține unul pe celălalt. Nu știam ce să fac… Dar cumva a apărut Laura, care este acum partenera mea. S-a format o legătura între noi, fără controlul meu. La rândul ei, și ea avea o relație atunci. Am început să vorbim, să comunicăm pe mesaje”, a mai precizat artistul.

Fetița pierdută l-a contactat de dincolo de moarte: “Tati, tati!”

În cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, Mihai Onilă a mai venit cu o dezvăluire-șoc, mărturisind că fetița pierdută l-a contactat dincolo de moarte. Discuțiile dintre cei doi sunt cutremurătoare.

“Stăteam în baie și plângeam ca orice suflet care crede că a pierdut ceva. Și ea apare lângă mine și mă strigă: ‘tati, tati! De ce plângi, de ce ești supărat? Tu simți că eu sunt bine, nu mai am nimic, nu mă mai doare nimic. Nu am nicio problemă! Simți? Vorbind cu tine, știi că sunt vie? Atunci de ce joci rolul celui rănit, celui care a pierdut ceva? Eu sunt aici cu tine’. Momentul acela a fost ca un ciocan în cap pentru mine. În ce postură mă pun singur? Și ușor, ușor am ieșit de acolo. Și am zis să o iau ușor de la început și să mă repoziționez față de viață, față de spirit. În prima perioadă după ce a plecat, cred că dialogam din oră în oră. Mă preocupa doar starea ei de bine. Într-o zi, din nou m-a întrebat: ‘tati, ce vrei? Am treabă acum!’ M-am pierdut! Vroiam doar să știu că e bine. Și mi-a zis: ‘Tati, eu fac studii, eu muncesc aici’”, a povestit Mihai Onilă.